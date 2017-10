By

เช็กร่างกาย อาการแบบนี้ต้อง กินวิตามิน อะไรบ้าง

กินวิตามิน อย่างไรให้ร่างกายได้รับประโยชน์ครบถ้วน ไม่ขาดไม่เกิน วันนี้เรามีวิธีเช็กความผิดปกติของร่างกาย ว่ากำลังต้องการวิตามินชนิดไหนเป็นพิเศษอยู่หรือไม่ น่าสนใจใช่ไหมคะ มาเริ่มกันเลย

วิตามินบางชนิด ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ แต่อย่างไรเราก็ต้องรับจากภายนอกด้วย โดย คุณวอลเตอร์ ลาสต์ (Walter Last) นักวิจัยด้านเคมี ชีวเคมี พิษวิทยา โภชนาการและอาหารบำบัด และผู้เขียนหนังสือ ชุด The Heal Yourself Series ได้ตั้งข้อสังเกตว่า

“เมื่อขาดวิตามินและแร่ธาตุ ร่างกายของมนุษย์จะแสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าผ่านความผิดปกติที่เราสามารถสังเกตได้จากอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ดวงตา ผิวหนัง ผม เล็บ และปาก” เราจึงสามารถเช็กว่าร่างกายขาดวิตามินหรือไม่ ผ่าน ความผิดปกติตามอวัยวะต่างๆได้ดังนี้

ดวงตา

ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็น เมื่อร่างกายขาดวิตามินบางชนิดจะทำให้การทำงานของตาบกพร่อง ซึ่งสถาบัน The Royal National Institute of Blind (RNIB) ประเทศอังกฤษ ระบุว่า

“ในหลายผลการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์พบว่า วิตามินกลุ่มแอนติออกซิแดนต์(Antioxidant Vitamins) ได้แก่ วิตามินเอ ซี และอี มีความสัมพันธ์กับดวงตา คือช่วยบำรุงรักษาเซลล์และกล้ามเนื้อ ในดวงตาได้” และเมื่อร่างกายขาดวิตามิน ดวงตาจะมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

ตาพร่ามัว ขาดวิตามินบี1 บี2 บี12 และซี

ตาแห้ง ขาดวิตามินเอ

มองไม่เห็นในที่มืด ขาดวิตามินเอ

เส้นเลือดฝอยแตกในลูกตาขาว ขาดวิตามินบี2

ตาไม่สู้แสงจ้า ขาดวิตามินเอและบี2

สายตาสั้น ขาดวิตามินซี อี และดี

ผิวหนัง

ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายที่ห่อหุ้มร่างกายของเราไว้ จึงเปรียบเสมือนจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สะท้อนสุขภาพภายในผ่านผิวพรรณที่สดใส วิตามินที่มีความสำคัญต่อผิว ยังคงเป็นวิตามินในกลุ่มแอนติออกซิแดนต์ โดยรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความสำคัญ ของวิตามินในกลุ่มนี้ไว้ว่า

“วิตามินซี อี บี6 บี12 กรดโฟลิก และวิตามินเอ จัดเป็นวิตามินที่พบในอาหารทั่วไปและในมัลติวิตามินที่จำหน่ายในร้านขายยาและอาหารเสริม หน้าที่หลักของวิตามินเหล่านี้คือ การไปทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ป้องกันเซลล์ผิวหนังไม่ให้ถูกทำลายหรือเหี่ยวย่นก่อนวัย ซึ่งเชื่อกันว่าช่วยชะลอความแก่ของร่างกายส่วนต่างๆได้”

มาดูกันว่า ปัญหาผิวลักษณะไหน แสดงว่าขาดวิตามินอะไรค่ะ

เป็นสิว ขาดวิตามินเอ อี บี2 บี6 ซี และสังกะสี

มีตุ่มพุพอง ขาดวิตามินอี

ผิวแห้ง ขาดวิตามินเอและซี

ผิวมัน ขาดวิตามินบี2

ผิวซีด ขาดวิตามินบี6 กรดโฟลิก และเหล็ก

แพ้แมลงกัดต่อย ขาดวิตามินซี บี1 และแคลเซียม

มีริ้วรอย ขาดวิตามินซี อี และเอ

ผิวเป็นจ้ำสีม่วงหรือสีดำ ขาดวิตามินซีและบี2

