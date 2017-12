By

พบ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในงานเทศกาล “อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า”

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทีมซีเคร็ตได้รับคำชวนมางานเทศกาล “อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า” (Living with Meaning and Dying with Nobility) จากเสถียรธรรมสถาน ซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 เพื่อปลุกให้คนตื่นรู้สู่ปัญญา โดยใช้ศาสตร์และศิลป์หลายรูปแบบ ด้วยบรรยากาศความสนุกสนานภายทางปัญญาภายในเสถียรธรรมสถาน สวนธรรมอันร่มรื่นของป่าปลูกมือมีอาณาบริเวณ 17 ไร่

ตั้งแต่ได้รู้ข่าว เราไม่พลาดที่จะมาร่วมเทศกาลนี้อย่างแน่นอน

บ่ายวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม เราก็ได้เข้ามาชมงานนี้อย่างที่ตั้งใจ เมื่อเข้ามาถึง พี่หน่อยและพี่ต่อ ผู้ดูแลงาน ก็เข้ามาต้อนรับอย่างยิ้มแย้ม และพร้อมให้ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเราโชคดีมากที่ในวันนี้ คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้มาเป็นวิทยากรในกิจกรรม “1 วันกับธรรมชาติบำบัด ศาสตร์แห่งการใช้ชีวิต ศิลปะแห่งการเยียวยา“

เมื่อได้รู้เราก็ไม่รอช้า รีบไปยังธรรมศาลา อันเป็นที่จัดกิจกรรม เมื่อมาถึงก็เห็นผู้คนจำนวนเกือบ 200 คน นั่งรายล้อมอยู่ภายใน โดยคุณแม่ชีศันสนีย์กำลังแสดงธรรมบรรยายอยู่ด้านหน้า

“คุณแม่หายจากมะเร็งได้ด้วยใจนะ เพราะคุณแม่ไม่กลัวมัน เมื่อไม่กลัวก็ไม่เป็นที่ใจ เป็นที่ตรงไหนก็เป็นตรงนั้น…และราคะ โทสะ โมหะ มีผลต่อจิตใจ และไปมีพิษต่อร่างกาย

“มะเร็งเป็นที่กาย ไม่ได้เป็นที่จิต ไม่ได้เป็นที่ใจ ถ้าเข้าใจอย่างนี้จะกลัวไหม ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็บริหารจัดการได้ ถ้าใครมาพูดเรื่องป่วย แล้วฉันเป็นอย่างนั้น มันลามมาตรงนี้ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ พวกก้อนมะเร็งจะโตขึ้น แต่ถ้ามันเป็นอย่างที่มันเป็น อ่อนโยนกับมัน แล้วก็ใช้ท่าทีต่อมันในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่จะดูแลมันอย่างที่มันเป็น แล้วใจไม่เป็นทุกข์ อนาคตไม่ใช่แค่หาย

“มะเร็งมีบุญคุณขนาดที่เราเป็นครูคนได้เลย มันก็ทำกุศลของมันต่อไปเลย เธออยู่กับฉันเธอก็ทำกุศล เธอได้กุศล ไม่ใช่เธออยู่กับฉัน ฉันคิดกับเธอไม่ดี มันเป็นอกุศล ก็กำเริบสิคะ เหมือนเรารดน้ำมัน เรากลัวมันเรารดน้ำ มันก็ยิ่งโต แต่ถ้าเราใจดีกับมัน มันจะให้ผลดีกับเรา” คุณแม่ชีศันสนีย์กล่าวในการบรรยายธรรม

จากนั้นคุณแม่ชีศันสนีย์ได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินจงกรม เพื่อฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะ

เราได้เดินชมงานเทศกาลโดยรอบ โดยเริ่มจากกินข้าวเที่ยงที่ “อู่ข้าว อู่น้ำ” โรงอาหารที่เสิร์ฟเมนูมังสวิรัติรสอร่อย ที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งคาวหวาน อิ่มแล้วเดินแวะชิมขนมครก และขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อน เป็นของหวานตบท้าย

เดินช็อปปิ้งสินค้าจากสมาชิก ในโซนตลาดความสุข ที่มีทั้งขนม ผลไม้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เสื้อผ้า และกระเป๋า

แวะพักสนามเด็กเล่น ที่จะเปิดให้เด็ก ๆ มาเล่น และทำกิจกรรมเป็นครั้งแรกในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เชือกถักสีสันสดใสที่ประดับในสนามเด็กเล่นแห่งนี้ล้วนเป็นงานฝีมือการถักของพ่อแม่ที่เข้าร่วมโครงการที่เสถียรธรรมสถาน ซึ่งรอให้เด็ก ๆ มาวิ่งเล่นมาปีนป่ายกันได้

ก่อนกลับ ได้แวะซุ้มกิจกรรมของ “บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด” ที่เผยแพร่ความรู้และคำให้คำปรึกษาด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชีวามิตร ริเริ่มจัดตั้งโดยคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ที่เห็นความสำคัญของคุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความตาย

“ที่ซุ้มแห่งนี้เป็นการให้คำแนะนำผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เราจะให้ดูวิดีโอที่มีที่ปรึกษาของเราให้แนวคิดสั้น ๆ 3 นาที เพื่อกระตุกความคิด และได้พูดคุยกับผู้ที่เคยอบรมกับเรา เคยดูแลผู้ป่วยตามวิธีที่อบรม และเสียคนที่รักไป หากใครสนใจก็เข้าไปตามรายละเอียดในเฟสบุ๊ค cheevamitr ต่อได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน” พี่ปุ้ย ผู้ดูแลซุ้มนี้ให้ข้อมูลกับเรา

เรียกว่า อิ่มกาย อิ่มใจ ได้ปัญญา กับงานเทศกาล “อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า”

ใครอยากมาเยี่ยมชมยังมีเวลานะคะ เสาร์อาทิตย์ที่ 9-10 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมแน่นเอี๊ยด สามารถมาทำกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว ดูรายละเอียดได้จาก http://www.sdsweb.org/new/view&id=67

