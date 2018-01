Steps with Theera คาเฟ่นี้มีคนพิเศษเป็นผู้บริการ

Steps with Theera คาเฟ่เล็กๆตั้งอยู่ย่านเอกมัย สิ่งที่ดึงดูดใจให้ลูกค้าแวะเวียนไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่รสชาติอาหารที่อร่อยถูกปากเท่านั้น แต่การบริการยังน่าสนใจกว่าที่ไหน ๆ เพราะเปิดโอกาสเด็กผู้มีภาวะออทิซึมเป็นผู้ให้บริการ

คุณธีตา โหตระกิตย์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านเล่าว่า ก่อนที่เธอจะเปิดร้านแห่งนี้ เธอเคยเปิดร้านเบเกอรี่ปลอดกลูเตน (Gluten-free) ชื่อร้านว่า Theera ในซอยสุขุมวิท 24 สาเหตุที่เธอเลือกจำหน่ายเบเกอรี่ปลอดกลูเตนนั้น เนื่องจากลูกชายมีภาวะออทิซึม สมองของเด็กที่มีภาวะนี้จะทำงานแตกต่างจากเด็กทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเข้าสังคม ภาษา ฯลฯ

“เราเคยอ่านงานวิจัยแล้วพบว่า หากเด็กที่มีภาวะออทิซึมกินอาหารปลอดกลูเตนจะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสมอง เนื่องจากกลูเตนจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กและคนทั่วไป แพ้กลูเตนเยอะมาก เราจึงเปิดร้านขึ้น โดยร้าน Theera ตั้งอยู่ในซอยเดียวกับโรงเรียนสอนเด็กผู้มีภาวะออทิซึม ซึ่ง คุณแม็กซ์ ซิมป์สัน เป็นครูอยู่ เธอจึงติดต่อขอพาน้อง ๆ มาฝึกงาน”

คุณธีตาเล่าต่อว่า หลังจากแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน จึงทราบว่าเมื่อเด็กกลุ่มนี้โตขึ้นแทบไม่มีโอกาสเรียนต่อ เข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าทำงานได้เลย ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้เขาพึ่งตัวเองได้

“หลังจากเด็ก ๆ ฝึกงานได้สักพักพัฒนาการของพวกเขาก็ดีขึ้น เริ่มมั่นใจในตัวเอง ทุกคนมีความสุข เราและคุณแม็กซ์จึงคิดว่าน่าจะเริ่มทำโครงการนี้อย่างจริงจังจึงเปิด Steps with Theera ด้านบนเปิดเป็นห้องเรียนสอนทักษะในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้เด็กที่มีภาวะออทิซึมซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปีจากอังกฤษ เมื่อเรียนจบจะได้ประกาศนียบัตร ส่วนด้านล่างเปิดเป็นคาเฟ่จำหน่ายอาหารและเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ โดยเราจะส่งเด็ก ๆ ลงมาฝึกงานที่นี่ทุกวัน”

ทั้งนี้เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำอาหาร การบริการ การเป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยจะสลับหน้าที่ไปเรื่อย ๆ ให้พวกเขาได้ทดลองทำทุกอย่าง แล้วสังเกตว่าถนัดหรือชอบงานใด ก็จะส่งเสริมให้ได้ทำงานนั้น

“การสอนงานให้เด็กที่มีภาวะออทิซึมต้องละเอียดกว่าปกติ เด็ก ๆ จะเรียนรู้จากการทำซ้ำ ต้องให้เขาทำไปเรื่อย ๆ แต่เราพูดหรืออธิบายให้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยรูปภาพประกอบ อย่างการชงกาแฟ 1 แก้วต้องเขียนแปะไว้เลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง และต้องมีพนักงานของร้านคอยช่วยดูแลด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะสับสน”

ทุกเมนูที่ร้านเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีทั้งที่ปลอดกลูเตนและวีแกน บางเมนูก็มาจากฝีมือของเด็ก ๆ กลุ่มนี้ด้วย โดยจะเป็นเมนูง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น คุกกี้ เอน-เนอร์จีบอล เป็นต้น

เมนูแนะนำคือ Poached Egg andSalmon on Toast แซลมอนรมควันสไลซ์เสิร์ฟพร้อมขนมปังและไข่ดาวน้ำ ราดซอสอะโวคาโด Chia and Acai Layered Breakfast Jar with Fresh Fruits อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ด้านล่างเป็นซอสสตรอว์เบอร์รี่คั่นกลางด้วยเมล็ดเจีย ด้านบนเป็นกล้วยและสตรอว์เบอร์รี่ปั่นกับอาซาอี (ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่) โรยหน้าด้วยกราโนล่าและผลไม้นานาชนิด Fish Pie with Sweet Potato Mash พายเนื้อปลาผสมมันฝรั่ง รสชาติกลมกล่อมหอมหวานกำลังดี ปิดท้ายด้วยของหวานปลอดกลูเตนี Sticky DatePudding with Macadamia Ice-cream เค้กอินทผลัมทำจากแป้งข้าวกล้อง รับประทานคู่กับไอศกรีมแมคาเดเมียที่ใช้นมถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมสำคัญ

คุณธีตากล่าวทิ้งท้ายว่า “การที่เราเปิด Steps with Theera เราไม่ได้หวังว่าเด็ก ๆ จบไปแล้วต้องเปิดร้านหรือทำธุรกิจเองพ่อแม่ที่พาลูกมาก็คงไม่ได้คาดหวังอย่างนั้น แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือให้ลูกดูแลตัวเองได้มีความสุข มั่นใจในตัวเอง กล้าเข้าสังคมมากขึ้น และทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ขณะเดียวกันเมื่อเราเปิดร้าน ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสและเห็นว่า เด็กกลุ่มนี้ก็ทำงานได้และทำประโยชน์ให้สังคมได้เหมือนคนทั่ว ๆ ไปเช่นกัน”

ใครสนใจอยากรับประทานอาหารอร่อยดีต่อสุขภาพ และอยากเปิดโอกาส เปิดใจให้ตัวเองได้เรียนรู้ชีวิตไปพร้อม ๆ กับเด็กกลุ่มนี้อย่าลืมแวะเวียนไปที่ Steps with Theera นะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวัง

เรื่อง: พิชญา ภาพ: สรยุทธ พุ่มภักดี

ที่มา: คอลัมน์ Serve Your Senses นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

ชิมกาแฟ ชมงานศิลป์ ชูพลังใจ ในร้านกาแฟ “ยิ้มสู้ คาเฟ่” -Yimsoo Cafe

วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดสุดท้ายในรัชกาลที่ 4

ฝึกดูจิตที่ “บ้านป้าจิ๊” ง่ายๆ แต่ได้ธรรม

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ

เที่ยวกาดกองเก่า ชมวัดยามราตรี ‘วัดพงษ์สุนันท์’ เมืองแพร่