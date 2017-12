By

“เปปเปอร์ ลันช์” ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับ “ Happiness Trio Deluxe Combo ”

เปปเปอร์ ลันช์ สุดยอดร้านสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นบนจานร้อนลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น หนึ่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) เสิร์ฟทุกเมนูบนจานร้อนพิเศษด้วยวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุด และปรุงสดใหม่ด้วยเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เปปเปอร์ ลันช์ ขอต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข กับเมนู สเต็ก “ Happiness Trio Deluxe Combo ” ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยแบบจุใจ เสิร์ฟมาบนกระทะร้อน ใน 1 จาน อัดแน่นเนื้อถึง 3 ชนิด ให้คุณเลือกอิ่มอร่อยในแบบที่คุณชอบได้ทั้ง เนื้อ,หมู, ไก่หรือปลา และนอกจากได้เต็มอิ่มกับเนื้อนุ่มๆแล้ว ยังฟินต่อกับกลิ่นหอมๆที่มาจากซอสสูตรพิเศษที่มีให้เลือกถึง 2 แบบ “Hot Devil Sauce” เผ็ดร้อนจัดจ้าน หรือ “BBQ Sauce” กลมกล่อม เผ็ดกำลังดี นำเสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่นร้อนๆและซุปมิโซะ ในราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ 305 บาท หรือหากมาเป็นคู่ ขอแนะนำชุดแบ่งปันความสุข ในราคา 359 บาท (ปกติ 405 บาท) เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น 2 ถ้วยและซุปมิโซะ 2 ถ้วย เลือกอิ่มอร่อยกับ

Salmon Trio Deluxe (Salmon, Pork & Chicken Steak) / เนื้อปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ นุ่มหวานตั้งแต่คำแรกที่สัมผัส มาพร้อมด้วยเนื้อไก่ชิ้นโต และเนื้อหมูคุณภาพแน่น เสิร์ฟบนจานร้อน อร่อยอิ่มกำลังดี

/ จัดเต็มด้วยเนื้อนำเข้าจาก S. แฮมและไก่ อิ่มอร่อยกับเนื้อเน้นๆ เสิร์ฟพร้อมข้าวโพดหวาน โรยงาขาวและพริกไทยบดสดใหม่ทุกวัน Pork Trio Deluxe (Kurobuta ,Pork & Chicken Steak) / เสิร์ฟความสุขด้วยเมนูหมูคุณภาพ จับคู่กับเสต็กไก่นุ่มชิ้นโต ให้คุณได้สัมผัสความนุ่มของสเต็กบนจานร้อนที่มาพร้อมด้วยต้นตำรับเนยพิเศษสูตรจากญี่ปุ่น

ร่วมสัมผัส 5 เซ้นส์ (SOUND เสียงซู่ซ่าของกระทะ, SMELL กลิ่นหอมของอาหาร, VISUAL สีสันของเนื้อที่เปลี่ยนสีดูน่าทาน, FEEL FUN ความสนุกจากการปรุง, TASTE รสชาติความอร่อยที่ไม่มีใครเหมือน)

มาสัมผัสรสชาติที่ลงตัว แบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ได้ที่ เปปเปอร์ ลันช์ เสิร์ฟร้อนอร่อยสไตล์คุณ… Sizzle It Your Way! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : PepperlunchThailand , Line@ : pepperlunchth หรือ CRG Call Center โทร. 02-66-33-888