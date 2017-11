By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PROBIOTIC FORMENTAL HEALTH

กินโพรไบโอติก แก้กังวลใจ

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กินโพรไบโอติก นั้นดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่รู้หรือไม่ว่าโพรไบโอติกนั้นช่วยแก้เครียด แก้เซ็งได้อีกด้วย ประโยชน์ของโพรไบโอติกต่อสุขภาพจิตใจพร้อมวิธีปรุงและเลือกโพรไบโอติกให้ดีต่อสุขภาพกันค่ะ

โพรไบโอติก ช่วยควบคุมอารมณ์

การศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับโพรไบโอติกและอารมณ์ความรู้สึกของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (The University of California,Los Angeles) ทำการทดลองโดยนักวิจัยแบ่งผู้หญิงออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มเครื่องดื่มที่เติมโพรไบโอติก ส่วนอีกกลุ่มดื่มเครื่องดื่มชนิดเดียวกัน แต่ไม่มีส่วนประกอบของโพรไบโอติก โดยให้ดื่มปริมาณเท่ากัน คือวันละ 2 ครั้ง

ผ่านไป 4 สัปดาห์ นักวิจัยให้ผู้หญิงทั้งสองกลุ่มมองภาพคนที่แสดงอารมณ์ทางสีหน้าที่แตกต่างกัน พร้อมสแกนสมองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ผลปรากฏว่า สมองของกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีโพรไบโอติกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ความรู้สึกตอบสนองต่อรูปภาพที่เห็นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโพรไบโอติกเข้าสู่ร่างกาย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีกว่า จึงมีอารมณ์คล้อยตามภาพที่เห็นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโพรไบโอติก

หลังจากการศึกษาในสัตว์ทดลองมานานการศึกษาในครั้งนี้ ช่วยย้ำให้นักวิจัยเห็นประโยชน์ของโพรไบโอติกต่ออารมณ์ ความรู้สึกในคนและจุดประกายให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์จากโพรไบโอติกในการรักษาโรคเกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกติต่าง ๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรคเครียด ต่อไป

โพรไบโอติก ช่วยคลายเครียด

ต่อไปนี้อาจต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่า การกินโยเกิร์ตที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์สุขภาพไม่ได้ช่วยเพียงแก้ท้องผูก แต่ยังช่วยคลายเครียด เปลี่ยนอารมณ์ให้แจ่มใสอีกด้วย

ยืนยันอีกเสียงจากวารสาร The British journal of nutrition โดยทดลองให้อาสาสมัครที่มีความเครียดกินอาหารทดสอบที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกนาน 30 วัน

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสภาพจิตและความเครียดทั้งก่อนและหลังการทดลอง พบว่า อาสาสมัครที่ได้รับจุลินทรีย์สุขภาพเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องมีระดับความทุกข์ทางจิตใจ (Psychological Distress) และความเครียดลดลง

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากวารสาร The journal Brain, Behavior, andImmunity พบว่า การเสริมโพรไบโอติกอย่างต่อเนื่องช่วยให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดีขึ้น โดยนักวิจัยจาก Leiden Institute of Brain and Cognition มหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden University) ประเทศเนเธอร์แลนด์ แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม มีเพียงกลุ่มแรกที่ได้รับอาหารเสริมโพรไบโอติกในรูปแบบผงชงผสมกับน้ำเปล่า ดื่มก่อนนอน

ผ่านไป 4 สัปดาห์พบว่า กลุ่มที่ได้รับการเสริมโพรไบโอติกเป็นประจำแสดงอารมณ์ทางลบ เช่น อารมณ์เศร้า น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมโพรไบโอติกโดยเมื่ออาสาสมัครอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียด พวกเขาจะแสดงออกถึงความวิตกกังวล ก้าวร้าว ซึมเศร้า รวมถึงอารมณ์ในด้านลบต่าง ๆ น้อยกว่า

แม้การศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุกลไกที่แน่ชัดของการที่จุลินทรีย์สุขภาพมีผลช่วยให้อารมณ์ดี แต่นักวิจัยมีความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า จุลินทรีย์สุขภาพที่มาพร้อมกับอาหารเสริมโพรไบโอติกอาจมีผลเพิ่มระดับกรดแอมิโนทริปโตเฟน(Tryptophan) ในร่างกาย ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสารเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลดความวิตกกังวล อารมณ์เศร้า

นอกจากนี้การที่มีสุขภาพจิตดี อารมณ์ดี อาจมีผลมาจากสุขภาพร่างกายที่ดีโดยจุลินทรีย์สุขภาพมีผลช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติ ช่วยลดปัญหาท้องผูก ท้องเสีย รวมถึงอาการไม่สบายท้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว

อ่านต่อหน้าที่ 2