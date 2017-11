By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

เทคนิคกิน อาหารบำรุงสมอง ฉลาดทันใจใน 7 วัน

อาหารบำรุงสมอง มีด้วยกันหลากหลายอย่าง ซึ่งมีสารอาหารสำคัญที่จำช่วยเสริมสร้างหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทและสมอง มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

สมองปลอดโปร่‹งด้วยอาหารเช้า

ด้วยความเร่งรีบของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ทำให้ใครหลายคนละเลยการรับประทานอาหารเช้าไป หรือรับประทานน้อย ทั้งๆที่อาหารมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุดของวัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “อาหารเช้าเป็นการเปิดรับพลังงานให้ร่างกาย เพราะร่างกายไม่ได้ทานอาหารมาตลอดทั้งคืน เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง เมื่อตื่นนอนก็ต้องมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ร่างกายจึงต้องการใช้ พลังงานจากอาหารเช้า เพื่อแปรเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลกลูโคส เพื่อไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ

“ดังนั้น การได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในมื้อเช้า ย่อมทำให้มีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ สมองแจ่มใส อารมณ์ไม่หงุดหงิด สมาธิดี”

เพิ่มพลังชีวิตด้Œวยอาหารกลางวัน

“กลางวันนี้กินอะไรกันดี” คำถามยอดฮิตที่บางครั้งหาคำตอบยากเหลือเกิน มาฟังเทคนิคการเลือกอาหารกลางวันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กันดีกว่า หนังสือ The Nature Doctor: A Manual of Traditional and Complementary Medicine แนะนำว่า

รับประทานสลัดหรือเมนูผัก เพื่อเติมแร่ธาตุและวิตามิน ให้กับร่างกาย

รับประทานอาหารที่มีถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลืองเป็นสวนประกอบ เพื่อรับโปรตีนบริสุทธิ์จากพืชทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์

รับประทานข้าวกล้องหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของธัญพืชซึ่งไม่ได้ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวสาลี ขาวโอ้ต ข้าวบาร์เลย์ เพื่อเพิ่มโปรตีน แร่ธาตุ และวิตามิน ทำให้ สมองปิ๊ง พร้อมสู้งานต่อตลอดบ่าย

สบายท้อง พร้Œอมพักผ่อนด้Œวยอาหารเย็น

อาหารเย็นเป็นมื้อที่คุณควรบริโภคให้น้อยที่สุด แต่ในปริมาณน้อยนั้นก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วย หนังสือ The Nature Doctor: A Manual of Traditional and Complementary Medicine แนะนำว่า

เลือกเมนูอาหารเบาๆ จะสบายท้อง นอนหลับสบาย

รับประทานอาหารธรรมชาติปราศจากการแปรรูป แม้จะบริโภคไม่มาก แต่ร่างกายก็จะไดรับสารอาหารเต็มที่ แถมยังทำให้ไม่หิวในช่วงกลางคืน สมองปลอดโปร่ง พร้อมรับเช้าวันใหม่

ลองนำไปปรับเมนูอาหารในแต่ละมื้อกันดูนะคะ รับรองสมองแล่นฉิว

(สนับสนุนข้อมูล : คอลัมน์ เรื่องพิเศษ นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 274)

บทความน่าสนใจอื่นๆ

บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์ ด้วย 3 เทคนิคนี้

แซลมอนกระเทียมพริกไทย บำรุงสมอง

น้ำมันหอมระเหย ต้านโรค บำรุงสมอง