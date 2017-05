SUPER HORMONES เพิ่มพลังสมอง ลดฟุ้งซ่าน

By

เพิ่มพลังสมอง

ตอนนี้ บ.ก.ขอนำสิ่งที่เขียนลงนิตยสารปักษ์วันที่ 16 พฤษภาคม เรื่องของ เพิ่มพลังสมอง มาลงนะคะ

ขอบคุณค่ะที่ติดตามอ่านกันทั้งนิตยสารและออนไลน์

“ปกติ บ.ก.จะเขียน บ.ก.ขอแชร์ลงในเฟสบุ๊คของนิตยสารชีวจิต ได้ติดตามกันไหมคะ

“แต่บทความนี้พิเศษสุด บ.ก. ขอนำมาบอกเล่าผู้อ่านนิตยสารชีวจิตก่อนใครเพื่อน

“เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มพลังสมอง ซึ่งนอกจากการกินอาหารบำรุงสมอง การออกกำลังกาย และการผ่อนคลายจิตใจ เพื่อช่วยให้สมองทำงานดีขึ้น ลดปัญหาความเครียดและความจำเสื่อมแล้ว จากหนังสือ Unleash The Power of The female Brain เขียนโดยคุณหมอเดเนียล จี.เอเมน ยังแนะนำให้ดูแลความสมดุลการทำงานของ 5 ฮอร์โมนสำคัญนี้อีกด้วย ได้แก่ ไทรอยด์ เอสโตรเจน คอร์ติซอล อินซูลิน และโปรเจสเตอโรน แต่ในหน้าอันแสนจำกัดนี้ เราจะเน้น 2 ฮฮร์โมนที่มีการกล่าวถึงบ่อยๆ นั่นคือ

“ไทรอยด์ ปกติฮอร์โมนไทรอยด์จะช่วยการทำงานของนิวโรทรานสมิตเตอร์ในสมอง ที่ช่วยให้สมองสร้างสมดุลของสารเคมีที่สำคัญ เช่น เซโรโทนิน โดปามีน อะดรีนาลีน ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกและความคิดของเราฉะนั้นหากไม่สมดุล เช่น ถ้าทำงานน้อยเกินไป จะก่อให้เกิดอาการอ่อนล้า หมดแรง หัวใจเต้นช้าลง การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลง สมองทำงานช้าลง จนเกิดความเครียดและกังวลใจ ถ้าทำงานมากไป จะก่อให้เกิดอาการใจสั่น นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ ฟุ้งซ่าน

HORMONE BALANCE

สังกะสีวันละ 15 มิลลิกรัม

โครเมียมวันละ 100-400 มิลลิกรัม

โพแตสเซียม

ไอโอดีน

วิตามิน เอ บี2 บี3 บี6 ซี และดี

