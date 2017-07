อาหารต้านมะเร็ง

มารู้จักกับ อาหารต้านมะเร็ง ไปพร้อม ๆ กันค่ะ … เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “สมุนไพร” กับ “โรคมะเร็ง” หลายคนมักคิดถึงทางเลือกในการรักษาที่ปลอดภัยและมีงานวิจัยจากหลายสํานักที่ประกาศว่าสมุนไพรบางชนิดอาจเอาชนะมะเร็งได้ขณะที่อีกด้านหนึ่งกลับตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของการรักษาและคิดไปถึงข่าวคราวผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตหลังการใช้สมุนไพรที่ยังคงมีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เนืองๆ

เราจึงชวนมารู้จักกับกลุ่มสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยว่ามีสารบางอย่างที่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกายซึ่งอาจมีผลต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งได้ พร้อมวิธีกินวิธีใช้

ขมิ้นชัน

ปัจจุบันมีการเผยแพร่สรรพคุณของขมิ้นชันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายหลายด้านด้วยกันและ

หนึ่งในนั้นคือการป้องกันและเยียวยามะเร็ง คุณหมอดวงรัตน์ให้ความเห็นว่า ขมิ้นชันมีฤทธิ์เป็นแอนติออกซิแดนต์ เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีมากในการทําลายฟรีแรดิคัลในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากการกินอาหารผิดๆ เป็นต้น และอย่างที่ทราบกันดีว่า ฟรีแรดิคัลเป็นตัวการใหญ่ที่ทําให้เกิดมะเร็ง การกินขมิ้นชันจึงอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงนี้ได้ แต่ต้องทําร่วมกับการปรับวิถีชีวิตด้านอื่นๆ ให้อยู่ในวิถีสุขภาพด้วย ปัจจุบันยังไม่มีการใช้ขมิ้นชันเป็นยาเพื่อรักษามะเร็งแต่อย่างใด

How to use : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสํานักข้อมูลสมุนไพรและคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ศึกษาและยืนยันว่าสามารถรับประทานขมิ้นชันได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา

ทุกวันโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย ขมิ้นชันจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ป้องกันมะเร็งได้

ดังคํากล่าวที่ว่า “Teaspoon of Turmeric a Day Can Keep Cancers at Bay!”

คุณหมอดวงรัตน์แนะนําว่า การกินขมิ้นชันเพื่อบํารุงสุขภาพไม่มีขนาดตายตัว เพื่อการต่อต้าน

ฟรีแรดิคัลควรกินขมิ้นชันปริมาณวันละไม่ต่ํากว่า 1,000 มิลลิกรัม ดังนั้น อาจกินขมิ้นชันวันละ 2-3 แคปซูลหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

Tip: เคล็ดลับดูแลสุขภาพด้วยขมิ้นชันของคุณหมอดวงรัตน์ คุณหมอดวงรัตน์กินขมิ้นชันชนิดลูกกลอน 3-4 เม็ดก่อนนอนเพื่อทําลายฟรีแรดิคัลตัวการก่อมะเร็ง

Caution! ผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในถุงน้ําดีและท่อน้ําดีอุดตันไม่ควรรับประทานขมิ้นชัน เพราะอาจทําให้มีการหลั่งของน้ําดีและเกิดการตกตะกอนมากขึ้น ทําให้อาการแย่ลง สตรีมีครรภ์ควรใช้ปริมาณน้อยและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

คลิกเพื่ออ่านหน้าถัดไป