เคล็ดลับกิน ให้แข็งแรงและสวยสมวัย

(ดูแลตั้งแต่วัยสาวไปจนถึงวัยชราเลย)

เคล็ดลับกิน ให้สวยตั้งแต่อายุ 20 จนถึง 70

สาวๆ ชีวจิตมักงามตามวัย เพราะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นพื้นกันอยู่แล้ว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ใจอยากให้เป็น ชีวจิตจะเติมความสดใสให้อีก เพื่อให้สุขภาพฟิตเกินร้อย แถมสวยเป๊ะจากภายในยิ่งขึ้นเจาะลึกให้ตรงจุดกันไปเลยว่าวัยไหนต้องเพิ่มต้องลดอะไรกันบ้าง เคล็ดลับการกินให้แข็งแรงและสวยงามสมวัยรอคุณอยู่แล้วค่ะ

วัย 20+

ร่างกายวัยยี่สิบกำลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ จึงเป็นวัยที่เต็มไปด้วยพลัง มีพละกำลังกักตุนอยู่มากมาย แต่ยังมักตามใจปากเรื่องอาหารการกิน กินจุบจิบ หรือกินอาหารไม่ครบสามมื้อ เพราะสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ มากเกินไป

สาวๆ วัยนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้สนใจเรื่องอาหารสุขภาพกันนัก เพราะความเสื่อมของสุขภาพยังไม่มาเยือน และดูจะเป็นเรื่องไกลตัว หลายคนจึงชะล่าใจจนพลาดโอกาสทอง

เชื่อหรือไม่คะว่า หากคุณรู้เคล็ดลับการกินให้แข็งแรง และกินอาหารสุขภาพให้เป็นนิสัยเสียตั้งแต่วัยนี้ การมีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ

You Need MORE

ตุนแคลเซียม ร่างกายในวัยนี้ยังคงสร้างมวลกระดูกเพื่อเตรียมไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้น แคลเซียมจึงเป็นสิ่งจำเป็น แพทย์หญิงแคเทอรีน อิตสิโอเพาลอส (Dr. Catherine Itsiopoulos) โฆษกสมาคมนักโภชนาการประเทศออสเตรเลีย อธิบายว่า

“ร่างกายจะสร้างมวลกระดูกไปเรื่อยๆ จนมีความหนาแน่นเต็มที่เมื่ออายุยี่สิบปลายๆ ถึงสามสิบต้นๆ”

อาหารอุดมแคลเซียมจึงจำเป็นเป็นอันดับหนึ่งต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกระดูก อาหารที่เหมาะกับวัยนี้ แนะนำโยเกิร์ตไขมันต่ำ เพราะจากหลายการศึกษาพบว่า โยเกิร์ตไขมันต่ำรสธรรมชาติให้แคลเซียมสูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไป ซึ่งโยเกิร์ตไขมันต่ำมีปริมาณแคลเซียมประมาณ 183 มิลลิกรัมต่อปริมาณโยเกิร์ต 100 กรัม

เสริมธาตุเหล็ก วัยนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่า เป็นวัยเลือดงาม เพราะเลือดประจำเดือนจะมากกว่าวัยอื่นๆ สาวๆ วัยนี้จึงสูญเสียเลือดบางส่วนไปกับการมีประจำเดือนร่างกายจึงต้องการธาตุเหล็กในปริมาณมาก

เพื่อเสริมธาตุเหล็ก ควรกินธัญพืชไม่ขัดขาวเป็นประจำทุกวัน กินปลาบ่อยๆ กินถั่วทั้งแบบเมล็ดและแบบฝักเพราะมีธาตุเหล็กสูง นอกจากนี้แนะนำให้กินอาหารที่มีวิตามินซีด้วย เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นวิตามินซีมีมากในผลไม้ เช่น กีวีและมะละกอ ผักหลากสี เช่น ผักสีเขียวเข้ม มะเขือเทศ และพริกต่างๆ

เลือกโปรตีนคุณภาพดี เนื่องจากเซลล์ต่างๆ ในร่างกายของสาววัยนี้ยังคงเจริญเติบโตอยู่ การกินอาหารกลุ่มโปรตีนวันละ 60 - 70 กรัมจะช่วยให้การทำงานของเซลล์เป็นปกติและมีส่วนสำคัญต่อการเผาผลาญอาหาร การกินโปรตีนคุณภาพดีอย่างปลา ถั่วเมล็ด และถั่วฝักต่างๆ จะช่วยเสริมโปรตีนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตชีวา

You Need LESS

กินอาหารตอนกลางคืน ช่วงวัยนี้หลายคนสนุกกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จนเผลอนอนดึกอยู่บ่อยๆ และปัญหาที่ตามมาก็คือการกินอาหารตอนกลางคืนนั่นเอง

เนื่องจากระบบเผาผลาญอาหารของสาวๆ วัยนี้ยังทำงานได้ดีปัญหาห่วงยางรอบเอวจึงอาจจะยังมาไม่ถึงตัว แต่ขอเตือนว่า วัยเลข 2 เป็นโค้งสุดท้ายที่จะรักษาน้ำหนักมาตรฐานไว้ได้อย่างมั่นคง

เพราะถ้าเผลอกินแบบไม่ยับยั้งชั่งใจ โดยเฉพาะการกินอาหารตอนกลางคืน จะทำให้น้ำหนักพุ่งพรวดได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังก่อปัญหาสิวที่รับมือได้ยาก ทำให้หมดสวยอีกด้วย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้หลังเลิกงานเพื่อนๆ จะชวนไปปาร์ตี้เป็นครั้งคราว แต่อย่าใจอ่อนกับการดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด เพราะนอกจากจะทำให้ขาดสติแล้ว ยังเป็นตัวเร่งให้ร่างกายเสื่อมก่อนวัยแบบติดจรวด

