กับดักของเงินและงาน บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

คนส่วนใหญ่ล้วนมีชีวิตอยู่ในโลกของการทำงาน เราทำงานกันไม่ต่ำกว่าวันละ 8 ชั่วโมงนับแต่เรียนจบ หรือบางคนทำงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเสียด้วยซ้ำ เวลาเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่แต่ละคนทุ่มให้กับงานก็ไม่ต่ำกว่า 40 - 45 ปี คิดเป็นชั่วโมงราว 80,000 ชั่วโมงโดยประมาณ ระหว่างที่ทำงานนี้หลายต่อหลายคนมุ่งมั่นอุทิศตนให้กับงานและเงิน เพลิดเพลินจนหลงลืมมองถึง

สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตไป นั่นก็คือ “สุขภาพ” เมื่อเขามีเงินมากมาย แต่กลับกลายเป็นคนที่สุขภาพไม่ดี เงินที่มีมากมายจึงไม่ใช่เหตุปัจจัยแห่งความสุขอย่างที่หวัง แต่กลับกลายเป็นภาระที่ต้องแบก ต้องหาม ต้องห่วง หรือบางทีถึงกับเป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัวเสียเอง ด้วยเหตุนี้เมื่อถูกถามว่ามีอะไรที่น่าฉงนใจที่สุดในชีวิต องค์ทะไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตและของโลกจึงตอบว่า

“Man surprised me most about humanity. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived.”

“สิ่งที่น่าฉงนใจสำหรับข้าพเจ้าก็คือมนุษย์อย่างเรานั่นเอง เพราะคนเรานั้นยอมสละสุขภาพเพื่อหาเงิน แล้วก็ยอมสละเงินเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพ จากนั้นก็เฝ้าเป็นกังวลถึงแต่อนาคตจนไม่มีเวลาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอันรื่นรมย์ ผลลัพธ์ก็คือ เขาแทบไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตดังหนึ่งว่าจะไม่มีวันตาย แต่แล้วเขาก็ตายจากไปอย่างคนที่แทบไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง ๆ”

