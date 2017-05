ใครรู้บ้างว่า ชีวจิตใช้วิธีการแพทย์ผสมผสาน (integrated medicine) ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งตามความหมายศัพท์ integrate คือ to combine two or more things in order to become more effective และเพื่อให้การ รักษาไข้หวัด ได้ผลดี ปักษ์นี้กูรูต้นตำรับจึงนำสมุนไพร วิตามิน และยาแผนปัจจุบันมาช่วยกันรักษาในคราวเดียว

ปักษ์นี้จะเป็นเรื่องการรักษาและเป็นตัวอย่างการใช้ยาในลักษณะของการแพทย์ผสมผสานด้วย

ได้พูดถึงอาการสำคัญต่างๆ ของ “ฟลู” (FLU) หรือไข้หวัดใหญ่ และได้เตือนว่า ถ้าไม่ระวังอาการระยะต้นของ “ฟลู” ให้ดีแล้ว จะเกิดโรคใหม่เข้ามาแทรกคือ REYE’S SYNDROME ได้

ต่อไปนี้ขอเสนอยาชุดพื้นๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการรักษาแบบผสมผสานอีกแบบหนึ่ง คุณๆ ผู้อ่านที่เป็นแฟน ชีวจิต กรุณาขีดเส้นใต้ไว้ด้วยนะครับนี่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง หาได้บังอาจไปอวดโอ้ว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด ไม่ขอเสนอยาชุดซึ่งมีทั้งสมุนไพร วิตามิน และยาฝรั่ง (คือยาแผนปัจจุบัน) รวมทั้งการปฏิบัติตัวเองเข้าไว้ด้วยกัน

1. ฟ้าทลายโจร

2. วิตามินซี

3. ซิงค์ หรือสังกะสี (แร่ธาตุ)

4. ยาธาตุบรรจบ

5. ขมิ้นชัน

6. ยาแก้ปวด (ถ้ามีอาการปวดเนื้อปวดตัวร่วมด้วย)

โอ้โฮ! อย่าเพ่อทำตาโตครับ อย่าเพ่อร้องว่าทำไมมียาตั้งหลายตัวอย่างนี้ แล้วจะว่าเป็นทางเลือกง่ายๆ ได้อย่างไร ขออธิบายหน่อยหนึ่ง ความจริงเป็นยาง่ายๆ และราคาถูกด้วย

