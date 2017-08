บ.ก.ขอตอบ : วิธีกินถั่วดาวอินคายอดฮิต เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

วิธีกินถั่วดาวอินคายอดฮิต เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ถาม

เรื่องถั่วดาวอินคายอดฮิต ในกระแสคนรักสุขภาพทุกวันนี้น่ะค่ะ อยากรู้ว่า กินอย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคะ

ตอบ

กระแสถั่วดาวอินคา ก็เหมือนอาหารอื่นๆ ในกระแสสุขภาพที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น สมัยหนึ่งที่อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิต เริ่มต้นพูดเรื่องอาหารชีวจิต น้ำอาร์ซีช่วยรักษาโรค คนก็แห่กันทำตาม มีการเพิ่มการผลิตข้าวกล้องและน้ำตาลทรายแดงออกมาขายในตลาด มีการผลิตอาร์ซีผงสำหรับชงดื่มออกมาขาย (ทั้งที่ไม่ให้ประโยชน์เทียบเท่าน้ำอาร์ซีที่ต้มเองจากข้าว 9 ชนิด) ก่อนที่จะซาไป แล้วผู้คนก็ลืมน้ำอาร์ซีมากประโยชน์ไป

หรือช่วงหนึ่ง ที่มีข่าวลือว่า กินน้ำมันมะรุมจะช่วยแก้โรคมะเร็ง (และโรคอื่นๆ) ได้ ก็มีผู้คนมากมายสนใจและทำตาม ก่อนแพทย์จะพบคนไข้ตับอักเสบที่มาจากการกินน้ำมันมะรุมมากเกินไป (ย้ำว่ากินมากเกินไป)

เช่นกันกับ ถั่วดาวอินคา ยอดฮิตในตลาดสุขภาพทุกวันนี้

ว่ากันว่า ถั่วดาวอินคา มาจากพืชที่เติบโตอยู่ในที่ราบ Sacha inchi ในประเทศเปรู ถั่วดาวอินคาเม็ดหนึ่งๆ มีโปรตีน 9 กรัม ไฟเบอร์ 6 กรัม น้ำมัน 14 กรัม แถมยังมีทริปโตฟาน และกรดอะมิโนที่ช่วยรักษาสมดุลอารมณ์ ชาวเปรูนิยมนำถั่วดาวใช้ปรุงอาหารมากว่าพันปี

ถั่วดาวอินคาจึงมีประโยชน์มากมาย ตรงทีเป็นแหล่งโอเมก้า 3 และ6 พร้อมทั้งโปรตีนคุณภาพดี ช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคได้ต่างๆ นานา ต่อไปนี้

ลดความอยากอาหาร เนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้า 3 จะช่วยสร้างสมดุลการหลั่งสารคอร์ติซอล หรือสารความเครียด ฉะนั้นการกินอาหารที่มีสารอาหารดังกล่าวจะช่วยลดความอยากอาหารลงได้ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งก็มาจากกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 ในถั่วดาวอินคา ช่วยบำรุงกระดูก เช่นกันกับสองข้อแรก เนื่องจากกรดไขมันโอเมก้า 3 ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมมาบำรุงกระดูกได้ ช่วยสุขภาพผิวและผม ซึ่งเพราะกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ช่วยป้องกันการอักเสบ แถมยังมีวิตามินอีที่ช่วยบำรุงผิวและผมจากอนุมูลอิสระ เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมีสองด้าน อาหารที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ ก็ยังมีผลเสีย เนื่องจากมีการศึกษาเรื่องหนึ่งชื่อ A randomized, double-blind placebo-controlled study on acceptability, safety and efficacy of oral administration of sacha inchi oil (Plukenetia volubilis L.) in adult human subjects ได้รับการตีพิมพ์ในสื่อห้องสมุดของสหรัฐอเมริกา US Library of Medicine, National Institute of Health โดยให้ผู้ทดลองกลุ่มหนึ่งกินน้ำมันจากถั่วดาวอินคา และอีกกลุ่มหนึ่งกินน้ำมันเมล็ดทานตะวัน วันละ 10-15 มิลลิลิตร นาน 4 เดือน พบผลลัพธ์ต่อสุขภาพไม่ต่างกัน ทั้งในแง่ของการลดคลอเรสเตอรอล และลดความดันโลหิต

