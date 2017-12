By

ฮาลาล อาหารสุขภาพที่ช่วย บำรุงสมอง เพิ่มความจำ

เชื่อว่าผู้อ่านบางท่านอาจนับถือศาสนาอิสลามหรือมีคนรู้จักนับถือศาสนาดังกล่าง หนึ่งในความพิเศษของศาสนานี้อยู่ที่หลักในการกินอาหารที่เรียกกันว่า “ฮาลาล” ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพที่ช่วยบำรุงสมอง เพิ่มความจำ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยให้ความกระจ่างว่า ศาสนาอิสลามสนับสนุนให้กินอาหารจากพืชและอาหารทะเล เช่นปลา แต่สำหรับอาหารต้องห้ามที่ผิดหลักศาสนา ได้แก่ ซากสัตว์ เลือด เนื้อหมูสัตว์ที่ถูกเชือดบูชาโดยเอ่ยนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์ สัตว์ที่ถูกทำให้ทรมานจนตาย เช่น ถูกรัดคอ ถูกตี สัตว์ที่ตกมาจากที่สูง สัตว์ที่ถูกขวิด สัตว์ที่ถูกสัตว์ดุร้ายกิน

นอกจากนี้ ศาสนาอิสลาม ยังห้ามดื่มสุราสิ่งที่ทำให้มึนเมาและทำให้ขาดสติทุกชนิดรวมถึงห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารอีกด้วย

ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดของอาหารฮาลาลหลายกรณีมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งนอกจากวัตถุดิบที่ได้รับการอนุมัติ อาหารฮาลาลยังมีความโดดเด่นตรงส่วนประกอบของเครื่องเทศที่มีคุณสมบัติบำรุงสมองและป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ขมิ้น อบเชย กระวาน ยี่หร่า ลูกผักชีและพริกไทยดำ เป็นเครื่องเทศที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง โดยเฉพาะขมิ้นที่มีสารเคอร์คูมิน (Curcumin) สามารถลดการอักเสบชะลอความเสื่อมของสมอง และป้องกันโรคอัลไซเมอร์

โดย The Journal of the American Botanical Council ร่วมยืนยันว่า อาหารจากผงกะหรี่ซึ่งมีขมิ้นเป็นส่วนประกอบหลักช่วยต้านการอักเสบ ลดความเสี่ยงการเกิดแอมีลอยด์พลัค (Amyloid Plaques) ในสมองชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาท และช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์

นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยคาตาเนีย ประเทศอิตาลี ให้เหตุผลว่า ขมิ้นสามารถช่วย ลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางระบบประสาทและสมองได้จริง เพราะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เข้าทำลายเซลล์สมอง

อาหารฮาลาลจึงนับเป็นอาหารที่มาพร้อมพรอันประเสริฐจากพระผู้เป็นเจ้าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

10 เมนูฮาลาล บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์

อาหารฮาลาลที่มีส่วนประกอบของขมิ้นช่วยบำรุงสมอง ได้แก่ ข้าวอบขมิ้น ข้าวหมกปลา ปลาทอดขมิ้น สลัดแขก แกงกะหรี่ แกงหัวปลา แกงมัสมั่นปลา แกงขมิ้น แกงกุรุหม่า สะเต๊ะปลา

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิตฉบับ 409 (16 ตุลาคม 2558)

