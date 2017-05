By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

อดอาหารเพื่อ ฟื้นฟูระบบย่อยอาหาร

การอดอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก มีทั้งวิธีที่ทำกันผิดๆ และวิธีที่ได้ประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย จึงขอชวนมาอดอาหารเพื่อ ฟื้นฟูระบบย่อยอาหาร อย่างถูกวิธีดูบ้าง เพราะการอดอาหารเป็นวิธีการเก่าแก่ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย และช่วยเรื่องการควบคุมน้ําหนักได้จริง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะแท้จริงแล้วเราอดอาหารกันอยู่ทุกคืน

อดอาหาร ช่วยให้ผอมได้อย่างไร

การอดอาหารช่วยลดน้ําหนักได้ เพราะในขณะที่อดอาหาร ร่างกายจะได้รับแคลอรีน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดร.โทนี่ สเตียร์ (Toni Steer) และดร.ซูซาน เจบบ์ (Susan Jebb) นักโภชนาการจากประเทศอังกฤษ ที่พบว่า

การที่ร่างกายได้รับแคลอรีลดลงวันละ 500 แคลอรี จะช่วยให้น้ําหนักลดลงไปสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม หนังสือ Never Be Fat Again บวกลบคูณหารให้เราดูว่า การงดอาหารเย็น 1 มื้อ หรืออดอาหารสัปดาห์ละ 1 วัน ทําให้ร่างกายโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารได้พักผ่อน สามารถขับสารพิษและฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติได้ถึงปีละ 52 วัน

การอดอาหารยังเป็นการฟื้นฟูระบบย่อยอาหารและเซลล์ทั่วร่างกายให้ได้พักผ่อน ทําให้มีเวลาซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้น เมื่อทุกระบบแข็งแรง การย่อยและการเผาผลาญพลังงานก็ทําได้อย่างเต็มที่ จึงทําให้น้ําหนักลดลง ส่งผลให้สามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นนั่นเอง



คลิกเพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป