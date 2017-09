10 สิ่งที่ควรทำเพื่อ รักษาความสัมพันธ์ ให้ยืนยาว

การ รักษาความสัมพันธ์ อาจเป็นเรื่องยากลำบาก แต่กับบางคนมันก็คุ้มค่าพอที่จะทำทุกอย่างให้ ลองนึกถึงเรื่องราวดีๆ ที่เขาเคยทำให้ คิดถึงช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะ 10 หรือเป็น 100 ข้อก็ไม่ใช่เรื่องยากมากมายอะไร ที่เราจะทำให้กับคนที่เรารักเลย

ให้อภัย

เพราะเราเป็นคนธรรมดา ทุกคนจึงทำผิดพลาดกันได้ อย่าทำให้เรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณถือทิฐิเอาไว้เต็มอัตรา หรือสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ขอให้ลองนึกถึงความดีที่เคยทำให้ก็อาจบรรเทาความโกรธขึ้งของเราลงได้

ลืมเสียบ้าง

ถ้าคุณให้อภัยแต่ไม่เคยลืมเลือนเรื่องเหล่านั้นเลย แล้วจะอภัยไปทำไมล่ะ ในเมื่อพอทะเลาะกันทีไรก็คอยแต่จะหยิบยกเรื่องเดิมๆ มาขยี้ซ้ำ

เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี

บางครั้งชีวิตมันก็ยาก ข้อดีอย่างหนึ่งของการแต่งงานคือการมีใครสักคนรอคุณอยู่ที่บ้าน สถานที่ซึ่งเป็นที่ปลอดภัย เป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยของคุณ

เติบโต

ถ้าคุณยังมีความปรารถนา ความคิด และความเชื่อแบบเดิม เหมือนตอนที่อายุยังน้อย คุณอาจยังไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมามากพอ ที่จะเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนครั้งใหม่ในการใช้ชีวิต

ปรับตัว

ถึงแม้ความรักที่ผ่านมาจะเลวร้ายสักเพียงใด แต่อย่าเพิ่งตัดสินความสัมพันธ์ครั้งใหม่ว่าต้องแย่เหมือนเดิม อย่าเพิ่งต่อต้าน แต่จงยอมรับ เรียนรู้ และขอบคุณที่มันเกิดขึ้นอีกครั้ง

มีศรัทธากับบางสิ่ง

เป็นเรื่องดีที่จะเชื่อในบางสิ่งบางอย่างหรือเชื่อใจใครสักคนดูบ้าง เพราะในยามที่เราท้อแท้หรือเคว้งคว้างก็จะมีสิ่งที่สามารถพาเราให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตินั้นไปได้

ยอมรับว่าผิดบ้าง

ยอมรับว่าตัวเองผิดบ้าง แม้ว่าเราจะไม่ได้ผิดเลยในเรื่องนั้น ถึงจะเป็นข้อที่ทำได้ยากและฝืนๆ อยู่บ้างในตอนแรก แต่ผลที่ได้นั้นกลับดีเยี่ยม เพราะการยอมอ่อนให้อีกฝ่ายก่อนจะทำให้การทะเลาะนั้นไม่บานปลาย

ฉลองทุกครั้ง (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่)

ไม่ว่าอีกฝ่ายจะได้เลื่อนขั้นหรือถูกใบสั่งจากตำรวจจราจร เราสามารถพลิกให้ทุกสถานการณ์เป็นเรื่องน่ายินดีได้ ด้วยการเฉลิมฉลองไปด้วยกัน

ให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัว

แม้จะใกล้ชิดกันขนาดไหน แต่ทุกคนควรมีพื้นที่และเวลาส่วนตัว โดยที่อีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องคอยจับตาดูอยู่ตลอด ลองปล่อยให้ความไว้ใจและเชื่อใจได้ทำงานบ้าง

อย่าลืมที่จะขอบคุณ

บางครั้งคำพูดก็สำคัญ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่คำ “ขอบคุณ” อาจทำให้อีกฝ่ายดีใจที่ได้ฟัง เพราะเขารับรู้ได้ว่าเรานั้นใส่ใจ

บางครั้งคนดีๆ ก็ก้าวเข้ามาในชีวิตของเราแล้ว แต่จะทำอย่างไรถึงจะรักษาเขาเอาไว้ได้ เชื่อว่าอย่างน้อยข้อหนึ่งนั้นก็คือ การเอาใจของเขามาใส่ไว้ในใจเราให้มากๆ

