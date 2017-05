By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

6 วิธีช่วยให้หลับสบาย

การนอนหลับและ วิธีช่วยให้หลับสบาย เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตมนุษย์ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการหลั่งโกร๊ธฮอร์โมนขณะนอนหลับไว้ในหนังสือ Your Guide to Healthy Sleep ว่า

ช่วงเวลาที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึก กล้ามเนื้อทุกส่วนเริ่มผ่อนคลาย อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจจะช้าลง ในขณะนั้นร่างกายจะหลั่งโกร๊ธฮอร์โมนออกมาอย่างอัตโนมัติ โกร๊ธฮอร์โมนช่วยเพิ่มความสูงและช่วยให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย ทั้งมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมเซลล์เสื่อมสภาพและเนื้อเยื่อที่สึกหรอซึ่งเป็นสาเหตุของความแก่เมื่อมีอายุมากขึ้น

แล้วจะทำอย่างไร หากหลับยาก แน่นอนว่าเรามีคำแนะนำดีๆ มาให้ลองไปทำตามค่ะ

ผ่อนคลายก่อนนอน

เตรียมตัวเองให้ผ่อนคลายก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง โดยการอ่าหนังสือ นั่งสมาธิ ฟังเพลงเบาๆ การผ่อนคลายก่อนนอนช่วยขจัดความเครียดและลดความวิตกกังวล ทําให้นอนหลับง่ายขึ้น

ใช้เตียงเพื่อนอนหลับเท่านั้น

เพื่อฝึกให้เกิดความเคยชิน ทําให้เมื่อเห็นเตียงหรืออยู่บนเตียงนอนแล้วจะรู้สึกง่วง จึงใช้เวลาสั้นก่อนการนอนหลับ ไม่ควรทํากิจกรรมอื่นขณะอยู่บนเตียง เช่น คุยโทรศัพท์ ดูโทรทัศน์ เพราะจะทําให้รู้สึกตื่นตัวแทนที่จะง่วง

คลิกเพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป