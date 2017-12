ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์ เสิร์ฟความสุข 40 กว่าแห่งทั่วประเทศ กับ Line up

By

“ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์” (Chang Sensory Trails) เติมเต็มทุกรสชาติความอร่อย เปิดพื้นที่แห่งความสุขใน 40 กว่าแห่งทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ “Full Course of Sense” เสิร์ฟความสุขทุกรสชาติ ชวนคุณมาชิลและชิมอาหารรสชาติเยี่ยมจากร้านดัง เต็มอิ่มกับ Line up วงดนตรีที่ดีที่สุดจากศิลปินนักร้องชั้นแนวหน้าพร้อมเสิร์ฟให้คุณและเพื่อนในบรรยากาศสุดรีแลกซ์ 2 สไตล์

พื้นที่ไอคอนแห่งความสุขระดับพรีเมี่ยม ณ ลานพาร์คพารากอน

“ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์” (Chang Sensory Trails) ในบรรยากาศระดับพรีเมี่ยมจะจัดให้มีขึ้น ณ ลานพาร์คพารากอนที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ความสุขที่ครบครันไปด้วยความบันเทิงจากศิลปินชั้นนำ อาหารจากร้านชิลลี่ คาเฟ่ พร้อมมอบบรรยากาศสุดพิเศษด้วยการตกแต่งสไตล์อาร์ท อินสตอลเลชั่น (Art Installation) ถ่ายทอดผ่านลูกบอลสีขาวและสีทองที่เปรียบเสมือนพื้นที่เก็บมวลความสุขและรสชาติความอร่อยไว้เพื่อพร้อมเติมเต็มความสนุกให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีเมนูสุดพิเศษที่เป็นความร่วมมือระหว่างเซเลบริตี้เชฟชื่อดังของเมืองไทย อย่าง เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจรรังสรรค์เป็นเมนูใหม่ “รสชาติแห่งการเฉลิมฉลอง” (Taste of Celebration) โดยรสชาติแห่งการเฉลิมฉลองในครั้งนี้จะเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่แปลกใหม่และไม่มีใครได้เคยสัมผัสมาก่อน โดยจะเสิร์ฟให้เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรมแชร์ภาพเมนูดังกล่าวจากเฟซบุ๊คแฟนเพจChang Worldในทุกๆวันอังคารตลอดเดือนธันวาคมนี้เฉพาะที่ลานพาร์คพารากอนเท่านั้นพบกับ“ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์” (Chang Sensory Trails) พื้นที่ไอคอนแห่งความสุข ณ ลานพาร์คพารากอนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561

ด้าน “เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร” เซเลบริตี้เชฟจากร้าน“เลอ ดู” (Le Du)ร้านอาหารไทยโมเดิร์นชื่อดัง กล่าวถึงเมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ “ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์” (Chang Sensory Trails) ว่า“ถ้าพูดถึงช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองผมเชื่อว่า “อาหาร” คือ ส่วนสำคัญที่จะมาช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้มีสีสันมากขึ้นต้องขอบคุณ ‘ช้าง’ ที่ให้เกียรติผมในการรับหน้าที่เติมเต็มความสุขให้กับทุกคนด้วยการสร้างสรรค์เมนูพิเศษในครั้งนี้ โดยมีชื่อว่า “รสชาติแห่งการเฉลิมฉลอง” (Taste of Celebration) ซึ่งความพิเศษของเมนูนี้ คือ ผมเลือกนำอาหารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง ‘ข้าวคลุกกะปิ’ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์เมนูของร้าน “เลอ ดู” เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติชั้นเยี่ยม เช่น ข้าวกล้องออร์แกนิคจากภาคเหนือ และกะปิจากระยอง โดยเพิ่มความพิเศษด้วยการนำเสนอในสไตล์อาหารอิตาเลี่ยนที่เรียกว่า “อารันชินี่” (Arancini) ด้วยการปั้นข้าวเป็นก้อนกลมและนำลงไปทอด เพิ่มความเข้มข้นด้วยการเสิร์ฟพร้อมซอสหัวกุ้ง และหากได้รับประทานคู่กับเครื่องดื่มที่เข้ากันทุกคนก็จะได้สัมผัสกับรสชาติและความแปลกใหม่ของเมนูพิเศษนี้อย่างแน่นอนครับ”

อร่อยสุด : ชิลแลกซ์ในบรรยากาศที่หลากหลาย ณ โลเคชั่นสุดฮิปทั่วประเทศ

“ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์” (Chang Sensory Trails) ยังได้เตรียมความสนุกในอีกหลากหลายรูปแบบในโลเคชั่นสุดฮิป อาทิ ความสนุกใจกลางเมืองที่ลานเซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์ บีเดอะ สตรีทรัชดา หรือพบกับบรรยากาศสบายๆรับลมหนาวรอบกรุงเทพฯ เช่น บรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีนที่ ล้ง 1919อีกทั้งในหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช, เซ็นทรัล พลาซา ระยอง, เดอะมอลล์ โคราช, เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี, เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย, อยุธยา ซิตี้ พาร์ค เป็นต้น พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

สนุกกับเพื่อน : ที่เดียวเท่านั้นที่เสิร์ฟ Line up วงดนตรีที่ดีที่สุด แบบจัดใหญ่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ‘ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์’ (Chang Sensory Trails) เตรียม Line up ของทัพศิลปินชั้นนำที่ดีที่สุดของเมืองไทยกว่าร้อยชีวิตมามอบความบันเทิงตลอดเดือนธันวาคม อาทิ ROOM39 Jetset’er Tattoo ColourScrubbเบน ชลาทิศ ลิปตา ลุลาอ๊อฟ ปองศักดิ์ ป๊อบ ปองกูล ดา เอ็นโดรฟิน แพรว คณิตกุล โปเตโต้ อะตอม มายด์ สแตมป์ Klearพาราดอกซ์ สิงโต นำโชคปาล์มมี่ บิ๊กแอสค็อกเทล ตู่ ภพธร และศิลปินอีกมากมาย

เพื่อให้ทุกคนเติมเต็มทุกรสชาติความอร่อยกับ ‘ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์’ (Chang Sensory Trails)ได้สะดวกยิ่งขึ้น “ช้าง” เปิดให้สำรองโต๊ะบนช่องทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น CHOPE (โช๊ป)ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส โดยสามารถสำรองโต๊ะจาก4โลเคชั่นในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ‘ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์’ (Chang Sensory Trails) ณ ลานพาร์คพารากอน เดอะ สตรีท รัชดาเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์และเมกาบางนา สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App StoreGoogle Play Store หรือเข้าไปที่ลิ้งก์

https://bookv5.chope.co/booking?rid=changasiatique1711bkk&source=rest_website.changasiatique&smart=1&location=1

ติดตามความสนุกของช้าง เซนซอรี่ เทรลส์ (Chang Sensory Trails) เติมเต็มทุกรสชาติความอร่อยได้ทาง https://www.facebook.com/Changworld/