อัพแอนด์อะบัฟ บาร์ แนะนำชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษ ที่แต่งแต้มสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในประเทศญี่ปุ่น

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ขอเชิญทุกท่านมาเพลิดเพลินกับขนมหวานและอาหารคาวที่เชฟ เซบาสเตียน ฮูแกแวร์ฟ (Sebastiaan Hoogewerf ) หัวหน้าพ่อครัวเบเกอร์รี่ (Executive Pastry Chef) ได้รังสรรค์เป็นพิเศษชวนให้นึกถึงสีสันในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศญี่ปุ่น กับชุดน้ำชายามบ่ายในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ อัพแอนด์อะบัฟ บาร์ (Up & Above Bar) ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

เชฟ ฮูแกแวร์ฟ เลือกใช้ผลไม้ในตระกูลส้มมารังสรรค์เป็นของหวานน่ารับประทาน ได้แก่ ฟินองเซียรสส้มญี่ปุ่นและช็อกโกแลต มาการองสอดไส้ครีมรสส้มยูซุพิมพ์ลายใบไม้เปลี่ยนสี พุดดิ้งนมรสส้ม สโคนส้มจี๊ดญี่ปุ่น โมจิไส้ครีมรสส้ม เค้กรสส้ม ช็อกโกแลตสอดไส้คาราเมลโรยด้วยข้าวพองเคลือบช็อกโกแลต และทาร์ตถั่ว ส่วนของคาว อาทิ ซุปเย็นถั่วอิดะมะเมะและไข่นกกระทา ฟาเฟ่ต์ปลาแซลมอนรมควันปรุงรสเสิร์ฟพร้อมมะนาวแช่อิ่มและมันหวานทอด ฟักทองอบกับแฮมและมะเดื่อ ขนมอบไส้หน่อไม้ฝรั่งและซอสทรัฟเฟิล

เชฟ ฮูแกแวร์ฟ แนะนำให้รับประทานชุดน้ำชายามบ่ายในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับชาร้อน โดยจะเข้ากันได้ดีกับ ชา ซูร์ เลอ นีล (Sur Le Nil) ชาชั้นดีจากประเทศฝรั่งเศสของ มาคิยาจ แฟรส์ (Mariage Frères) มีกลิ่นหอม ๆ ของผลไม้ในตระกูลส้ม และตะไคร้

ชุดน้ำชายามบ่ายชุดพิเศษที่แต่งแต้มสีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีในประเทศญี่ปุ่นนี้ มีให้บริการทุกวันที่ อัพ แอนด์ อะบัฟ บาร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง17.00 น. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ราคาชุดละ 1,190++ บาท ราคารวมเครื่องดื่มชาหรือกาแฟสำหรับ 2 ท่าน นอกจากนั้นยังสามารถเลือกรับประทานชุดน้ำชายามบ่ายคู่กับ สปาร์คกลิ้งสาเก (250 มิลลิลิตร) หรือไวน์โพรเซคโค (2 แก้ว)ได้ในราคาชุดละ 1,690++ บาทหรือรับประทานชุดน้ำชายามบ่ายนี้กับแชมเปญ (2 แก้ว) ราคาชุดละ 2,750++ บาท

อัพ แอนด์ อะบัฟ บาร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 24 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 02 687 9000 หรือ upandabove@okurabangkok.com

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%