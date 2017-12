เปิดประวัติ กว่าจะมาเป็น “ อมโรภิกขุ ” ศิษย์ต่างชาติสายหลวงพ่อชา

ก่อนจะมาเป็นพระอาจารย์ อมโรภิกขุ ท่านมีเส้นทางที่ไม่ง่าย



ก่อนจะมาเป็นพระอาจารย์อมโรภิกขุ ชื่อเดิมของท่านคือ เจเรมี ชาร์ลส์ จูเลียน ฮอร์เนอร์

จากอังกฤษถึงอุบลราชธานี จากฮิปปี้สู่วิถีสมณะ

ชีวิตของเจเรมี ฮอร์เนอร์ เปรียบเหมือนเมล็ดบัวที่ก่อกำเนิดและบ่มเพาะตัวตนอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นของประเทศอังกฤษ แต่เพราะสภาพแวดล้อมไม่พร้อมให้ผลิบานเจเรมีผู้ตั้งคำถามถึงปรัชญาศาสนาและอิสรภาพแห่งชีวิตจึงเป็นได้เพียงฮิปปี้หนุ่มผมยาว ดื่มเหล้าเคล้ากัญชาไปวัน ๆอย่างไรก็ดี ก่อนจะตกเป็นอาหารของเต่าปลา โชคดีที่วันหนึ่งเมล็ดบัวบังเอิญถูกพัดพามาตกลง ณ วัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่เองที่เมล็ดบัวเริ่มแทงยอด แตกใบอ่อน ก่อนจะผลิบานเป็นดอกบัวงาม ณ แดนไกลในวันนี้

พระอาจารย์สนใจศาสนามาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ

ตอนยังเป็นเด็กน้อย อาตมาต้องทำวัตรแบบศาสนาคริสต์ที่โรงเรียนทุกวัน และต้องท่องคำสอนจากพระคัมภีร์ไบเบิลพออายุ 6 - 7 ขวบ ก็เริ่มสงสัยว่าจริงหรือที่ว่าถ้าเชื่อพระเยซูใจจะบริสุทธิ์ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเอง บาทหลวงสอนให้เราสวดอ้อนวอนแล้วพระเจ้าจะประทานทุกอย่างให้ อาตมาก็คิดว่า โอ…งั้นก็ดีสิ วันคริสต์มาสอาตมาอยากได้รถดับเพลิงของเล่น ก็เลยสวดขอจากพระเจ้า แต่ปรากฏว่ารถดับเพลิงไม่มาอาตมาเลยสงสัย…หรือว่าพระเจ้าไม่มีจริง

มีบทสวดอยู่บทหนึ่งขึ้นต้นว่า I believe in God, theFather almighty, Creator of heaven and earth. อาตมาสงสัยตั้งแต่คำแรกที่ว่า I believe…จึงถามบาทหลวงว่า ถ้าเราไม่เชื่อล่ะ เพราะถ้าไม่เชื่อแต่สวดว่าเชื่อ ก็ถือว่าโกหกจริงไหม อาตมาคิดว่านั่นเป็นคำถามที่มีความหมาย แต่บาทหลวงตอบว่า “Don’t be cheeky.” (อย่าลามปาม) อาตมาถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหา จริง ๆ นี่เป็นคำถามสำคัญ แต่กลับถูกปัดทิ้งไป ศรัทธาจึงเสียไปเลย

