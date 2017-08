By

สถานที่ เล่นเซิร์ฟ ดีที่สุดในเมืองไทย

ชายหาดที่ เล่นเซิร์ฟ (โต้คลื่น)ได้ ในไทยมีที่ไหนบ้าง เป็นคำถามที่คนรักกีฬาทางน้ำมักสนใจใคร่รู้เป็นพิเศษ กูรูแนนจึงไปรวบรวมรายชื่อหาดพีคๆ คลื่นเยอะ โต้สนุกมาให้พิจารณาค่ะ

หาดกะตะ

หาดขึ้นชื่อของนักเซิร์ฟเมืองไทยต้องยกให้กับ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ที่มีคลื่นเริ่ดระดับโลก โดยลักษณะของคลื่นจะไม่ใหญ่มาก แต่สวยสุดๆ เนื่องจากคลื่นจะต้องค่อยๆ ตัวแตกไล่กันไป มีหน้าตัดและความโค้งพอให้นักเซิร์ฟสามารถยืนโต้ได้อย่างไม่เป็นอันตราย

แต่บางครั้งนักโต้คลื่นก็ต้องเสียเวลาหาทำเลเหมาะๆ เสีหน่อย เพราะคลื่นที่หาดกะตะค่อนข้างชิดกัน อาจหาจังหวะกลับตัวรอจับคลื่นได้ยาก

เมโมรีส์ บีช บาร์

ไม่รู้ละสิว่า จังหวัดพังงาก็สามารถหัดเล่นกระดานโต้คลื่นได้เหมือนกัน ซึ่งสถานที่ฮิพๆ ที่เราสามารถโต้คลื่นได้คือ เมโมรีส์ บีช บาร์ (Memories Beach Bar) ตั้งอยู่ที่หาดปะการัง เขาหลัก

จุดเด่นของหาดนี้ คือความยาวที่ไกลถึง 9 กิโลเมตร จุดที่เราเล่นได้จะอยู่ทางทิศเหนือ ก่อนถึงแหลมปะการัง คลื่นมีการแตกตัวไกลเหมือนหลายหาดในภูเก็ต ถือว่าเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเล่น

หาดแม่รำพึง

งง…สิคะ ระยองก็โต้คลื่นได้นะ ว่ากันว่า ที่หาดแม่รำพึง สามารถโต้คลื่นได้ โดยเป็นคลื่นขนาดไม่ใหญ่มาก ขนาด 2-3 เมตร แถมบางครั้งยังมีเป็นเกลียวสูงเสียด้วย

สำหรับหาดนี้ คลื่นมีหน้าตัด เหมาะสำหรับมือใหม่ ซึ่งนักเซิร์ฟหลายท่านเลือกใช้เซิร์ฟบอร์ดแบบยาว เน้นแล่นเรื่อยๆ ไม่ต้องตัดคลื่นให้โลดโผนเกินไป

HOW TO SURF IN 20 MIN

เริ่มจากฝึกท่าการยืนบนฝั่งก่อนค่ะ เมื่อคิดว่า ท่าดีแล้วก็คว้าบอร์ดมาไว้ข้างกายแล้วมาลงน้ำกันเลย เริ่มจากการว่ายน้ำออกจากฝั่งค่ะ จ้วงลึกๆ ได้ไปไกลๆ รอจังหวะ เมื่อเห็นคลื่นแล้วให้หันปลายเท้าหาคลื่น เมื่อรู้สึกว่าบอร์ดติดคลื่น หรือบอร์ดเริ่มแล่นแล้ว ก็ดันตัวขึ้น เท้าข้างที่ถนัดวางก่อน จากนั่นก็โฟล์วเลย พยายามเกร็งหน้าท้อง รักษาสมดุล แล้วปล่อยตัวให้พริ้วไปกับสายน้ำ

