3 เครื่องเทศลดอ้วน ป้องกันโรคเยี่ยม

เครื่องเทศลดอ้วน ได้จริงหรือ? ขอตอบเลยว่าความเผ็ดร้อนไม่มีดีแค่ช่วยให้อาหารรสชาติจัดจ้าน แต่มีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพหลายอย่าง เรียกได้ว่าใครที่กำลังลดน้ำหนักไม่ควรพลาด มาอ่านกันให้ไวเลยค่ะ

พริกแดงเผ็ดร้อน ลดอ้วน

เมื่อกล่าวถึงเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดต้องยกนิ้วให้พริกแดง

การศึกษาหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์ใน The British Journal of Nutrition แสดงให้เห็นว่า ความเผ็ดร้อนจากพริกแดงช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญ โดยเฉพาะหากกินร่วมกับอาหารที่มีไขมัน แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเพอร์ดู(Purdue University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า

พริกแดงช่วยควบคุมความอยากอาหารและเพิ่มระบบเผาผลาญ หลังมื้ออาหารในผู้ที่ไม่ชอบกินอาหารรสเผ็ดมากกว่าผู้ที่ชอบกินอาหารรสเผ็ดเป็นประจำ การศึกษานี้แบ่งอาสาสมัครผู้มีน้ำหนักตัวเกินออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกชอบกินอาหารรสเผ็ดเป็นประจำ นักวิจัยจึงให้โรยพริกแดงป่นลงในอาหารวันละ 1.8 กรัม ส่วนกลุ่มที่สองไม่ชอบกินอาหารรสเผ็ด นักวิจัยให้โรยพริกแดงป่นลงในอาหารวันละ 0.3 กรัม

หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า พริกแดงป่นช่วยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายและมีส่วนช่วย ให้ระบบเผาผลาญทำงานดีขึ้น ช่วยให้ความอยากอาหารในมื้อถัดไปลดลง โดยได้ผลดีกับผู้ที่ไม่ชอบกินอาหารรสเผ็ด นักวิจัยสรุปว่า พริกแดงมีผลเพิ่มระบบเผาผลาญอย่างเห็นได้ชัดในผู้ที่ไม่กินรสเผ็ดเป็นประจำ อาจเพราะผู้ที่กินรสเผ็ดเป็นประจำมีระบบเผาผลาญสูงอยู่แล้ว

ทั้งเตือนว่า แม้พริกแดงจะช่วยเพิ่มระบบเผาผลาญ แต่ก็ควรกินอาหารที่ให้พลังงานต่ำและมีประโยชน์ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยการลดน้ำหนักจึงจะประสบผลสำเร็จ และไม่ควรกินพริกแดงมากเกินไป เพราะอาจทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคือง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน

อบเชยหอม ลดน้ำตาล ไขมัน ความดัน

อบเชยเป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอม ได้จากการลอกเปลือกไม้ของต้นอบเชย นิยมใช้แต่งกลิ่น ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า อบเชยมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด และความดันโลหิต ซึ่งเป็น 3 ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังอันตราย

สมาคมโรคเบาหวานประเทศสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) เปิดเผยการค้นพบสรรพคุณอันน่าทึ่งของผงอบเชยในวารสาร Diabetes Care โดยนักวิจัยทดลองให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชายและหญิง ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 52 ปี กินผงอบเชยโดยโรยลงในอาหารปริมาณแตกต่างกัน คือ วันละ 1 กรัม 3 กรัม และ 6 กรัม ส่วนกลุ่มควบคุมคือกลุ่มที่ได้รับผงอบเชยปลอม

หลังจากผู้ป่วยโรคเบาหวานกินอาหารใส่ผงอบเชยครบ 40 วัน นักวิจัยตรวจสอบผลเลือดและพบว่า กลุ่มที่เติมผงอบเชยลงใน อาหารมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 18 – 29 เปอร์เซ็นต์ ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง 23 – 30 เปอร์เซ็นต์ ระดับไขมันแอลดีแอลคอเลสเตอรอลลดลง 7–27 เปอร์เซ็นต์ และระดับ คอเลสเตอรอลรวมลดลง 12–26 เปอร์เซ็นต์

ส่วนกลุ่มที่ได้รับผงอบเชยปลอมมีระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดไม่เปลี่ยนแปลง อีกหนึ่งข้อมูลจากงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of Diabetes Science and Technology ทดลองในผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง 22 คน โดยให้ผู้ป่วยจำนวนครึ่งหนึ่งดื่มน้ำสกัดจากอบเชย (an aqueous extract of cinnamon) วันละ 500 มิลลิลิตร นาน 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำสกัดจากอบเชยมีระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ระดับน้ำตาล และระดับไขมัน ในเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่ม จึงสรุปว่า อบเชยมีประสิทธิภาพลดระดับน้ำตาล ไขมัน ในเลือด และความดันโลหิต

