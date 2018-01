เขียน เรื่องดีๆ 3 บรรทัดก่อนนอน สร้างความสุขได้

เราเคยสังเกตตัวเองไหมว่า พอเจอเรื่องแย่ๆ ทีไร เรามักจะจดจำมันเอาไว้ได้นาน ตรงข้ามกับช่วงเวลาที่เป็นปกติสุขหรือมี เรื่องดีๆ เกิดขึ้น เรากลับคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่รับรู้ได้ว่ามันก็ควรเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ในทฤษฎีทางจิตวิทยา มีคำว่า “ชินชากับความสุข” อยู่

มนุษย์เราถึงจะมีความสุข แต่เมื่อคุ้นเคยกับความสุขนั้น มันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติไป

นักอ่านใจ “ไดโกะ” ชาวญี่ปุ่น พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า คนที่กลับมาเมืองใหญ่ หลังจากไปใช้ชีวิตในหุบเขาลึกห่างไกลผู้คน ไม่มีน้ำ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีแก๊ส ถึงเพิ่งรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเองมีชีวิตเพียบพร้อมขนาดไหน

หรืออย่างคนที่ป่วยหนัก ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ได้รับรู้อีกครั้งว่าความสุขคือการมีสุขภาพดี แต่เมื่อเวลาผ่าน ความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆ จางหายไป จมอยู่กับชีวิตในแต่ละวันโดยลืมไปว่าตัวเองมีความสุขอยู่

ลองเขียน 3 เรื่องดีๆในวันนี้

สิ่งที่จะช่วยหยุดความเคยชินนั้นคือวิธีที่เรียกว่า “เรื่องดีๆสามสิ่ง” (Three Good Things)

เมื่อสิ้นสุดวัน ในช่วงเวลาก่อนเข้านอน ให้ลองเขียนเรื่องดีๆ3 อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ ทำเพียงเท่านี้ก็จะสามารถทบทวนได้ว่าตัวเองมีความสุขอย่างไร

คนที่ทำแค่นี้แล้วกลัวว่าจะเบื่อ ให้ลองเขียน “เรื่องดีๆ” ในแต่ละวัน วันละ 3 เรื่อง เขียนไปเรื่อยๆ พอครบหนึ่งสัปดาห์ให้ตัดสินว่าวันไหนเป็น The Best Day หรือวันที่โชคดีที่สุด พอครบหนึ่งเดือนก็ให้เลือก The Best Week และเอาวันที่โชคดีที่สุดในเดือนนั้นมาจัดประกวดแข่งขัน “วันแห่งความสุขส่วนตัว”

เมื่อทำไปได้สักพักจะเริ่มสังเกตได้ว่า “วันที่…เกิดเรื่องดีๆ เยอะแฮะ” หรือ “เวลาอยู่กับ…มีเรื่องดีๆ เยอะจัง” การทบทวนความสุขตัวเองทุกวันจะทำให้พลอยคาดหวังไปด้วยว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องดีๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง

วันพรุ่งนี้ที่รอด้วยความหวัง กับวันพรุ่งนี้ที่ไม่ได้คาดหวังอะไร หากถามว่าวันไหนทำให้รู้สึกมีความสุขได้มากกว่ากัน คำตอบก็คงเป็นอย่างแรก

การบันทึกและทบทวนเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และบอกกับตัวเราเองว่าโชคดี สมองของคุณจะหาเรื่องโชคดีโดยอัตโนมัติ

อาจจะฟังดูเหมือนเล่นกล แต่นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านการทดลองทางจิตวิทยาแล้ว

ลองทำดู หนึ่งเดือนหรือเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้

