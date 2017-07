เล่มนี้ขอแชร์ Best books of the week (IV)

เล่มนี้ขอแชร์ Best books of the week (ตอนที่ 4) มาเติมความฝันไปกับการเดินทางผจญภัยของเด็กเลี้ยงแกะใน The Alchemist แล้วไปเติมพลังให้กับสมองกันต่อใน MARKETING 4.0: Moving from Traditional to Digital หรือถ้าใครไม่ถนัดสายหนักๆ ก็หยิบนิยายเรื่อง Rich People Problems

ที่พร้อมส่งมุกจิกกัดให้พอได้แสบๆ คันๆ กัน

The Alchemist

หมวดเรื่องแต่ง

โดย Paulo Coelho

The Alchemist ขายได้แล้วกว่า 35 ล้านเล่มและครองสถิติหนังสือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก โดยนักเขียนที่ยังมีชีวิตอยู่ นวนิยายเรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1988 เรื่องราวของซานติเอโก เด็กเลี้ยงแกะชาวสเปนกับการเดินทางผจญภัยสู่อียิปต์ เพื่อตามหา “ขุมทรัพย์” จากความฝันสู่การเดินทางรอนแรมข้ามทวีป เขาจะได้พบกับขุมทรัพย์นั้นหรือไม่ และระหว่างทางที่ต้องเจอเรื่องราวต่างๆ มากมายได้สอนอะไรให้กับซานติเอโกและผู้อ่านอย่างเราบ้าง ต้องลองเปิดอ่านดู เพื่อค้นหา “ขุมทรัพย์” ของตัวคุณเองบ้างแล้วล่ะ

MARKETING 4.0: Moving from Traditional to Digital

หมวดธุรกิจ

โดย Philip Kotler

หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการตลาดยุคใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยพาคุณไปรู้จักกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีเวลาน้อยลงในการใส่ใจแบรนด์ๆ หนึ่ง เพราะถูกล้อมรอบด้วยทางเลือกจำนวนมากมายมหาศาล คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์เพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา

พร้อมกันนั้นก็ส่งข้อความที่ปังและกระแทกใจผู้รับสารให้ได้ นอกจากข้อมูลพื้นฐานของการตลาดในยุคปัจจุบันแล้วยังสามารถนำคำแนะนำในเล่มไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณได้ด้วย

Rich People Problems

หมวดเรื่องแต่ง

โดย Kevin Kwan

เมื่อนิโคลัส ยัง ได้ข่าวว่าคุณยายของเขากำลังล้มป่วยลง เขาก็รีบกลับไปหาคุณยายโดยทันที แต่ไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่คิดจะกลับไปอยู่เคียงข้างคุณยายที่รัก กลับกลายเป็นว่าการกลับบ้านครั้งนี้เป็นการรวมญาติที่ชุลมุนวุ่นวายที่สุด ทุกคนในตระกูลจากทั่วทุกมุมโลกต่างต้องการมีส่วนแบ่งในมรดกมหาศาลนี้ นวนิยายเล่มใหม่ของ เควิน ควาน นักเขียนชาวสิงคโปร์ ที่เนื้อหายังคงความอลหม่านและขบขันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเสียดสีวิถีความเวอร์วังของเศรษฐีเอเชีย

