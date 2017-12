By

Fastwork สตาร์ตอัพสำหรับฟรีแลนซ์ยุคใหม่

Fastwork สตาร์ตอัพสำหรับฟรีแลนซ์ยุคใหม่ เกิดจากการที่ปัจจุบันคนเริ่มโหยหาอิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้คนยุคใหม่ส่วนใหญ่หันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว และอีกจำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะเป็นฟรีแลนซ์หรือประกอบอาชีพอิสระตามความถนัด เพื่อสร้างรายได้จากสิ่งที่รัก

Fastwork เป็นเว็บไซต์สำหรับฟรีแลนซ์ที่ก่อตั้งโดย คุณตั๊บ – วสะสุภาโชค เอี่ยมสุรีย์ และ คุณใหม่ – อาพร พลานุเวช สองหนุ่มไฟแรง ดีกรีนักเรียนนอก ผู้หลงใหลในไลฟ์สไตล์ที่ท้าทายของสตาร์ตอัพ คุณตั๊บเล่าถึงที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็น Fastwork ว่า “ตอนเด็กผมค่อนข้างดื้อ คุณแม่เลยส่งไปเรียนที่โรงเรียนประจำในอังกฤษตั้งแต่อายุได้ 10 ขวบ ผมใช้ชีวิตที่อังกฤษมาตลอดจนเรียนจบปริญญาตรี จากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่นิวยอร์ก และได้รู้จักกับพี่ใหม่ที่ไปเรียนปริญญาโทที่นั่นเหมือนกัน

“พอเรียนจบ เพื่อนชาวต่างชาติก็ชวนให้มาทำแอพพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับ FourSquare.com ผมทำได้ 3 เดือนก็ชวนพี่ใหม่เข้ามาทำด้วย แต่สุดท้ายเราทั้งคู่ก็ต้องถอนตัวเพราะไม่ได้อินกับแบบจำลองทางธุรกิจนี้ แต่เราก็ค้นพบว่าเราชื่นชอบไลฟ์สไตล์ของสตาร์ตอัพที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อการทำงาน เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และทำลาย Comfort Zone ของตัวเองตลอดเวลา”

ด้วยเหตุนี้เองคุณตั๊บและคุณใหม่จึงตกลงว่าจะกลับมาทำธุรกิจสตาร์ตอัพที่เมืองไทย โดยเลือกทำเกี่ยวกับฟรีแลนซ์ เนื่องจากทั้งคู่เห็นว่าปัจจุบันคนเริ่มหันมาทำงานอิสระมากขึ้น นอกจากนั้นคุณตั๊บและคุณใหม่เองก็มีประสบการณ์ทำงานฟรีแลนซ์ในต่างประเทศ และมีเพื่อนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในเมืองไทยทำให้ทั้งคู่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการฟรีแลนซ์ในประเทศไทย และนำประเด็นปัญหานี้มาสร้างโอกาสทางธุรกิจ

คุณใหม่ Head of Product ของทีม กล่าวถึงกระบวนการทำงานและจุดเด่นของ Fastwork ว่า “ปัญหาใหญ่ที่เกิดกับวงการฟรีแลนซ์ของไทยก็คือเรื่อง ‘ความน่าเชื่อถือ’ ซึ่งตลาดฟรีแลนซ์ในต่างประเทศไม่ประสบกับปัญหานี้แล้ว เราจึงพัฒนาระบบที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ทั้งฟรีแลนซ์และตัวผู้ว่าจ้าง โดยฟรีแลนซ์ต้องลงรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน จึงจะสามารถลงงานพร้อมผลงานได้ จากนั้นทางเว็บไซต์ก็จะทำการตลาดให้กับฟรีแลนซ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งตรงนี้นับเป็นจุดแข็งของเรา ทำให้ฟรีแลนซ์ในระบบได้งานแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

“หลังจากนั้นเมื่อผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ตกลงราคากันแล้ว ผู้ว่าจ้างต้องโอนเงินเข้าระบบของ Fastwork โดยเราจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ก่อน และจะโอนให้ฟรีแลนซ์ทันทีที่ผู้ว่าจ้างได้รับงาน การทำเช่นนี้เท่ากับว่าเราแบกรับความเสี่ยงของทั้งฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างเอาไว้ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้างว่าจะได้งาน และฟรีแลนซ์จะได้รับเงินจริงนอกจากนั้นระบบของเรายังให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์เขียนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแนวทางให้ฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างคนอื่น ๆ ในอนาคตด้วย”

แม้จะก่อตั้งมาได้เพียง 1 ปี แต่ Fastwork ก็กลายมาเป็นเว็บไซต์หางานอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยศักยภาพของทีมงานและการสนับสนุนของดีแทคผ่านโครงการ DTAC Accelerate ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านโฆษณาและผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา ทำให้เว็บไซต์ Fastwork เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 12 เท่าในระยะเวลาเพียง 4 เดือน แต่ทีม Fastwork ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านั้น เพราะเป้าหมายที่คุณตั๊บตั้งไว้คือ การเป็นเว็บไซต์หางานอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคุณตั๊บได้ให้เหตุผลว่า

“เราอยากเป็นเว็บไซต์หางานอันดับ 1 ในประเทศไทยก่อน จากนั้นจึงจะก้าวไปเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะผมอยากหารายได้ให้คนไทย สร้างความสุขให้บรรดาฟรีแลนซ์และช่วยพัฒนาธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้านในเวลาเดียวกัน”

Fastwork นับเป็นการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่กล้าออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า และกล้าเผชิญความเสี่ยงจนประสบความสำเร็จในที่สุด

