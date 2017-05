คุณหมอแอนดรูว์ ไวล์บอกตรง 10 แพทย์ทางเลือก แก้เครียดถาวร

By

แก้เครียดถาวร

ความจริง คำว่า “การแพทย์ทางเลือก” เป็นคำเก่าแก่ ของทศวรรษที่แล้ว มาจาก Alternative Medicine มักหมายถึง ถ้าไม่เลือกแพทย์แผนปัจจุบัน ก็เลือก “ฉัน” ก็ได้…ซึ่งไอเดียนี้ล้มเหลว เพราะทุกอวัยวะเกื้อกูลกัน สรรพสิ่งส่งเสริมพึ่งพากันและกันได้

ฉะนั้น สมัยนี้ เก๋กว่า ทันสมัยกว่า ต้องใช้คำว่า การแพทย์ผสมผสาน หรือ Integrated Medicine หมายถึง เลือกมากกว่าหนึ่ง ในแบบที่ส่งเสริมกันและกัน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมดีงาม โดยยึดเอาการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลัก

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผู้คนรู้จักชีวจิต กูรูต้นตำรับของเรา อาจารย์สาทิส อินทรกำแหง ก็บอกเช่นนี้เสมอ ว่าเราเป็น “การแพทย์ผสมผสาน” เรื่องการกินอยู่ อาหารเป็นยา การปรับจิตใจ คลายเครียดกังวล ล้วนแล้วแต่ช่วยให้การรักษาตามการแผนปัจจุบันได้ผลดียิ่งขึ้น

แต่ถ้าใครจะเคยได้ยินว่า ชีวจิตเป็น “การแพทย์ทางเลือก” นั่นเพราะทศวรรษที่ผ่านมา วงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องการเขย่าการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้ทั่วโลกรู้ว่า นายไม่ได้เจ๋งจริง รักษาทุกโรคได้จริง ฉะนั้นนายต้องลดอีโก้ลง แล้วเปิดทางให้วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แขนงอื่นๆ โดยเฉพาะการแพทย์พื้นบ้าน อาหารและสมุนไพรท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคและสุขภาพของมนุษย์ เพราะมันเป็นแนวทางที่ช่วยมนุษยชาติได้ดีกว่า โดยพวกเขาเรียกตัวเองว่า “การแพทย์ทางเลือก” ทว่า เมื่อถึงวันนี้ ที่การแพทย์แผนปัจจุบันลดการ์ดลง ยอมญาติดีกับการแพทย์อื่นๆ ทั่วโลก เราเลยเช็คแฮนด์กัน เป็น “การแพทย์ผสมผสาน” กันเถอะ

อิอิ เอาล่ะ…เข้าเรื่องของเราค่ะ

เนื่องจากคุณหมอแอนดรูว์ ไวล์ แกได้รับขนานนามว่า เป็นพ่อมดการแพทย์ทางเลือกชาวมะกัน ภาพความเป็น “การแพทย์ทางเลือก” ของแกจึงไม่หายไปไหน (แม้จะเป็นแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดก็ตาม) ประกอบกับหนังสือ Spontaneous Happiness ในบทที่ว่าด้วย “Optimizing Emotional Well-Being by Caring for the Body ก็กล่าวถึง วิธีทางเลือกที่จะช่วยบำบัดอาการเครียดหรือซึมเศร้า บ.ก.เลยขอใช้ชื่อเรื่องว่าเป็น “การแพทย์ทางเลือก” (เกริ่นนำซะเกือบจบเรื่องแน่ะ 555…แซวตัวเอง)

