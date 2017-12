By

10 เรื่องจริงของคนบันดาลใจ

10 เรื่องจริงของคนบันดาลใจ บุคคลเหล่านี้ล้วนผ่านอุปสรรคต่งๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างหนักหน่วง แต่พวกเขาก็มีกำลังใจที่เขม้แข็ง มีวิธีรับมือกับทุกๆอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาจนกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

“กำลังใจ” จากผู้ชายที่ไม่เคยท้อแท้ คริสโตเฟอร์ เบญจกุล

“สู้ ๆ นะ” คือคำพูดติดปากของ คริส - คริสโตเฟอร์ เบญจกุล ที่ให้กำลังใจตัวเองและผู้อื่นเสมอ17 ปีที่แล้ว คริสโตเฟอร์ เบญจกุลนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งน้ำใจงาม ประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสระหว่างลงไปช่วยเหลือคนบนถนนเขาต้องผ่าตัดสมองถึง 8 ครั้ง และผ่าตัดขาอีกหลายครั้ง จากคนที่ใช้ชีวิตปกติ กลายมาเป็นผู้ป่วยที่นอนอยู่แต่บนเตียง

“ผมจำได้ว่า ตอนนั้นทรมานมาก ต้องนอนอยู่บนเตียง พูดไม่ได้ ทำได้แค่พยักหน้ากับส่ายหน้าเท่านั้น เวลาหิวน้ำก็ได้แต่ทำเสียงแอ๊ะ ๆ ให้คุณแม่ได้ยิน ท่านก็จะเข้ามาถามว่าอยากดื่มน้ำเหรอ แล้วก็ใช้หลอดดูดน้ำมาป้อนผมทีละนิด เป็นเวลาที่ลำบากกายและใจที่สุดแค่จะบอกว่ารักแม่ คิดถึงแม่ ยังทำไม่ได้เลย”

ยามเจ็บป่วย คริสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯรับเขาเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งถือเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนอกเหนือจากกำลังใจจากครอบครัวและประชาชนทั่วไป “ผมได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชินีช่วงที่รักษาตัว พระองค์ท่านทรงลูบหัวผมและตรัสว่า ‘หายไว ๆ นะคะ’ ผมตื้นตันใจมากและตั้งใจแน่วแน่ว่าทุกปีที่มาเข้าเฝ้าฯพระองค์ท่าน ผมต้องอาการดีขึ้นเรื่อย ๆ และผมก็ภูมิใจที่ทำได้ จากปีแรกที่นั่งวีลแชร์ ปีที่สองก็เดินด้วยวอล์คเกอร์สี่ขา ปีต่อมาใช้เพียงไม้เท้าสามขา จากนั้นก็เป็นไม้เท้าขาเดียวจนปีที่ห้าผมก็สามารถเดินเองได้”

แม้ต้องผ่านความเจ็บปวดทางกายและจิตใจมาหลายต่อหลายครั้ง แต่คริสไม่เคยยอมแพ้ และลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองเสมอ “ผมสะกดคำว่า ‘ท้อแท้’ ไม่เป็น ที่ผ่านมาผมสู้มาตลอด

ปัจจุบันคริสเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ทำหน้าที่ดูแลร้านขนมปัง 60 Plus Bakery and Cafè byYamazaki and APCD ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายเพื่อส่งเสริมการทำงานของผู้พิการ เช่น ผู้ที่เป็นออทิสติก ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ร้านแห่งนี้อยู่ติดกับบ้านราชวิถี ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี

วันนี้เขาได้ส่งต่อ “กำลังใจ” อันยิ่งใหญ่ที่มีเต็มเปี่ยมในหัวใจให้คนรอบตัว“ผมจะเข้ามาที่ร้านตั้งแต่เช้า มาช่วยฝ่ายขายต้อนรับลูกค้า และให้กำลังใจน้อง ๆในร้าน ถ้าเห็นเขาซึมหรือเหนื่อย ผมจะถามว่า ‘เหนื่อยไหม สู้แล้วกันนะ แค่นี้จิ๊บ ๆ เองเดี๋ยวก็หาย’ เขาจะได้มีกำลังใจทำงานต่อ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่มีวันใดที่ชายคนนี้ย่อท้อ เพราะเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วย “กำลังใจ”ที่มีให้กับตัวเองและผู้อื่นเสมอมา

สร้างสุขด้วยหัวใจอาสา อรนุช เลิศกุลดิลก ผู้ก่อตั้งโครงการ For Oldy

คุณนุช - อรนุช เลิศกุลดิลก เติบโตในครอบครัวที่สมบูรณ์ ภาพความสุขในวัยเด็กที่เติบโตมากับอากงและอาม่ายังฝังแน่นในความทรงจำ มีคุณพ่อ คุณแม่ และน้อง ๆ อีก 11 คนให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เธออยากเห็นมากกว่านั้นคือสังคมที่ดีจึงทุ่มเทให้กับงานภาคสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา

คุณนุชทำงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในองค์กรนานาชาติเธอทุ่มเททำงานอย่างหนัก แล้ววันหนึ่งก็ได้เผชิญบทเรียนครั้งสำคัญในชีวิต “ตอนนั้นเป็นวันจันทร์ คุยกับพ่อว่าพ่ออยากไปเที่ยวบางปูใช่ไหม รอก่อนนะเดี๋ยวทำงานเสร็จ วันเสาร์เราไปเที่ยวกันแต่แล้ววันพฤหัสบดีคุณพ่อก็เสีย เรากลับมาถามตัวเองว่า ทำไมฉันบ้างานอย่างนี้ ฉันทำทุกอย่างเพื่อคนอื่น แต่กับพ่อแม่ตัวเองทำไมต้องรอทำงานเสร็จก่อนจึงจะมาดูแลท่านจึงตัดสินใจลาออกทันทีเพื่อกลับมาดูแลแม่ให้เต็มที่”

ระหว่างดูแลคุณแม่ คุณนุชเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ จึงศึกษาข้อมูลและร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่องานด้านการดูแลผู้สูงวัย โดยมีคุณแม่เป็นกำลังใจสำคัญคอยเคียงข้าง จนพบว่าคนชราในหลายประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามและเตรียมความพร้อมก่อนวัยโรยรามาถึง ขณะที่สังคมผู้สูงวัยของไทยยังต้องการความช่วยเหลือ จึงก่อตั้งโครงการ“For Oldy” สร้างกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงวัยให้ดูแลซึ่งกันและกัน

คุณแม่และน้อง ๆ เห็นความมุ่งมั่นของคุณนุช จึงจัดหาที่ดินย่านรามอินทรา เพื่อใช้สร้างศูนย์ตามความฝัน ขณะที่ศูนย์เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เธอกลับต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้ง เมื่อคุณแม่เสียชีวิตหลังการผ่าตัดหลอดเลือด “ตอนนั้นถอดใจเลย เพราะแรงบันดาลใจหมดไปแล้ว ที่ดินที่เคยมาดูทุกวันและวางแผนว่าจะปลูกผักตรงไหน เข็นรถให้แม่ไปปลูกผักตรงไหน ก็ไม่ได้มาอีกเลยเรานั่งสิ้นหวังบนเก้าอี้ มองไปนอกหน้าต่างไม่อยากคุยกับใครเป็นเดือน ๆ สุดท้ายตัดสินใจออกไปหาผู้สูงอายุที่เราเคยคลุกคลีด้วย ปรากฏว่าพวกเขารอคอย และคงมีแต่เราที่เห็นความสำคัญของพวกเขา จึงกลับมารวบรวมเงินที่เหลืออยู่มาปรับปรุงที่ดินและก่อสร้างเป็นศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาจนถึงวันนี้”

แม้ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคหลายครั้ง แต่เธอยังคงหวังให้ศูนย์เล็ก ๆแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนสังคมให้มีแต่การแบ่งปัน

“แท็กซี่อุ้มบุญ” ผู้ทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสุวรรณฉัตร พรหมชาติ

“พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นิมนต์นั่งฟรีครับ”

“ผู้พิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต อุ้มฟรีคนพิการ คนตาบอด นั่งฟรีครับ”

สติ๊กเกอร์ข้อความที่ติดรอบรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองของ สุวรรณฉัตร พรหมชาติหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของ แท็กซี่อุ้มบุญมีที่มาจากประสบการณ์ชีวิตที่เขา “ได้รับ”ความช่วยเหลือจากผู้อื่นในขณะประสบวิกฤติชีวิตหลายครั้ง จนเกิดเป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้เขาอุทิศชีวิตเพื่อ “ตอบแทน” สังคม

ย้อนไปในวัยเด็ก ชีวิตของสุวรรณฉัตรลำบากมากจนต้องบวชเป็นสามเณร เพราะเป็นหนทางเดียวที่จะแบ่งเบาภาระของแม่ได้ระหว่างนั้นเขาออกตามหาพ่อที่ไม่เคยพบกัน

“ผมออกตามหาพ่อขณะที่ยังเป็นสามเณรตอนนั้นเดินตามหาไปตามที่ต่าง ๆ จนได้พบคุณลุงขับรถตู้คนหนึ่ง ท่านพาผมไปส่งยังที่หมายโดยไม่เก็บค่ารถ ทั้งยังถวายปัจจัยให้ด้วย 100 บาท ผมประทับใจว่าท่านเป็นพุทธบริษัทที่ดี และตั้งใจว่าต่อไปจะทำอย่างที่คุณลุงท่านนี้เคยทำให้ได้ จึงเป็นที่มาของการนิมนต์พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี นั่งรถฟรี”

เมื่อได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ สุวรรณฉัตรแสวงหางานสุจริตทุกอย่างเท่าที่ทำได้ แต่ครั้งหนึ่งกลับถูกนายจ้างโกงเงินเดือนและทำร้ายร่างกาย ในที่สุดจึงหันมาทำอาชีพอิสระคือขับแท็กซี่ และนับแต่วันแรกที่ทำอาชีพนี้เขาก็ตั้งใจทำความดีมาโดยตลอด

“ผมเริ่มขับแท็กซี่เมื่ออายุ 18 ปีตอนแรกต้องขับรถเช่า จึงไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ข้อความที่รถเหมือนตอนนี้ พอลงไปนิมนต์พระท่านมานั่งรถ ท่านเดินหนี คิดว่าเป็นมิจฉาชีพก็มี แต่ผมก็ทำแบบนี้มาตลอดส่วนการรับส่งผู้ป่วย แรก ๆ จะเป็นการบอกปากต่อปาก ถ้าไปเจอผู้ป่วยตามโรงพยาบาลก็อุ้มมานั่งฟรีเลย ตัวใหญ่แค่ไหนก็อุ้มให้ถ่ายหนัก ถ่ายเบา ผมไม่เคยรังเกียจ ผมถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติ ไม่จำเป็นต้องได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใด ๆ ต่อมาเมื่อผมซื้อรถของตัวเอง จึงติดเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่รถ ซึ่งมีคนโทร.มานัดคิวรับส่งตลอดทุกวัน”

ตลอด 21 ปีที่ผ่านมานี้ สุวรรณฉัตรช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้หวังชื่อเสียง เงินทองหรือผลตอบแทนอื่นใด เพราะสิ่งที่ได้รับกลับมายิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือความสุข

“บางคนบอกว่า ต้องรวยก่อนค่อยช่วยเหลือคนอื่น แต่ผมไม่ต้องรอวันนั้นเพราะผมทำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ผมมีเพียงแค่พละกำลังก็สามารถแบ่งปันให้สังคมได้ ถ้ามัวคิดแต่เรื่องเงิน ชาตินี้คงทำไม่ได้หรอก การได้ช่วยเหลือคนอื่นทำให้ผมมีความสุขและรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า เหนื่อยกายแค่ไหนเดี๋ยวก็หาย ถ้าพรุ่งนี้ผมตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้ว”

สุรรณฉัตร มุ่งมั่นที่จะช่วยสังคมไปจนกว่าตัวเองจะหมดแรง และเชื่อได้ว่าความดีที่เขาได้ทำมาตลอดจะยังคงอยู่ในใจของผู้รับทุกคนเสมอ

ส่องแสงธรรมถึงเรือนจำแก๊งธรรมะขาโจ๋

ปี 2555 นิตยสาร ซีเคร็ต ได้รับจดหมายจาก น้องซีน - ภูรดา แสงวิทยานนท์ เด็กหญิงวัย 9 ปี เธอเขียนด้วยลายมือน่าเอ็นดูขอสมัครเป็นสมาชิกอุปถัมภ์เพื่อส่ง ซีเคร็ต ไปยังโรงพยาบาลและเรือนจำต่าง ๆ ในนาม “แก๊งธรรมะขาโจ๋” ซึ่งมีสมาชิกเป็นกลุ่มเด็ก ๆ อายุ 9 – 11 ปีโดยมีเหตุผลว่า “พวกหนูอยากให้ทุกคนมีความสุข”

และได้รับจดหมายอีกครั้ง คราวนี้เป็นจดหมายจาก น้องม่อน - พลัฎฐ์ อินทรพรอุดม เด็กชายวัย 11 ปี ตัวแทนจากแก๊งเดียวกัน เล่าว่า ปีนี้สามารถเก็บออมและรวบรวมเงินจนสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ให้แก่เรือนจำได้ครบ 173 แห่งทั่วประเทศ ทั้งส่งไปยังห้องสมุดและโรงพยาบาลที่ต้องการอีก29 แห่งด้วย

ผู้อยู่เบื้องหลังความตั้งใจของเด็ก ๆไม่ใช่คนอื่นไกล คือคุณพ่อคุณแม่ที่หวังปลูกฝังธรรมะให้แก่บุตรหลานตั้งแต่ยังเด็กจึงชักชวนกันทำกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมศักยภาพสำหรับเด็กและครอบครัวโดยอาศัยธรรมะเป็นพื้นฐาน การเผยแผ่ธรรมะของแก๊งธรรมะขาโจ๋คือหนึ่งในกิจกรรมที่เสมือนกุศโลบายให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดธรรมะและรู้จักแบ่งปันมากขึ้น

“เมื่อก่อนน้องม่อนเป็นเด็กที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก ไม่ฟังใคร จึงบอกเขาว่า ถ้าเชื่อตัวเองจริง ๆ ก็ต้องทำความสำเร็จให้ปรากฏถ้ายังไม่อยากเชื่อพ่อแม่ ก็ต้องเชื่อใครสักคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ น้องม่อนก็ถามว่าใคร มีด้วยเหรอ แม่ก็บอกว่ามีสิไม่รู้จักใช่ไหม พระพุทธเจ้าไง”

แม่นิด – กนิษฐา แสงเงิน คุณแม่น้องม่อน เล่าต่อว่า ด้วยความอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใคร น้องม่อนจึงอ่านนิทานชาดก พุทธประวัติ จนรู้จักนรก - สวรรค์บาปกรรม และฟังซีดีหลวงพ่อจรัญเป็นประจำ จากเด็กดื้อของคุณแม่และคุณครู น้องม่อนค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากขึ้น

ต้นแบบการปลูกฝังธรรมะในใจลูกของบรรดาผู้ปกครองก็คือ แม่แอม - ธนันรดาธนานาถ คุณแม่ของน้องซีนผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มนี้เธอเล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า ตนเองศึกษาธรรมะมานานจนค้นพบว่า การเป็นที่หนึ่งอย่างที่เคยยึดถือไม่ใช่เส้นทางสู่ความสำเร็จเสมอไป แต่ธรรมะต่างหากคือแนวทางสู่ความสำเร็จโดยไม่ต้องเหนื่อย ได้ผล และมีความสุข

ทางด้านคุณยายซึ่งอ่าน ซีเคร็ต เป็นประจำประทับใจข้อความหนึ่งจากจดหมายที่เขียนถึง ซีเคร็ต ว่า “ถ้าผมออกไปจากคุก ผมตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองจะกลับตัวเป็นคนดี รักษาศีล 5” คุณยายจึงเกิดแรงบันดาลใจเรื่องการสมัครสมาชิกอุปถัมภ์และสอนน้องซีนว่า เพราะสังคมมีด้านมืด แทนที่จะมานั่งกลัว หาวิธีป้องกันตัวมาสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นด้วยธรรมะดีกว่าเริ่มจากสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ให้เรือนจำ โดยทำตามกำลัง ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น

น้องซีนชักชวนเพื่อน ๆ เก็บออมค่าขนมและรายได้พิเศษอื่น ๆ เพื่อรวบรวมเป็นค่าสมาชิกอุปถัมภ์ น้องซีนบริจาคเงินที่ได้จากการเป็นเทรนเนอร์อายุน้อย สอนโยคะ Sky Fly สำหรับเด็ก เก็บทุกบาททุกสตางค์เพื่อสมัครสมาชิกอุปถัมภ์ ขณะที่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ คนอื่นร่วมสนับสนุนทั้งกำลังกายและทุนทรัพย์ เป็นธุระจัดแจงและบอกต่อกัลยาณมิตร อีกทั้งจัดจำหน่ายซีดีธรรมะและหนังสือสวดมนต์เพื่อสมทบทุนจนสำเร็จตามเป้าหมาย

“พวกเรามีแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือ มีครอบครัวหนึ่งที่พวกเรารู้จักตั้งแต่ลูกสาวอายุ 2 ขวบ พวกเขาตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากที่ไม่เคยสวดมนต์เลย ก็หันมาสวดมนต์ มีชีวิตอยู่บนความรัก ความเมตตาไม่เบียดเบียนกันและกัน พาลูกไปเที่ยวธรรมชาติทุกอาทิตย์ คุณพ่อผูกพันและสนิทกับลูกสาวมาก แต่ปรากฏว่า เมื่อลูกสาวอายุได้ 4 ขวบ คุณพ่อต้องโทษจำคุก ตำรวจจับพ่อไปต่อหน้าต่อตาลูก เด็กก็นิ่งไปเลย

“คุณพ่อไม่ยอมพบลูก และให้คุณแม่บอกลูกว่าไปบวช แม่แอมก็บอกว่า ไม่ได้นะแบบนี้คือไม่ใช่อยู่กับความจริง ควรอธิบายในแบบที่เด็กรับได้บนพื้นฐานความจริง ต้องเผชิญกับมันอย่างเข้าใจ เราอธิบายว่าคุณพ่อมาทำงานที่นี่ มีหัวหน้าซึ่งหมายถึงผู้คุมเป็นคนดุมาก ให้เขารู้ว่าคุณพ่อไม่ได้หายไปไหนถ้าคิดถึงกันเมื่อไหร่ก็มาหากันได้ สุดท้ายคุณพ่อก็ยอมให้เราพาลูกไปหาเขาในเรือนจำ

“เมื่อได้เข้าไปเห็นข้างใน แม่แอมสะเทือนใจมาก เห็นเด็กน้อยร้องไห้กระจองอแงมาเยี่ยมพ่อแม่ตัวเอง คุยกันผ่านกระจกที่กั้นระหว่างพ่อลูก เรือนจำมันกว้างใหญ่และมีผู้ต้องขังมากจริง ๆ สิ่งที่พวกเขาเจอเป็นผลมาจากสิ่งที่ทำไปด้วยความไม่รู้ หรือรู้แต่ขาดสติ แต่เราเชื่อว่า ทุกคนที่เกิดมามีความเป็นพุทธะ มีจิตที่เป็นจิตประภัสสรอยู่ แต่อาจถูกครอบงำด้วยอวิชชาต่าง ๆเราจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องให้ธรรมะไปถึงคนในเรือนจำทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนอ่านหนังสือธรรมะด้วยจิตพุทธะดวงนี้ แล้วให้อภัยตนเองได้เริ่มต้นใหม่”

แม่แอมทิ้งท้ายต่อว่า “ทั้งเด็ก ๆ และพ่อแม่ได้เรียนรู้ร่วมกันว่า เรามีธรรมะ ดี เก่งและมีความสุขได้ แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเอง เพราะถ้าเก่งเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นคือกิเลสที่เป็นพลังลบ แต่ถ้าอยากเห็นคนอื่น ๆ ได้รู้และเข้าใจเหมือนเราด้วย คือพลังที่ยิ่งใหญ่มาก”

พวกเขาเชื่อว่าธรรมะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีได้ ยิ่งเผยแผ่ธรรมะมากเท่าไหร่ ยิ่งจุดแสงสว่างให้แก่สังคมมากเท่านั้น

