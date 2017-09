เฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ณ ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

เฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า กับบุฟเฟ่ต์กลางวัน ณ ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

ห้องอาหาร อัพแอนด์อะบัฟ (Up & Above restaurant) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) จัดบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเป็นพิเศษเพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) พร้อมเตรียมเมนูพิเศษประจำวันขอบคุณพระเจ้า ไก่งวงอบเลิศรส หอมกรุ่น แบบต้นตำรับ ไว้คอยให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

วันขอบคุณพระเจ้าตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนทุกปี เป็นวันที่ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกจะเฉลิมฉลองกัน ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่พวกเขาจะแสดงความขอบคุณครอบครัว เพื่อนฝูงและเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปีในวันขอบคุณพระเจ้า

เชฟแอนโทนี ชอลท์ไมเยอร์ (Antony Scholtmeyer) หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Executive Chef ) ได้จัดเตรียมเมนูพิเศษเพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้า มีเมนูน่ารับประทานมากมายพร้อมให้บริการ อาทิ อาหารทะเลสดใหม่เสิร์ฟบนน้ำแข็ง ขาแกะย่างรับประทานคู่กับซอสมิ้นท์และซอสโรสแมรี่ นอกจากนั้นยังมีเมนูจานเด่นที่ขาดไม่ได้ คือ ไก่งวงตัวโตอบ แบบต้นตำรับ ให้บริการพร้อมซอสแคนเบอร์รี่รสกลมกล่อม และเครื่องเคียงมากมาย ได้แก่ มันบด ถั่วลันเตาอบเนย ส่วนของหวานเป็นพายฟักทองและพายพีแคน นอกจากนี้ยังมีอาหารนานาชาติและขนมหวานน่ารับประทานอีกหลายรายการให้เลือกรับประทานอย่างไม่จำกัด

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันฉลองวันขอบคุณพระเจ้าให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น ถึง 14.30 น ราคาท่านละ 1,200++ บาท และราคาท่านละ 2,000++ บาท สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารพร้อมจิบไวน์ เบียร์ และค็อกเทลนานาชนิดอย่างไม่จำกัด

ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟตั้งอยู่ที่ชั้น 24 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 02 687 9000 หรือ upandabove@okurabangkok.com

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%