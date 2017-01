8 ภัยเงียบจาก โรคอ้วน คร่าชีวิตคนเมือง

นาทีนี้ โรคอ้วน เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเลยแม้แต่น้อย เพราะทุกคนเข้าใจดีแล้วว่า ความอ้วนเป็นตัวลดทอนความสวยความงาม ทำให้ดูมีอายุมากกว่าวัยจริง และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาเป็นหางว่าว

คนไทยมีน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นถึงปีละ 4,000,000 คน และเสียชีวิตจากโรคอ้วนปีละ 20,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคกลาง

แพททริค คอเกน (Patrick Cogen) ผู้เขียนหนังสือ The Obesity Cure – How To Finally Overcome Obesity and Lose Weight for Life กล่าวไว้ว่า

บางคนกินปกติ แต่ก็ยังอ้วนอยู่ เนื่องจากชอบการอยู่เฉยๆ ไม่ออกกำลังกาย ชอบอยู่กับเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือหรือแท็บเล็ตทั้งวัน อยู่หน้าทีวี ทำเช่นนี้อยู่เป็นเดือนเป็นปี ทำให้ไม่เกิดการเผาผลาญพลังงาน พลังงานจึงสะสมในรูปของไขมัน ยิ่งกินอาหารขยะหรือจั๊งค์ฟู้ด (Junk Food) เป็นประจำด้วยแล้ว ความอ้วนจึงมาเยือนได้ง่าย

อ้วนนำพา 8 โรคร้าย

นอกจากทำให้รูปร่างไม่น่าดูแล้ว ความอ้วนยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้แก่

1. ภาวะไขมันในเลือดสูง

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือ ร่างกายมีระดับไขมันแอลดีแอล (LDL ) และไตรกลีเซอไรด์ซึ่ง เป็นไขมันตัวร้ายสูงผิดปกติ โดยไขมันส่วนเกินนี้จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบและอุดตัน นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดสมองตีบหรือแตก และโรคความดันโลหิตสูงได้

2. โรคความดันโลหิตสูง

อันตรายร้ายแรงของโรคความดันโลหิตสูงคือ ทำให้เส้นเลือดสมองแตก ส่งผลให้เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

โรงพยาบาลสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึง โรคความดันโลหิตสูงว่าเมื่อร่างกายมีเซลล์ไขมันเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องส่งออกซิเจนและสารอาหารผ่านทางเลือดไปเลี้ยงเซลล์ไขมันดังกล่าว จึงทำให้หัวใจต้องทำงานหนัก ในการสูบฉีดเลือดผ่านหลอดเลือดเพิ่มขึ้น

ดูโรคร้ายเพิ่มเติมใน หน้าถัดไป