โปรแกรมล้างพิษน้ำตาล เสาร์-อาทิตย์

คลีนง่าย ห่างไกลเบาหวาน

ถาม

เป็นคนติดของหวานค่ะ ก็อยากจะเลิกกินอาหารหวานๆ แบบนั้นเหมือนกัน แต่ยากมากค่ะ ทำอย่างไรดีคะ

บ.ก.ขอตอบ

หลังจากเขียนบ.ก.ขอแชร์ และขอหาคำตอบให้มาหลายเดือน และพบว่า เรื่องที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการดูแลสุขภาพคือ การติดของหวาน

ปกติ ในสมองเรามีส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัส ที่มีลักษณะคล้ายเม็ดอัลมอนด์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อเข้าด้วยกัน รวมทั้งควบคุมระบบเมตาบอลิซึ่มและต่อมไร้ท่อ ฉะนั้นเมื่อเราติดของหวาน ก็เกิดจากการที่สมองส่วนนี้จดจำความอร่อยว่า ต้องมาจากรสชาติอาหารแบบนั้น ฉะนั้นการจะงดของหวานให้สำเร็จ ต้องโปรแกรมความจำรสชาติของสมองส่วนนี้ใหม่

ที่จริง ตามทฤษฎี เราสามารถโปรแกรมสมองใหม่ได้ภายใน 21 วัน (ส่วน บ.ก.ใช้เวลา 14 วัน ขณะที่บางคนมาสารภาพกับ บ.ก. ว่าต้องใช้เวลาถึง 99 วัน) แต่วิธีการดังกล่าว ต้องอาศัยการหักดิบอีกนั่นแหละ ฉะนั้นก็อาจไม่ได้ผลสำหรับหลายคน

จึงหาข้อมูลเพิ่ม โดยอ้างอิงจากนิตยสารชีวจิต เรื่องคู่มือล้างพิษ ทำง่าย คลีนจัง ซึ่งกล่าวถึงหนังสือชื่อ Detox: Cleanse and Recharge Your Mind, Body and Soul ของ ดร.คริสตินา สก๊อต มอนครีฟฟ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการล้างพิษ เจ้าของผลงานหนังสือคู่มือดีท็อกซ์ระดับเบสต์เซลเลอร์ คุณหมอท่านนี้ช่วยสอนวิธีล้างพิษน้ำตาลอย่างง่าย ซึ่งสามารถทำได้ในวันหยุดสัปดาห์ ดังนี้

โปรแกรมเตรียมตัว

ลดปริมาณน้ำตาลในอาหาร 2 - 4 สัปดาห์ก่อนและหลังล้างพิษ เช่น หากคุณชอบกินขนมหวานหลังอาหารทุกมื้อ ควรงดของหวาน และงดปรุงรสหวานโดยตักน้ำตาลเติมในอาหารเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

การงดน้ำตาล หมายถึง ต้องเลือกผลไม้ที่บริโภคให้เหมาะสมด้วย ควรงดผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น องุ่น มะม่วงสุก มะขามหวาน หันมากินฝรั่ง ชมพู่ แอ๊ปเปิ้ลเขียว ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า แต่ก็ต้องจำกัดเพียงวันละไม่เกิน 1 ผล หรือ 40 - 60 กรัม

ไม่ควรดื่มน้ำผลไม้บรรจุกล่อง เพราะมีปริมาณน้ำตาลสูงแต่ให้เลือกกินผลไม้สดเพราะจะได้ใยอาหารและน้ำตาลน้อยกว่าแทน

ดื่มน้ำเปล่าไม่ต่ำกว่าวันละ 2 - 2.5 ลิตร เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 - 2 แก้วเป็นอย่างต่ำ ทั้งก่อนและหลังล้างพิษ 1 - 2 สัปดาห์ จะช่วยให้อาการไม่พึงประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นลดลงได้

ทั้งนี้ มีข้อควรระวัง ดังนี้

อาการไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นหลังล้างพิษและอาจเป็นต่อเนื่องได้ 3 - 7 วันในกรณีที่เคยกินน้ำตาลปริมาณมาก คือเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อารมณ์ฉุนเฉียว หรือไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งรอบข้างได้ง่าย หากงดน้ำตาลแล้ว ไม่ควรหันไปกินอาหารประเภทไขมันหรือแอลกอฮอล์ เพราะจะยิ่งทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้น

