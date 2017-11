By

Top 3 Cooking Oils

น้ำมัน ทำอาหารเพื่อคนรักสุขภาพ

เชื่อว่าใครที่เดินตลาดนัดสุขภาพบ่อยๆ ตามติดเทรนด์อาหารสุขภาพ หรือกำลังเริ่มทำอาหารคลีนกินเอง ล้วนรู้ดีว่าปัจจุบันมี น้ำมัน ทางเลือกที่มากด้วยสรรพคุณป้องกันสารพัดโรคออกมาตีตลาดกันมากมาย เช่น น้ำมันชื่อหรูหราผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งมีการพูดถึงประโยชน์ในด้านสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย

ชีวจิตจึงขันอาสามาบอกเล่าถึงคุณสมบัติของน้ำมันชนิดต่างๆ ดังนี้ค่ะ

น้ำมันอะโวคาโด ลดไขมันหน้าท้องและคอเลสเตอรอล

กระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูง ในขณะที่ผลไม้ชนิดอื่นมีไขมันน้อยมากหรือไม่มี

น้ำมันที่สกัดจากผลอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (Monounsaturated Fatty Acid) สูงถึงร้อยละ 70 และมีงานวิจัยจำนวนมากรับรองถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น รายงานจาก วารสาร Diabetes Care พบว่า การกินอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (MUFA - Rich Diet) เป็นประจำช่วยลดน้ำหนัก ไขมันหน้าท้อง และเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินในการลำเลียงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้

The Journal of the American Heart Association ทดลองโดยแบ่งคนอ้วนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกกินอาหารไขมันต่ำ มีสัดส่วนไขมันร้อยละ 24 ของพลังงานทั้งหมด (มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวร้อยละ 11) กลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารที่มีสัดส่วนไขมันที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 34 ของพลังงานทั้งหมด (มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวร้อยละ 17) กลุ่มสุดท้ายจัดอาหารเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 2 แต่เพิ่มอะโวคาโด 1 ผลลงในมื้ออาหารทุกวัน

ผ่านไป 5 สัปดาห์ ไม่น่าเชื่อว่า กลุ่มสุดท้ายที่ได้รับไขมันมากที่สุดกลับสามารถลดระดับไขมันในเลือดได้มากที่สุด โดยช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล (Low-Density Lipoprotein) ในเลือดถึง 13.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งเพียงพอต่อการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 2 ลดคอเลสเตอรอลได้น้อยกว่า คือ 8.3 และ 7.4 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ตามลำดับ

ปรุงอย่างไรได้ประโยชน์ : น้ำมันอะโวคาโดมีจุดเกิดควันสูงกว่าน้ำมันปาล์มและน้ำมันรำข้าว จึงใช้ผัดไฟแรง ทอด อบ หรือทำน้ำสลัดได้

