เล่มนี้ขอแชร์ Best books of the week (XI)

หากใครชอบนวนิยายแนวสั่นประสาทต้องไม่พลาด IT แล้วคุณจะรู้ว่าอย่าปล่อยให้ “ความกลัว” มาครอบงำ ตอนเป็นเด็กเราอาจรู้สึกว่าอยากรีบๆ โตเป็นผู้ใหญ่ จะได้มีอิสระที่จะทำอะไรได้หลายๆ อย่าง แต่พอโตขึ้นเราอาจย้อนคิดไปว่า ได้พลาดอะไรไปตั้งมากมาย เล่มนี้ขอแชร์ (XI) แนะนำให้ WHAT I WISH I KNEW WHEN I WAS 20 มาเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตอีกเล่มดู และหากใครที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงธุรกิจ NEGOTIATING 101 จะมาเปิดเผยกลวิธีในการเจรจาต่อรองให้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

IT

หมวดนวนิยาย

โดย Stephen King

หนังสือขายดีของสตีเฟน คิง ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ให้เราได้ระทึกขวัญกัน “พวกเขาลอย… ถ้าเธอมากับฉัน เธอก็จะลอยเหมือนกัน!” สำหรับเด็กๆ เมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เปรียบเสมือนกับโลกทั้งใบของพวกเขา เดอร์รีคือสถานที่ที่คุ้นเคย อบอุ่น และปลอดภัย จนกระทั่งพวกเขารู้สึกถึงความแปลกประหลาดของเมือง “มัน” อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำ มันคือฝันร้ายทุกรูปแบบที่เรากลัวและคอยตามหลอกหลอน ผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแต่กลับเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย วันเวลาล่วงเลยผ่านไปเด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแยกย้ายกันออกไป เรื่องราวสยองขวัญถูกลืมเลือน จนกว่า “มัน” จะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้ง เพื่อทำให้ฝันร้ายในอดีตกลายเป็นเรื่องสุดสยดสยองในปัจจุบัน

WHAT I WISH I KNEW WHEN I WAS 20: A CRASH COURSE ON MAKING YOUR PLACE IN THE WORLD

หมวดไลฟ์สไตล์และสุขภาพ

โดย Tina Seelig

สิ่งที่ฉันน่าจะรู้ตั้งแต่อายุ 20 เป็นผลงานการเขียนของ Tina Seelig ผู้อำนวยการ Stanford Technology Ventures Program รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของทีน่าที่ได้แบ่งปันให้กับลูกชายของตัวเอง ซึ่งกำลังจะเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย ว่าเหตุใดสแตนฟอร์ดจึงเป็นสถาบันที่ผลิตนักสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำมากมาย หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคน แม้ว่าคุณจะอายุเกิน 20 ปีแล้วก็ยังอ่านได้เหมือนกัน

NEGOTIATING 101: FROM PLANNING YOUR STRATEGY TO FINDING A COMMON GROUND, AN ESSENTIAL GUIDE TO THE ART OF NEGOTIATING

หมวดธุรกิจ

โดย Peter Sander

ความสามารถในการต่อรอง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในบริษัท การตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่สมบูรณ์และถูกต้อง ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็น แต่บ่อยครั้งหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดสำคัญๆ และมีเทคนิคแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อจนทำให้ผู้อ่านถึงขนาดหลับได้ แต่หนังสือเล่มนี้กลับทำให้เรื่องธุรกิจที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ประกอบไปด้วยกลเม็ดเคล็ดลับที่คุณหาอ่านจากที่ไหนไม่ได้ ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการระดับกลาง หรือเป็นพนักงานที่กำลังจะไต่เต้า หนังสือเล่มนี้คือคำตอบที่คุณต้องการ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาด

