น้ำมันหอมระเหย ต้านโรค บำรุงสมอง

น้ำมันหอมระเหย สามารถช่วยต้านโรค ปรับสมดุลอารมณ์ ความคิด และการทำงานของระบบประสาท แล้วน้ำมันหอมระเหยชนิดไหน ช่วยอะไรได้บ้าง มาดูกันเลยค่ะ

บำบัดความเครียด

ความเครียดเป็นปัญหาใหญ่ประจำยุคสมัยของเรา

Journal of Korean Academy of Nursing เผยแพร่ผลงานวิจัยของจียองซอ Department of Nursing, Youngnam Foreign Language College ประเทศเกาหลี ในปี ค.ศ. 2009 โดยให้นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหย เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองที่ให้กลิ่นหลอก พบว่า กลุ่มที่ได้สูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหย มีความเครียดลดลง

ไลนาโลออล (Linalool) ซึ่งเป็นกลิ่นหอมคล้ายสมุนไพร ที่ใช้ทำอาหารและผลไม้หลายชนิด เช่น ส้ม เกรปฟรุต มะม่วง มะนาว โหระพา ลาเวนเดอร์ จะช่วยลดความเครียด ช่วยต้านการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ และช่วยให้นอนหลับสบาย

นอกจากนี้ยังมีน้ำมันหอมระเหยชนิดอื่น ๆ ที่ช่วยคลายเครียดได้อีก เช่น โรสแมรี่ และลาเวนเดอร์ที่สามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียด ภายในร่างกายลงได้

กระดังงาหรืออิลังอิลัง (Ylang Ylang) มีสรรพคุณ ช่วยลดความตื่นตัว ลดความเครียด ช่วยให้จิตใจสงบ และน้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะนาว มีสรรพคุณ ช่วยคลายเครียด ปรับอารมณ์ให้สดชื่น และลดอารมณ์เศร้า

เพิ่มความจำ

ความจำของคนเราเชื่อมโยงกับกลิ่นด้วย การได้กลิ่นคุ้นเคยบางกลิ่น ทำให้ย้อนรำลึกถึงอดีตในวัยเด็กได้ เช่น กลิ่นน้ำหอมของแม่ กลิ่นอาหารที่ยายเคยทำกลิ่นผ้าห่มเก่า ๆ

เชื่อกันว่า น้ำมันหอมระเหยกลิ่นโรสแมรี่ เสจ (Sage) โหระพา เบย์ ลอเรล (Bay Laurel) และเปปเปอร์มินต์ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง เพิ่มความจำ และช่วยให้มีสมาธิตอนทำข้อสอบ อาจลองหยดน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ ลงบนผ้าเช็ดหน้า เพื่อสูดดมกลิ่น

นักจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบรีย เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ทำการทดลองโดยให้อาสาสมัคร สูดดมกลิ่นโรสแมรี่ พบว่า อาสาสมัคร เกิดความรู้สึกตื่นตัวมากขึ้น และช่วยกระตุ้นความจำระยะยาว เพิ่มขึ้นได้ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยความจำระยะยาวหมายถึง ความจำเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นนานแล้ว

ลดอารมณ์ซึมเศร้า หดหู่

ความรู้สึกหม่นหมอง เศร้าสร้อยหดหู่ มองโลกในแง่ร้าย อาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้งบางคราที่เราผิดหวัง เศร้าโศกหรือสูญเสีย บรรยากาศก็มีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ได้เช่นกัน ดังนั้น เราจึงไม่ควรปล่อยให้เกิดอารมณ์เศร้า หดหู่นาน ๆ เพราะอาจนำไปสู่การป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งมีอาการรุนแรง ต้องเข้ารับการรักษาอย่างจริงจัง และใช้เวลานาน

คาทิ กีวิลล์ (Kathi Keville) ผู้อำนวยการ The American Herb Association และบรรณาธิการ The American Herb Association Quarterly Newsletter กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้ว กลิ่นหอมส่งผลต่อคนที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างอ่อน ๆ ซึ่งยังไม่ต้องพึ่งพายาและสามารถใช้บำบัดร่วมกับการกินยาได้อย่างปลอดภัยในผู้ที่ต้องใช้ยารักษาภาวะซึมเศร้า

งานวิจัยบางเรื่องให้ข้อมูลว่า น้ำมันหอมระเหยกลิ่นมะนาว แคลรี่เสจ (Clary Sage) เบซิล มะกรูด ดอกส้ม แซนดัลวู้ดหรือไม้จันทน์ และลาเวนเดอร์ช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้า ทำให้รู้สึกสดชื่นได้เช่นกัน

