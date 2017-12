อาหารเพิ่มอายุยืน แข็งแรง ปลอดโรค แบบคนญี่ปุ่น

อาหารเพิ่มอายุยืน แบบคนญี่ปุ่น

อาหารเพิ่มอายุยืน ท่านที่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคงพบคำตอบแล้วว่า เหตุใดชาวญี่ปุ่นจึงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวที่สุดในโลก ที่สังเกตเห็นได้ง่าย ๆ เลยคือ อาหารของชาวญี่ปุ่นนั้นเป็นอาหารสุขภาพ ทั้งมีการจัดวางที่สวยงาม ดูแล้วเพลินตา

ยืนยันข้อมูลเรื่องการมีอายุยืนจากการศึกษาอายุขัยของประชากรโลกครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งขององค์การอนามัยโลก และ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1996 ที่ได้จัดอันดับให้จังหวัดโอะกินะวะซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นจังหวัดที่มีคนอายุยืนมากที่สุดในโลก ทำให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับความลับของการใช้ชีวิตและอาหารเพิ่มอายุยืนของชาวโอะกินะวะตามมาอีกมากมาย

เช่นรายงานจาก The Journal of the American College of Nutrition ระบุว่า อาหารของชาว

โอะกินะวะนับเป็นยาอายุวัฒนะอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะให้พลังงานต่ำ อุดมด้วยวิตามิน แร่ธาตุและสารอาหารต่าง ๆ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและอาหารส่วนใหญ่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด

โดยวารสารฉบับดังกล่าวขยายความด้วยพีระมิดอาหารโอะกินะวะ ซึ่งฐานประกอบด้วยผักและ

ผลไม้สดซึ่งแนะนำให้กินมากที่สุด รองลงมาคือพืชประเภทถั่ว เช่น ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ถั่วเมล็ดแห้ง ถั่วเปลือกแข็ง ตามด้วยธัญพืชไม่ขัดสีเนื้อปลา น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูง เช่น น้ำมันมะกอก

ทั้งแนะนำให้เพิ่มสมุนไพรและเครื่องเทศในอาหาร ยอดพีระมิดแนะนำให้กินของหวานแต่น้อย

และเน้นให้กินอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า - 3 สูงรวมถึงออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

นอกจากนี้จากการสำรวจยังพบว่า อาหารที่ได้ชื่อว่าเป็นอาหารฟังก์ชัน (Functional Food) ของ

ชาวโอะกินะวะที่อุดมด้วยสารอาหารเพิ่มอายุยืนมีหลายชนิด เช่น โกย่า (Goya) มะระชนิดหนึ่งผิวขรุขระคล้ายมะระขี้นกบ้านเรา แต่ผลยาวกว่าคอนยากุ หรือบุก เห็ดชิตาเกะ รากโกโบ (Gobo Root) สาหร่ายทะเล และฮิชิมะ หรือบวบชนิดหนึ่ง

แน่นอนว่าเรามีเมนูช่วยให้อายุยืนแบบชาวโอะกินะวะมาแนะนำด้วย

สลัดโกย่าปลาทูน่า

โกย่า ½ ผล

(หรือใช้มะระขี้นกของไทย 4 - 5 ผล)

หอมหัวใหญ่ ¼ ผล

เนื้อปลาทูน่าสุก 1 ทัพพี

โยเกิร์ตหรือมายองเนส 1 ช้อนโต๊ะ

เกลือและพริกไทยเล็กน้อย

วิธีทำ

1. ผ่าโกย่าตามยาว ขูดเมล็ดและผิวด้านในออก จากนั้นหั่นตามขวางหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร โรยเกลือให้ทั่ว คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 10 – 15 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2 - 3 ครั้ง บีบน้ำออกจากโกย่าพอหมาดพักไว้

2. หั่นหัวหอมใหญ่ตามยาวเป็นเส้นบาง แช่ในน้ำผสมเกลือเล็กน้อยประมาณ 5 นาที ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำ พักไว้

3. ผสมโกย่า หอมหัวใหญ่ เนื้อปลาทูน่าสุก โยเกิร์ต เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกัน ตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ

มื้อนี้ลองปรับมากินสไตล์ชาวโอะกินะวะดูนะคะ เพื่ออายุยืน ปราศจากโรคภัยมารบกวน

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิตฉบับ 409 (16 ตุลาคม 2558)

