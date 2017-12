เปิดตำราสมุนไพรจีน ตามหาคุณค่า”ถั่งเช่า”

By

ในประวัติศาสตร์จีนเล่ากันว่า “ถั่งเช่า”เป็นสมุนไพรสำหรับจักรพรรดิเท่านั้น ชาวบ้านทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้นำถั่งเช่ามากินได้ เนื่องจาก เป็นสมุนไพรหายากและมีสรรพคุณทางยาที่กว้างขวาง

มาถึงปัจจุบัน ถั่งเช่าก็ยังคงได้รับความนิยมมากกว่าในอดีตเพราะคนรู้ถึงสรรพคุณมากขึ้น แถมบางชนิดยังมีราคาแพงเป็นอย่างมาก เทียบกับทองคำมูลค่ามหาศาล จึงได้รับการขนานนามว่า ทองละมุน (Soft Gold)

ทำไมจึงแพง กินแล้วมีประโยชน์อย่างไรลองมาดูกันค่ะ

หญ้าหนอนบนยอดดอยอันเหน็บหนาว

ถั่งเช่า คือเชื้อราฆ่าแมลงจำพวกเห็ด เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc. ปัจจุบันชื่อ Ophiocodyceps sinensis บางคนเรียกถั่งเช่าว่า “หญ้าหนอน” เนื่องจาก สมุนไพรชนิดนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของตัวหนอนผีเสื้อที่ภายในอัดแน่นไปด้วยเส้นใยของเห็ด และส่วนของดอกเห็ด โดยตัวหนอนชนิดนี้จะจำศีลอยู่ใต้ภูเขาหิมะ

เมื่อน้ำแข็งละลายจะไหลพาสปอร์เห็ดมาติดบนพื้นดิน ซึ่งเมื่อตัวหนอนเหล่านี้คลานผ่านสปอร์ๆจะเกาะติดที่ลำตัวของหนอน และแทงเส้นใยเข้าสู่ตัวหนอน หรือสปอร์อาจเข้าสู่ตัวหนอนโดยปนเข้าไปกับอาหารที่หนอนกิน จากนั้นเส้นใยของเห็ดก็จะเจริญเติบโตโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอน เพิ่มปริมาณจนอัดแน่นอยู่ภายในตัวหนอน ทำให้หนอนขาดอากาศหายใจ มันจึงตายในลักษณะที่จะชูส่วนหัวขึ้นเหนือพื้นดินโดยที่ลำตัวจะแข็งทื่อ

เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเส้นใยของเห็ดจะรวมตัวกันสร้างเป็นก้านชูและดอกเห็ด งอกออกมาทางส่วนหัวของตัวหนอนขึ้นสู่อากาศเพื่อรับแสงอาทิตย์

ส่วนของก้านชูและดอกเห็ดถั่งเช่าจะมีรูปร่างคล้ายไม้กระบอง ส่วนตัวหนอนที่ตายแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนมัมมี่ ที่นำมาใช้เป็นยาคือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้ว โดยเราจะพบหญ้าหนอนนี้บนพื้นที่ที่มีระดับความสูง 10,000-12,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล คือบริเวณประเทศภูฎาน ทิเบต เนปาล จีน

ถั่งเช่า…ยอดสมุนไพรในตำรายาจีน

หนังสือ อาหารเครื่องยาจีน บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายสรรพคุณของถั่งเช่าว่า “ถั่วเช่ารสหวาน มีธาตุอุ่น บำรุงส่วนที่บกพร่อง เสริมสารจำเป็นของร่างกาย บำรุงปอด ไต ปรับสมดุลย์หยินและหยาง ป้องกันมิให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลงจากการรักษาทางเคมีและรังสี ปรับการทำงานของไต เหมาะสำหรับบำบัดอาการปอดและไตพร่อง ไอ หอบเรื้อรัง ไอเพราะเป็นโรคปอด เสมหะมีเลือดปน อวัยวะเพศเสื่อมเพราะไตพร่อง น้ำอสุจิเคลื่อนบ่อย ปวดหัวเข่าและช่วงเอว ร่างกายอ่อนแอหลังฟื้นไข้ เหงื่อออกผิดปกติขณะหลับ ซูบผอมและประสาทอ่อน เป็นต้น”

ส่วนข้อมูลจากจุลสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำสรุปได้ว่า

ถั่งเช่าอุดมด้วยสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ สารคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) หรือ คอร์ไดซิปิค แอซิด (Cordycepic Acid) สารโพลีแซคคาไรด์ (Poly Saccharide) กรดอะมิโนและสารสเตอรอล นอกจากนี้ยังมีวิตามินอี วิตามินเค วิตามินบีหนึ่ง บีสอง แร่ธาตุโพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม ฯลฯ

โดยสารสำคัญคือ คอร์ไดซิปินมีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดึงออกซิเจนมาใช้ ทำให้ไม่เหนื่อย ยิ่งเวลาต้องเดินขึ้นที่สูง รวมถึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเนื่องจากสามารถนำออกซิเจนมาใช้งานได้ดีขึ้น ส่วนโพลีแซคคาไรด์ ชนิดที่เรียกว่า เบต้ากลูแคน (Beta Glucan) จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน โดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้สูงขึ้น

ดังนั้น สรรพคุณเรื่องการเป็นยาไวอากร้าธรรรมชาตินั้น ก็เกิดมาจาก เมื่อร่างกายโดยรวมแข็งแรงแล้ว สุขภาพทางเพศก็จะแข็งแรงตามไปด้วยนั่นเอง

วิธีกินให้ถูกต้องปลอดภัย

เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับถั่งเช่ายังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ คำแนะนำในการกินยังมีปริมาณที่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา แต่โดยทั่วไปแล้วการทดลองทางการแพทย์คลินิกได้แนะนำที่ขนาดวันละ 3-4.5 กรัม ยกเว้นในกรณีของโรคไตอย่างรุนแรงต้องใช้ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นวันละ 6-9 กรัม ส่วนในผู้ป่วยโรคมะเร็งก็รับประทานในอัตราที่สูงมากถึง 30-50 กรัมต่อวัน ก็พบว่าให้ผลดีมากและไม่มีรายงานการพบความเป็นพิษ (ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทุกข์ทรมาน)

การบริโภคถั่งเช่าแบบดั้งเดิมจะใช้วิธีบดละเอียดแล้วชงเป็นชา หรืออาจกินด้วยวิธีต้มในน้ำแกงจืด หรือโดยปรุงสุกพร้อมเนื้อสัตว์ นอกเหนือไปจากวิธีแบบเดิม ในปัจจุบันการกินถั่งเช่ามีความสะดวกสบายกว่าเดิมมากเพราะมีการผลิตออกมาในหลายรูปแบบ เช่น ผงเส้นใยสารสกัดจากเส้นใย

นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบที่เป็นแคปซูลและอัดเม็ด แต่ความน่าเชื่อถือหรือคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากเช่น มีความบริสุทธิ์ของเชื้อถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงหรือไม่ มีโลหะหนักปนเปื้อนหรือไม่ จุลินทรีย์ปนเปื้อนเกินมาตรฐานหรือไม่ และคงมีสารออกฤทธิ์คงเหลืออยู่ในเกณฑ์หรือไม่ในกระบวนการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ถั่งเช่าทิเบตที่ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจึงมีราคาที่หลากหลายในท้องตลาด ขึ้นอยู่กับคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตให้ได้สารออกฤทธิ์นั่นเอง

รู้เรื่องราวของถั่งเช่าครบเป๊ะขนาดนี้แล้ว ครั้งต่อไปที่จะเลือกซื้อ เลือกใช้ก็สบายใจได้ค่ะ

ล้อมกรอบ DID YOU KNOW ?

เทคนิคตรวจสอบถั่งเช่าให้ได้คุณภาพ

หากพิจารณาถึงคุณภาพที่ดีของถั่งเช่าที่ปราศจากความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสารตะกั่วอาจพบได้ในถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงได้จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีข้อมูลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ต่างๆและปลอดสารโลหะหนักน่าจะคุ้มค่ากว่าและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าการกินถั่งเช่าจากธรรมชาติ ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีแหล่งผลิตถั่งเช่าทิเบตที่ได้คุณภาพสารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปินคุณภาพ เช่นถั่งเช่าคอร์ดี้ไทย ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกรวมไปถึงประเทศต้นกำเนิดถั่งเช่าอย่างประเทศจีนเองก็ตาม

หากผู้ใดบริโภคถั่งเช่าเป็นตัวอยู่แล้ว ควรส่งวิเคราะห์สารออกฤทธิ์คอร์ไดซิปิน และ ตรวจการปนเปื้อนของสารโลหะหนักทุกครั้งเพื่อความมั่นใจจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เช่น Central Lab Thai เป็นต้น

ที่มาจาก

นิตยสารชีวจิต คอลัมน์กินเป็น ลืมป่วย ฉบับที่ 439 (วันที่ 16 มกราคม 2559)