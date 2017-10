4 เทคนิคกิน วิตามินต้านมะเร็ง จากอาหารทั่วๆ ไป

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

4 เทคนิคกิน วิตามินต้านมะเร็ง จากอาหารทั่วๆไป

วิตามินต้านมะเร็ง มีด้วยกันหลากหลายชนิด ที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของร่างกายให้แข็งแรงเพียงพอที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งได้

ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าวิตามินมีผลทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์โดยตรง แต่วิตามินจะทำหน้าที่เป็นกองหนุนร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ในการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสี

นอกจากนี้ ผลข้างเคียงจากการใช้วิตามินกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยังคงคลุมเครือ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ป่วยแต่ละบุคคลมีสภาวะของโรคและความต้องการวิตามินและสารอาหารที่แตกต่างกัน ฉะนั้น ผู้ดูแลและผู้ป่วยโรคมะเร็งควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษา แพทย์ประจำตัวก่อนเสริมวิตามิน

มาดูกันดีกว่า ว่ามีวิตามินจำเป็นอะไรบ้างที่ช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็ง

วิตามินดี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (Nation Cancer Institute: NCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า หลายการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการกินอาหารที่ให้วิตามินดีสูง หรือผู้ที่มีมีระดับวิตามินดีในเลือดสูงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

สอดคล้องกับองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ(International Agency for Research on Cancer: IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ที่รวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานเรื่องวิตามินดีไว้ในปีค.ศ. 2008 ว่า วิตามินดีอาจช่วยลดความเสี่ยงและการพัฒนาของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ไม่มีผลต่อโรคมะเร็งชนิดอื่น เช่น โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งเต้านม

แหล่งวิตามินจากธรรมชาติ : โยเกิร์ตและแสงแดดยามเช้า โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรับวิตามินดีจากแสงแดดคือ ตอนเช้าเวลาประมาณ 6.00 น. – 10.00 น. และตอนเย็นเวลา 16.30 น. – 18.00 น

อ่านต่อหน้าที่ 2