2 วิธีกิน โปรตีน ป้องกันโรค

โปรตีน เป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวัน หากเรากินในปริมาณที่เหมาะสม โปรตีนสามารถช่วยป้องกันโรคและลดไขมันส่วนเกินในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละวัยมีความต้องการโปรตีนแตกต่างกัน ข้อมูลปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference Intake) สำหรับคนไทย ระบุว่า

เด็กอายุ1 – 3 ปี เป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต มีความต้องการโปรตีน ปริมาณสูง ใน 1 วันจึงต้องการโปรตีน 1.4 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

เมื่ออายุ 4 – 15 ปี ความต้องการโปรตีนเริ่มลดลงเป็น 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

อายุ 16 – 18 ปี ต้องการโปรตีน 1.1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

เมื่อมีอายุ 19 ปีขึ้นไป ความต้องการโปรตีนจะคงที่เท่ากับ 1 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

หากจะลองคำนวณปริมาณความต้องการโปรตีนใน 1 วันสามารถทำได้ เช่น คุณเออายุ 20 ปี มีน้ำหนักตัว 45 กิโลกรัม ดังนั้น ใน 1 วัน ร่างกายต้องการโปรตีน 45×1 = 45 กรัม ข้อมูลจากรายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ทำให้ทราบว่าอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณโปรตีนแตกต่างกัน เช่น ข้าวและผัก 1 ทัพพีให้โปรตีน 2 กรัม เนื้อปลา 2 ช้อนโต๊ะ (30 กรัม) เต้าหู้แข็งครึ่งแผ่น (60 กรัม) น้ำเต้าหู้1 แก้ว (7 กรัม)

โปรตีนเพื่อคนลดน้ำหนัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ชีวจิต แนะนำอาหารสูตร 2 โดยเน้นให้เพิ่มปริมาณโปรตีนเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ ลดปริมาณข้าวหรือกลุ่มอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตลงเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์ มีผัก 35 เปอร์เซ็นต์ และเบ็ดเตล็ด 10 เปอร์เซ็นต์

การเพิ่มปริมาณโปรตีน ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต สามารถช่วย ป้องกันและมีส่วนช่วยในการรักษาโรคเรื้อรังดังกล่าวได้จริง ยืนยันโดยวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ในหัวข้อเรื่อง Protein in optimal health: heart disease and type 2 diabetes ซึ่งระบุว่า การเพิ่มสัดส่วนโปรตีนและลดคาร์โบไฮเดรตในอาหารสามารถช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดได้

โดย วิธีการดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการลดน้ำหนัก ป้องกันและรักษาโรคหัวใจ โรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) ตลอดจนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานระบุว่า สามารถลดระดับไขมันร้ายในเลือด เช่น ไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) แอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL-Cholesterol) เพิ่มระดับไขมันดีที่ ช่วยนำคอเลสเตอรอลร้ายไปกำจัดที่ตับ คือ เอชดีแอล คอเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) และลดระดับน้ำตาลในเลือด

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนอาหารควรทำควบคู่กับการออกกำลังกายจะให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น วารสาร Metabolism: Clinical and Experimental ทดลอง เปรียบเทียบชุดอาหาร 2 ชุดกับอาสาสมัคร 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับชุดอาหารปกติ คือ มีโปรตีน 11 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 65 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 24 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มสองได้รับชุดอาหารที่เพิ่มโปรตีนรวม 23 เปอร์เซ็นต์ ลดคาร์โบไฮเดรตเหลือ 53 เปอร์เซ็นต์ และมีไขมัน 24 เปอร์เซ็นต์ หลัง 5 สัปดาห์

เมื่อตรวจเลือดอาสาสมัคร พบว่ากลุ่มที่ได้รับชุด อาหารเพิ่มโปรตีน ลดคาร์โบไฮเดรต มีระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด ลดลงมากกว่าอีกกลุ่ม 6.5 เปอร์เซ็นต์ มีระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอล ลดลงมากกว่า 6.4 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับเอสแอลคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์

