อิ่มอร่อยแบบเต็มคำกับ THE LOBSTER AND BURGER LOUNGE

ขอมอบความอร่อยแบบเต็มคำกับ THE LOBSTER AND BURGER LOUNGE ณ เดอะเลานจ์ชั้น 1 โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพฯ

สัมผัสความอร่อยแบบเต็มคำพร้อมบรรยากาศแบบผ่อนคลายอย่างมีสไตล์ ณ เดอะเลานจ์ นำเสนอ The Lobster and Burger Lounge เบอร์เกอร์อเมริกันสไตล์เซนต์รีจิส พบกับความกลมกล่อมและอร่อยเต็มคำของเบอร์เกอร์ที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบพรีเมียมเสิร์ฟตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มวันนี้เป็นต้นไป

เพลิดเพลินกับนานาเมนูเบอร์เกอร์รังสรรค์พิเศษ อาทิ The St. Regis Classic Burger The Cheese & Onion Burger The Rossini Burger The Surf ‘n Turf Burger และThe Lobster Roll ที่ยังคงรสชาติดั้งเดิมสุดคลาสสิคแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของเซนต์รีจิสได้อย่างลงตัวผ่านการปรุงอย่างใส่ใจผสานกับวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีทั้งล็อบสเตอร์ และเนื้อวากิวออสเตรเลีย สำหรับเมนูที่เสิร์ฟเนื้อบดวากิวจะได้รับเครื่องเคียงซอสพาร์เมซานชีสทรัฟเฟิลฟรายและสลัดเพิ่มความสดชื่นด้วยคราฟต์เบียร์แบรนด์อิตาลีและพรีเมี่ยมของไทยอิตาเลี่ยนไวน์หรือจะเป็นชาเย็นผลไม้พรีเมี่ยม

เมนูไฮไลท์ คือ The St. Regis Classic Burger เบอร์เกอร์อเมริกันสไตล์เซนต์รีจสขนมปังเบอร์เกอร์เกล็ดงาดำนุ่มหนึบเนื้อบดวากิว (Wagyu beef patty) ชุ่มฉ่ำซอสมะเขือเทศโฮมเมดบลัดดี้แมรี่เบคอนกรอบชีสลาวาของSwiss racletteเพิ่มความหอมมันราคา 450++บาท

The Cheese & Onion Burger ชีส Roquefort แยมสูตรโฮมเมดคลุกเคล้ากับหอมแดงผัดแทรกด้วยเนื้อบดวากิวเสิร์ฟในขนมปังบิยอร์ชราคา 450++บาท

The Rossini Burger เชฟครีเอทเมนูนี้เพื่อเอาใจท่านที่ชอบตับห่านและเนื้อบดวากิวราดซอสมายองเนสทรัฟเฟิลเสิร์ฟในขนมปังเกล็ดงาดำราคา 550++บาท

The Surf ‘n Turf Burger เบอร์เกอร์สำหรับผู้ชื่นชอบทั้งเนื้อวากิวและบอสตันล็อบสเตอร์เสิร์ฟในขนมปังเกล็ดงาดำทาด้วยมายองเนสรสกระเทียมราคา 650++บาท

The Lobster Roll สำหรับท่านที่ชื่นชอบและรับประทานเนื้อล็อบเตอร์เน้นเสิร์ฟแบบเต็มคำกับบอสตันล็อบสเตอร์ทั้งชิ้นซอสมายองเนสวาซาบิหอมกลิ่นกระเทียมนิดๆและซอสเนยพาร์สลีย์เสิร์ฟในขนมปังโรลบิยอร์ชราคา 850++บาท

ลิ้มลองเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแท้ๆและส่วนผสมที่มีคุณภาพดีที่สุดณเดอะเลานจ์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 22.00 น. ราคาเริ่มต้นเพียง 450++ บาท

พบกับโปรโมชั่นพิเศษทุกวันพุธ *WEDNESDAY SPECIAL* เมื่อท่านสั่งเบอร์เกอร์แบบใดก็ได้พร้อมเครื่องดื่มในรายการราคาเพียง 700บาทสุทธิหากจับคู่The Lobster Roll พร้อมเครื่องดื่มในรายการราคาเพียง 990บาทสุทธิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อที่เดอะเลานจ์ชั้น 1 โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพฯ

โทร +66 02 207 7777 อีเมลล์fb.bangkok@stregis.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.stregisbangkok.com