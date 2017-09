On the Table เผยเคล็ด (ไม่) ลับวาฟเฟิลสูตรโฮมเมด รสชาติหอมอร่อยตามสไตล์โตเกียวคาเฟ่

On the Table, Tokyo Café จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “On the Table Waffle Workshop” สำหรับสื่อมวลชน เผยเคล็ดลับความอร่อยของวาฟเฟิลสูตรเด็ดในสไตล์โฮมเมด โดยมีผู้บริหารจากบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดนำโดยคุณสุจันท์ภา พลางกูร (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจแบรนด์อาหารปิ้งย่างและคาเฟ่, คุณนิชดา เตรียมชัยศรี (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร และคุณจิรวัฒน์ เข็มแก้ว (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์On the Table เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ และ goodlifeupdate.com ก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ขอบอกว่าสนุกกับการทำวาฟเฟิลมากๆ เลยละ ^^

หลายท่านอาจเคยได้ลิ้มรสเมนูอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเกิดจากการผสมผสานความกลมกล่อมของอาหารญี่ปุ่นเข้ากับความประณีตของอาหารตะวันตกจากOn the Table, Tokyo Café แบรนด์ร้านอาหารภายใต้เครือเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัดกันมาบ้างแล้วซึ่งนอกจากเมนูอาหารคาวที่หลากหลาย ยังมีเมนูของหวานโฮมเมดที่มีความโดดเด่นอีกมากมายและที่ไม่ควรพลาด คือ เมนูวาฟเฟิล หอมหวานกรอบนอกนุ่มใน

และนั่นเองOn the Table จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสื่อมวลชนขึ้นใน ‘On the Table Waffle Workshop’ ที่นอกจากจะเปิดครัวOn the Table สาขาเมอคิวรี่ วิลล์ ให้สื่อมวลชนได้ลองทำวาฟเฟิลสไตล์โฮมเมดแล้ว ยังใจดีเผยเคล็ดลับความอร่อยของเมนูของหวานซิกเนเจอร์นี้แบบไม่มีกั๊กอีกด้วย

เมนูวาฟเฟิล ที่ถือเป็นของหวานจานเด่นประจำร้านมีให้เลือกอร่อยกันถึง 4 เมนูด้วยกัน คือ วาฟเฟิลฟรุตตี้วาฟเฟิลบานาน่าช็อคโกแลต วาฟเฟิลชีสชาเขียว และเมนูสุดฮิตอย่าง วาฟเฟิลชีสมิกซ์เบอร์รี่

ซึ่งเคล็ดลับความอร่อยตามแบบฉบับOn the Table เริ่มจากส่วนผสมที่สำคัญที่สุดในการทำวาฟเฟิล ซึ่งก็คือ แป้งวาฟเฟิล ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตัดสินความอร่อยของวาฟเฟิลกันเลยทีเดียวโดยการทำให้แป้งวาฟเฟิลมีความกรอบนอกนุ่มในอย่างพอดีนั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการตีผสมแป้ง โดยแยกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก คือการนำไข่แดง ตีผสมกับนม น้ำตาล และเนยละลายให้เข้ากันจากนั้นเทส่วนผสมของแห้ง ได้แก่ แป้งผสมผงฟู ลงในตะแกรงร่อนแล้วร่อนใส่ในส่วนของเหลวที่ผสมไว้แล้วตีผสมกันอย่างสม่ำเสมอ ให้เนื้อแบทเทอร์เนียน และส่วนที่สอง คือ นำไข่ขาวมาตีให้ขึ้นฟู หรือตั้งยอด จากนั้นนำส่วนที่สองมาตะล่อมผสมให้เข้ากันกับส่วนผสมแรกเพื่อให้แป้งเนื้อเบาและนุ่มฟู

อีกขั้นตอนสำคัญ คือ การอบแป้งวาฟเฟิลที่On the Table แนะนำว่าควรวอร์มเตาให้ร้อนก่อน ค่อยหยอดแป้ง ใช้ไฟปานกลางค่อยๆ ให้เนื้อแป้งสุกโดยกรอบนอกนุ่มใน

โดยนอกจากการทำแป้งวาฟเฟิลแล้ว สิ่งสำคัญที่เชฟของOn the Table ลงความเห็นว่าเป็นหนึ่งปัจจัยของความอร่อยในทุก ๆ เมนู คือการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความสดใหม่ รวมถึงความใส่ใจและประณีตในทุกขั้นตอน ซึ่งOn the Table ได้ให้ความพิถีพิถันกับการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสม ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดและไอศกรีม หรือซอสที่เสิร์ฟคู่กับวาฟเฟิล

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสูตรเฉพาะที่On the Table สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความอร่อยและประทับใจให้แก่เมนูวาฟเฟิลทุกจาน โดยซอสเอกลักษณ์ของOn the Table ได้แก่ ชีสซอส ที่เสิร์ฟคู่กับวาฟเฟิลชีสชาเขียว เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมหวาน รสชาติละมุนลิ้น และเรดเบอร์รี่ซอส ที่เสิร์ฟคู่กับ วาฟเฟิลฟรุตตี้ เพิ่มรสชาติเปรี้ยวของผลไม้ตัดกับความหวานของไอศกรีมอย่างลงตัว โดยทั้ง 2 ซอสนี้ เราก็นำมาเสิร์ฟคู่กับวาฟเฟิลชีสมิกซ์เบอร์รี่

สาวกเมนูหวานยังสามารถลิ้มลองขนมอร่อยหลากหลายรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นซอฟเบคช็อคชิพคุกกี้ พาร์เฟ่ฟรุตตี้ พาร์เฟ่บานาน่าช็อคโกแลตมูส หรือ โมจิครีมคาราเมล ได้ที่On the Table โตเกียวคาเฟ่ทุกสาขา

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: www.facebook.com/OntheTableTokyoCafe Instagram: www.instagram.com/onthetabletokyocafeและ Line: @onthetable