วิธี ลดหุ่น ทำง่ายได้ผลเร็ว

สโลแกนของ ชีวจิต ที่ว่า ฉลาด หุ่นดี อ่อนเยาว์ อายุยืน คือเป้าหมายของสังคมสุขภาพที่เราอยากให้ทุกคนเดินหน้าไปให้ถึงด้วยกัน การจะไปถึง “หุ่นดี” ซึ่งเป็นหนึ่งในสโลแกน ต้องยึดหลัก 5 เล็กของชีวจิตไว้เป็นกฎเหล็ก ซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เรายังนำเสนอ เคล็ดลับกระชับหุ่นมากมายมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่น้ำหนักที่สมดุลและการมีสุขภาพแข็งแรงจากภายใน

ชีวจิตจัดเต็มเคล็ดลับทำง่ายอีกมากมายมาต่อยอดให้ทุกคนหุ่นดี แข็งแรง สวย สดใสกันอีกครั้ง…7 เคล็ดลับมีดังต่อไปนี้

กินอาหารออร์แกนิก

ปัจจุบันหลายคนทำใจยอมรับอาหารที่มีสารพิษ เพราะหาอาหารไร้สารพิษในท้องตลาดได้ยากเย็นเหลือเกิน หรือไม่ก็มีราคาแพงเกินกว่าจะควักกระเป๋าซื้อกินได้ทุกวัน ทว่าผักที่ปลูกแบบอินทรีย์กลับได้รับการยืนยันว่าช่วยลดน้ำหนักได้จริง

Why it works!

อาหารที่เพาะปลูกตามธรรมชาติแบบเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก (Organic) ส่งผลดีต่อ

ระบบต่างๆ ในร่างกาย จากการศึกษาพบว่า เมื่อร่างกายได้รับปริมาณสารอาหารที่เพียงพอ เราจะรู้สึกอิ่มนานขึ้นและไม่หิวบ่อย นอกจากนี้หากได้กินผักและผลไม้ที่มีสีสัน จะยิ่งเป็นผลดีต่อการลดน้ำหนัก เพราะพืชดังกล่าวมีสารพฤกษเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมน้ำหนัก

จากการศึกษาพบว่า ท็อกซินที่มีอยู่ทั่วไปในอาหาร เช่นยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนเร่งโต เมื่อสารพิษเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการจัดการไขมันของร่างกาย แถมยังมีผลต่อความอยากอาหาร

นอกจากนี้สารพิษในสิ่งแวดล้อมสามารถออกฤทธิ์ทำให้คุณหิวบ่อยๆ ได้ และสารเคมีบางอย่างก็เข้าไปขัดขวางระบบการควบคุมไขมันในร่างกาย ทำให้อ้วนมากขึ้น

พอลล่า เบลลี่-แฮมิลตัน (Paula Baillie-Hamilton) ผู้เขียนหนังสือ Toxic Overload กล่าวว่า พิษหรือท็อกซิน (Toxin) ที่มีอยู่ทั้งในอาหาร ในตัวเรา และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เราอ้วนได้

How - to

ในบางประเทศอาจหาซื้อพืชผักและผลไม้ออร์แกนิกได้ แต่สำหรับในประเทศไทยแล้ว แม้กระแสอาหารออร์แกนิกกำลังมาแรง แต่ยังไม่แพร่หลายนัดังนั้นคำแนะนำสำหรับคนที่ตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจัง คือควรปลูกผักกินเอง ส่วนผักตามท้องตลาดมีการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า ผักตามฤดูกาลจะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อย หรืออาจไม่ต้องใช้เลย

เช่น

ฤดูร้อน ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา บวบ ชะอมผักกาดหอม ผักบุ้ง และดอกแค

ฤดูฝน ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาดหอม ตำลึง หน่อไม้ ถั่วฝักยาว มะระ ต้นหอม ผักชี แตงกวาและบวบ

ฤดูหนาว ได้แก่ ฟักทอง ฟัก แฟง กะหล่ำปลี แครอต ผักกาดขาว หัวไช้เท้า ผักกาดแก้ว ถั่วพู กะหล่ำดอก มะเขือเทศ ถั่วลันเตา และถั่วแขก

ฉลาดดื่มน้ำ ช่วยการดูดซึม

น้ำเป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายของเรา มีปัญหาสุขภาพมากมายที่มีสาเหตุ มาจากน้ำในร่างกายไม่สมดุล การดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายยังช่วยเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วย

คนส่วนใหญ่ติดนิสัยดื่มน้ำมาก ไม่ว่าจะระหว่างมื้ออาหาร ทั้งประเภทข้าวคำน้ำคำหรือไม่ก็ดื่มอั้กๆ หลังมื้ออาหาร ซึ่งการดื่มน้ำพร้อมกับอาหารในปริมาณมากๆ เช่นนี้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะถูกเจือจางด้วยน้ำ ทำให้การย่อยอาหารไม่มีประสิทธิภาพซึ่งนั่นอาจทำให้คุณอ้วน ในทางกลับกัน การดื่มน้ำอย่างมีเทคนิคกลับช่วยลดน้ำหนักได้

Why it works

จากการศึกษาพบว่าการดื่มน้ำบริสุทธิ์อย่างเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายอยู่ในภาวะไม่ขาดน้ำ ซึ่งส่งผลให้กินอาหารน้อยลงได้ช่วยลดอาการหิว aทำให้ช่องทางเดินของระบบย่อยอาหารตั้งแต่ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่จนถึงทวารหนัก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลในระยะยาวให้การย่อยและการดูดซึมดี ทำให้น้ำหนักลดลงได้

How to

หนังสือ Never Be Fat Again โดยเรย์มอนด์ ฟรานซิส (Raymond Francis) แนะนำเคล็ดลับการดื่มน้ำที่ช่วยให้ควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีว่า ให้ดื่มน้ำก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมง ซึ่งหากเป็นน้ำอุ่นจะดีที่สุด

หลังจากดื่มน้ำแก้วนี้แล้วให้หายใจลึกๆจะช่วยให้หิวน้อยลงได้

เมื่อรู้สึกหิว ลองดื่มน้ำก่อนที่จะตรงดิ่งไปกินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในเวลาระหว่างมื้ออาหาร

