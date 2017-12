By

ท่านอมโรภิกขุเล่าความประทับใจครั้งแรกต่อ หลวงพ่อชา

ท่านอมโรภิกขุ เล่าถึงความประทับใจครั้งแรกที่ได้พบ หลวงพ่อชา

Let’s not pretend to ourselves. (เราอย่าหลอกตัวเองเลย)

ตั้งแต่ออกเดินทางมาจากลอนดอน อาตมาไม่ได้ตั้งใจมาแสวงหาคุรุหรือครูบาอาจารย์ด้านจิตวิญญาณ คิดแค่อย่างเดียวว่าอยากจะดับทุกข์ ก็เลยตัดสินใจอยู่ที่วัดป่านานาชาติต่อเพื่อทำความเข้าใจวิถีของพระสงฆ์ ต่อมาได้พบพระอาจารย์ชาจึงได้ประจักษ์ถึงความสำคัญของครูบาอาจารย์ ท่านเป็นเหมือนตาน้ำที่เต็มเปี่ยมและบริสุทธิ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ผัก หญ้าสรรพสัตว์ ทุกอย่างดีไปหมด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างหลั่งไหลออกมาจากตาน้ำที่ดี

ตอนที่พบหลวงพ่อชาครั้งแรกรู้สึกประทับใจตรงไหนคะ

ไม่ใช่ความประทับใจนะ แต่รู้สึกว่าหลวงพ่อชามองอาตมาทะลุ อาตมาซ่อนอะไรไม่มิดเลย เหมือนท่านจะรู้จักตัวอาตมาดีกว่าที่อาตมารู้จักตัวเองเสียอีก ซึ่งมันน่ากลัวนะ (หัวเราะ)

อาตมาเจอหลวงพ่อชาครั้งแรกที่วัดหนองป่าพง วันนั้นท่านกำลังฉาบผนังส้วมอยู่ พอรู้ว่าอาตมามาจากลอนดอนซึ่งท่านก็เพิ่งกลับมาจากลอนดอนในปีนั้น ท่านมองอาตมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย แล้วพูดในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่า “ผู้หญิงที่ลอนดอนสวยมากเนาะ” (หัวเราะ)

อาตมาได้ยินประโยคนั้นแล้วถึงกับอึ้ง งงมากว่าท่านพูดออกมาได้ยังไงว่าผู้หญิงที่ลอนดอนสวยมาก ทั้งที่ท่านเป็นพระ ท่านมองผู้หญิงไม่ได้ด้วยซ้ำ ลอนดอนมีอะไรให้พูดถึงตั้งหลายอย่าง ทำไมท่านไม่พูดถึง อาตมาเคยคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนลุ่มลึกทางจิตวิญญาณ ไม่ได้สนใจทางโลกเลยบอกหลวงพ่อไปว่า จริงครับ แต่ผมก็ไม่สนใจพวกเธอหรอกครับ หลวงพ่อชาก็มองกลับมาด้วยสายตาดุ ๆ (หัวเราะ)

พอได้ยินหลวงพ่อชาพูดอย่างนั้นแล้ว ยังรู้สึกนับถือท่านอยู่ไหมคะ

เจอกันครั้งแรกเรียกว่าเหนือความคาดหมาย อาตมาไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อพูดแบบนั้นทำไม แต่เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อกำลังพิสูจน์อะไรบางอย่าง ตอนหลังมาตรองดูก็เห็นว่าคำพูดของหลวงพ่อคือวิธีที่ทำให้อาตมาซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เลิกยึดติดอยู่กับความคิดว่าเรา “ควร” เป็นคนแบบไหน แล้วหันกลับมายอมรับว่าเราเป็นผู้ชายอายุยี่สิบกว่า เห็นผู้หญิงสวยก็อยากจะจีบเป็นธรรมดา ท่านเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้อาตมาเห็นตัวเองชัด เหมือนท่านจะถามว่าเธอรู้ตัวหรือเปล่า เท่าทันความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่า เห็นตัณหาหรือข้อจำกัดของตัวเองไหม

ถ้ายังคิดว่าตัวเองเป็นคนลุ่มลึกทางจิตวิญญาณ อาตมาคงไม่ได้ตระหนักรู้ในกิเลสของตัวเอง สิ่งที่หลวงพ่อชาพูดในวันนั้นเหมือนจะบอกว่า “ดูนี่ นี่คือสิ่งที่เธอเป็น เห็นซะเข้าใจซะ ยอมรับซะ อย่าไปกดข่มมันไว้” การยอมรับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลย การยอมรับว่าเรามีตัณหา ไม่ได้หมายความว่าเราต้องวิ่งตามตัณหาสักหน่อย ฉะนั้น Let’s not pretend to ourselves. อย่าหลอกตัวเองเลย ซื่อสัตย์ต่อจิตใจตัวเองดีกว่า

สัมภาษณ์ อุษาวดี สินธุเสน

เรียบเรียง อิสระพร บวรเกิด

พระอาจารย์อมโร พระฝรั่งผู้เป็นศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท

ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี (สาขาวัดหนองป่าพง) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ]

ในบรรดาชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้พบกับ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” และตัดสินใจบวชเป็น “พระฝรั่ง” หวังอุทิศชีวิตให้แก่พุทธศาสนานั้น หนึ่งในท่านผู้มีเรื่องราวและภูมิหลังของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย สมควรจะหยิบยกมาเป็น “บทเรียน” เพื่อจุดประกายบันดาลใจให้กับใครอีกหลายชีวิต ก็คือ “อมโรภิกขุ”

