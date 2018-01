น้ำหมัก สุขภาพ ยอดฮิต ช่วยหุ่นฟิต ผิวใส

น้ำหมัก สุขภาพ (Infused Water) ได้รับความนิยมทั้งในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบอาหารคลีนและผู้รักสุขภาพ เพียงพิมพ์คำว่า “Infused Water” ในเว็บไซต์กูเกิล (www.google.com) ก็พบการแสดงผลจำนวนมาก

นักแสดงระดับโลกผู้จุดกระแสน้ำหมักสุขภาพ

เทรนด์น้ำหมักสุขภาพ เกิดจากคนขี้เบื่อที่รักสุขภาพค่ะ

โคลอี คาร์เดเชียน (Khloé Kardashian) นักแสดงสาวชาวอเมริกันที่เป็นที่รู้จักจาก Keeping Up With the Kardashians รายการโทรทัศน์ประเภทเรียลิตี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เธอเผยเคล็ดลับความงามผ่านอินสตาแกรม (Instagram) ที่มีผู้ติดตามกว่า 23.8 ล้านคน ว่า

“ฉันพยายามดื่มน้ำให้มากที่สุดเพื่อสุขภาพ แต่บอกตามตรงว่าดื่มแต่น้ำเปล่าน่าเบื่อมาก ปัจจุบันน้ำหมักคือตัวช่วยของฉัน เพราะสามารถทำได้หลากหลาย มีสีสันสวย รสชาติดี น้ำหมักของฉันหมักจากผักผลไม้และสมุนไพร ที่สำคัญ ให้พลังงานต่ำมาก เหมาะที่จะดื่มเพื่อลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพ”

นอกจากนักแสดงสาวผู้นี้แล้ว มิแรนด้า เคอร์ซูเปอร์โมเดลที่เคยเป็นหนึ่งในนางแบบของ Victoria’s Secret และขึ้นชื่อเรื่องผิวสวยอ่อนกว่าวัย ก็ดื่มน้ำหมักจากผลไม้เช่นกัน โดยสูตรที่เธอโปรดปรานคือน้ำหมักจากลูกยอ ขิง และมะนาว

ด้วยเหตุนี้สาวๆ ทั่วโลกที่อยากมีผิวสวย หุ่นเซียะ จึงดื่มน้ำหมักสูตรต่างๆ ตามนักแสดงและนางแบบคนดังจนกลายเป็นเทรนด์สุขภาพมาแรงดื่มแล้วช่วยลดน้ำหนักและทำให้ผิวสวยจริงหรือ

ลำพังการดื่มน้ำอย่างเพียงพอก็สามารถช่วยลดน้ำหนักทำให้ผิวสวยสดใส และป้องกันริ้วรอยก่อนวัยได้แล้ว

นายแพทย์ฮาวเวิร์ด มูราด จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (The University of California, Los Angeles) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้แต่งหนังสือ The Water Secret: The Cellular Breakthrough to Look and Feel 10 Years Younger ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแม้จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic Acid) เพื่อบำรุงผิว ป้องกันริ้วรอยเป็นประจำก็ยังให้ผลดีไม่เท่าการดื่มน้ำเปล่าวันละ 11 แก้ว (แก้วละ 230 มิลลิลิตร) ร่วมด้วย

ยิ่งใครบีบมะนาวหรือฝานเลมอนลงไปในน้ำเปล่าแล้วหมักไว้ดื่มหลังตื่นนอนตอนเช้า ยิ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่าย กำจัดสารพิษในร่างกาย ช่วยให้ผิวสวยสดใสแถมสุขภาพลำไส้ดีขึ้นทันตา

ไม่เพียงประโยชน์จากการดื่มน้ำที่เป็นส่วนผสมหลักในน้ำหมักเท่านั้น ผลไม้ พืชผักสมุนไพร และชาสุขภาพก็ล้วนมีประโยชน์ โดยร่างกายจะได้รับวิตามินและแร่ธาตุชนิดละลายน้ำที่อยู่ในส่วนผสม เช่น วิตามินซี วิตามินบี รวมถึงสารสีต่าง ๆ จะละลายออกมาระหว่างการหมัก

แม้จะมีปริมาณน้อยกว่า เมื่อเทียบกับน้ำผลไม้คั้นสด แต่น้ำหมักสุขภาพมีน้ำตาลต่ำกว่า และให้พลังงานน้อยกว่ามาก จึงมีผลดีต่อการลดน้ำหนัก

อ่านต่อหน้าที่ 2