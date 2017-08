บ.ก.ขอตอบ : สงสัยเรื่องการล้างพิษตับ จะต้องทำอย่างไร

การล้างพิษตับจะต้องทำอย่างไร

การล้างพิษตับ หรือการขับท็อกซินออกจากตับ โดยการปรับพฤติกรรมการกิน เพื่อให้กระบวนการล้างพิษมีประสิทธิภาพขึ้น แล้วต้องทำอย่างไร บก.มีคำตอบค่ะ



ถาม

ได้ยินเรื่องการล้างพิษตับมานาน แต่ไม่เคยลองทำสักที ไม่กล้าครับ ที่จริงอยากรู้ว่า การล้างพิษตับจำเป็นหรือเปล่า คนเราจะต้องทำด้วยหรือครับ

บ.ก.ขอตอบ

จะว่าไป ขอให้เครดิต ดร.สาทิส อินทรกำแหง กูรูต้นตำรับชีวจิตหน่อยนะคะ ท่านน่าจะเป็นผู้นำคำว่า “ดีท็อกซ์” หรือแปลเป็นไทยว่า การล้างพิษมาใช้ในบ้านเรา โดยเริ่มจากคำว่า “ท็อกซิน” หรือพิษ ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในร่างกายเรา ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และจากข้อมูลในหนังสือ Cracking the Metabolic Code: The Nine Keys to Peak Health โดยคุณหมอเจมส์ บี. ลาเวลล์ (James B. Lavalle R.P.H. C.C.N. N.D.) พบว่า ตับจะเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยขับท็อกซินออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นท็อกซินที่เกิดจากการย่อยอาหารและเผาผลาญพลังงานในร่างกายเรา รวมทั้งฮอร์โมน หรือท็อกซินที่เข้าสู่ร่างกายจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสารอนุมูลอิสระ สารเคมีที่ใช้ในบ้าน มลพิษจากสิ่งแวดล้อม ยาต่างๆ

ฉะนั้น บ.ก.จึงอนุมานได้ว่า คำว่า “ล้างพิษตับ” ที่ได้ยินกันในปัจจุบันน่าจะมาจากวิธีคิดว่าจะ “เอาพิษออกจากตับ” โดยอิงความรู้ตั้งต้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หนังสือของคุณหมอเจมส์ ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการล้างพิษตับอื่นใด โดยเฉพาะในแบบที่เราได้ยินได้ฟังกันในบ้านเรา คุณหมอเจมส์กล่าวถึงการเลี่ยงท็อกซินจากภายนอก ได้แก่

ท็อกซินที่เกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น ชั้นโอโซนลดลง แสงแดด

โลหะที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น อะลูมิเนียม แคดเมี่ยม

ยาฆ่าแมลง และยากำจัดศัตรูพืช

fungicide fumigant fertilizer ที่ปะปนอยู่ในดิน

น้ำยาทำความสะอาด

พรม

คอมพิวเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี

สารกันบูด

คาร์บอนมอนน็อกไซด์

แอลกอฮอล์

นิโคตินในบุหรี่

โดยเน้นการกินอาหารที่อุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนท์ เพื่อสร้างสมดุลในกลไกการขับท็อกซินหรือขับพิษในตับ และลดการสะสมของอนุมูลอิสระที่จะไปขัดขวางกระบวนการขับท็อกซิน หรือขับพิษของตับ เช่น วิตามินซี วิตามินอี แคโรทีนอยด์ ซีเรเนียม

ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปคือ การล้างพิษตับ คือการปรับพฤติกรรมการกิน เพื่อให้กระบวนการล้างพิษมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเอง

