เดินลดน้ำหนัก แค่ 30 นาที



เดินลดน้ำหนัก รู้หรือไม่ แค่วันละ 30 นาที ระบบเผาผลาญก็จะทำงานได้ดี ถือเป็นการลดน้ำหนักแบบง่ายๆ ที่อยู่บ้านก็ยังทำได้

ทำยังไม่ก็ไม่ผอมเฟิร์มอย่างเขาเสียที ลงทุนเข้าคลาสเต้นก็แล้วกลายเป็นเสียเงิน เสียเวลาเปล่า เพราะเหนื่อย หอบ จนเต้นไม่จบคลาส ทำไงล่ะทีนี้ เจ้แนนมีทางออก แค่เดินค่ะ เดินวนไปเถอะ เชื่อไหมว่า แค่เดินก็ผอมแล้ว

30 MINS 175 CALS

ในการเดินเพื่อเร่งระบบเผาผลาญ ไม่ใช่การเดินทอดน่องนะคะ แต่ต้องเดินให้เร็ว ยิ่งเดินเร็วเท่าไร ยิ่งเผาผลาญได้มากเท่านั้น วันนี้แนนมีโปรแกรมง่ายๆ กับการเดินบนลู่ ซึ่งสามารถทำตามได้ทุกเพศทุกวัน

นาทีที่ 1-5 เป็นการวอร์มอัพ ใช้ความเร็ว 3.4

นาทีที่ 5.00-10.59 ถัดมา ให้เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 60 วินาที ความเร็วที่ 4.0 สลับเดินช้า รอบละ 60 วินาที ความเร็ว 3.4

นาทีที่ 11.00-15.59 เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 40 วินาที ความเร็ว 4.2 เดินช้ารอบละ 20 วินาที ความเร็ว 3.4

นาทีที่ 16.00-20.59 เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 30 วินาที ความเร็ว 4.4 เดินช้ารอบละ 30 วินาที ความเร็ว 3.4

นาทีที่ 21.00-25.59 เดินเร็วสลับช้า โดยเดินเร็วรอบละ 20 วินาที ความเร็ว 4.6 แล้วเดินช้ารอบละ 30 วินาที 3.4

นาทีที่ 28-30 ให้เดินช้าๆ เพื่อเป็นการคูลดาว์น

การเดินเร็วสลับช้าเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีแล้ว สมรรถภาพของหัวใจ ปอด หลอดเลือด ก็จะดีขึ้นเช่นกัน

แต่ถ้าไม่ชอบเดินอยู่กับที่ ลองไปตามสวนสาธารณะแล้วเริ่มด้วยการเดินช้าเพื่อวอร์มอัพ 5 นาที ต่อด้วยเดินด้วยอัตราที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้10นาที จากนั้น เดินเร็วๆ แบบจ้ำอ้าวแต่เน้นการเกร็งกล้ามเนื้อขณะเดิน เมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุด ให้ลดความ เร็วลงเป็นการเดินช้าเพื่อคูลดาวน์

HOW TO WALK LIKE A MODEL

การเดินที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ค่ะ

เวลาที่เดินให้งอข้อศอกประมาณ 90 องศา เพื่อเร่งเผาผลาญพลังงาน ยืดอก ยกไหล่ หลังตรง และแขม่วท้อง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกยาวๆ

เพราะการเดินเป็นเรื่องง่ายๆ ถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็ควรเดินเร็วๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส เชื่อเถอะค่ะ น้ำหนักส่วนเกิน ไขมันหน้าท้อง และเซลลูไลท์ เซย์บายแน่นอน

