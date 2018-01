By

มะเขือยาว ช่วยหุ่นฟิต ฟื้นฟูหัวใจ

มะเขือยาว เมื่อสุกจะมีรสหวานกว่ามะเขือชนิดอื่น จึงเป็นที่นิยมทั้งเมนูผัด แกงเผ็ด และกินผลสดแกล้มน้ำพริก

แม้ดูเผินๆ จะเป็นอาหารธรรมดา แต่หากรู้ลึกถึงสรรพคุณ หลายคนอาจต้องประหลาดใจ

หุ่นสวยด้วยมะเขือยาว

อาหารลดน้ำหนักชั้นดี หากอยากมีหุ่นสวยจึงไม่ควรพลาดเพราะให้ทั้งพลังงาน คาร์โบไฮเดรต และมีไขมันต่ำ ขณะเดียวกันก็อุดมไปด้วยสารพัดสารอาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ โพแทสเซียม แมกนีเซียมฟอสฟอรัส ทองแดง และเหล็ก

กระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture) ระบุว่า มะเขือยาว 1 ถ้วย หนัก 71 กรัม ให้พลังงานเพียง 18 กิโลแคลอรี และมีคาร์โบไฮเดรตเพียง 4 กรัม

ไม่เพียงเท่านั้น The Institute of Biology of Sâo Paulo State University ประเทศบราซิล ยังพบว่า น้ำคั้นจากมะเขือยาวมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักและขจัดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วย

ฉะนั้น อาหารที่หลายคนคุ้นเคย เช่น มะเขือยาวผัดเต้าหู้ มะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยว ยำมะเขือยาว ตำมะเขือยาว จึงเหมารวมอยู่ในเมนูอาหารลดน้ำหนักอย่างไม่ต้องสงสัย

กินทั้งเปลือก ต้านมะเร็งลุกลาม

Scientific Journal ระบุว่า นาซูนิน (Nasunin) ในผิวของมะเขือยาว มีคุณสมบัติต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างเส้นเลือด (Antiangiogenic) ที่จะลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเซลล์ มีผลให้เซลล์มะเร็งเติบโตช้าและลดการแพร่กระจายลง

กินสดหรือสุก ก็ช่วยฟื้นหัวใจ

ศูนย์วิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต (University of Connecticut) วิทยาเขตฟาร์มิงตัน (Farmington) ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาพบว่า การกินมะเขือยาวเป็นประจำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังหัวใจขาดเลือดได้

นักวิทยาศาสตร์แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มแรกให้กินมะเขือยาวสด อีกกลุ่มกินมะเขือยาวสุกต่อเนื่องนาน 1 เดือน หลังจากนั้นจึงทำให้หัวใจของสัตว์ทดลองขาดเลือดนาน 30 วินาที ก่อนส่งเลือดกลับเข้าสู่หัวใจอีกครั้ง

หลังตรวจสอบความเสียหายและประเมินการทำงานของหัวใจ พบว่า การกินมะเขือยาวทั้งสดและสุกเป็นประจำ มีผลช่วยฟื้นฟูการทำงานของหัวใจและลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายภายหลังหัวใจขาดเลือดได้

เลือกและเก็บมะเขือยาวอย่างไร

เลือกมะเขือยาวที่มีขั้วติดแน่น ผิวเรียบตึงเป็นมัน มีสีเขียว ขาว หรือม่วงสด ไม่มีรอยช้ำมีน้ำหนัก หากกดแล้วมีรอยแสดงว่าสุกพร้อมกิน

หลังซื้อควรใส่กล่องพลาสติกเก็บในช่องเก็บผักในตู้เย็น สามารถเก็บได้นาน 4 วัน หากเด็ดจากสวนครัวที่ปลูกเองจะเก็บได้นานประมาณ 7 วันหลีกเลี่ยงการเก็บในถุงพลาสติก เพราะหากถูกผักชนิดอื่นกดทับจนช้ำ อาจทำให้เน่าเสียเร็วขึ้น มะเขือยาวเน่าเสียง่าย ทางที่ดีจึงควรปรุงเป็นอาหารให้หมดในคราวเดียว

ยิ่งรู้ประโยชน์ ยิ่งต้องรีบกิน เพื่อหุ่นสวยและสุขภาพที่แข็งแรงกว่าใครค่ะ

