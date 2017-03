The Best of Tapas ที่สุดของทาปาส ร่ำรวยในรสชาดและวัฒนธรรมของชาวสเปน

The Best of Tapas ที่สุดของทาปาส ทาปาสเซ็ทที่รวมไว้ทั้งร่ำรวยในรสชาดและวัฒนธรรมของชาวสเปน ที่ ทาปาส อิ วิโน่ ไวน์บาร์

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท นำเสนอประสบการณ์มื้อค่ำ ให้คุณได้สัมผัสกับความอร่อยของทาปาสหลากเมนูจากทั่วภูมิภาคของสเปนที่ ทาปาส อิ วิโน่ ไวน์บาร์

“The Best of Tapas ที่สุดของทาปาส” รวมไว้ซึ่งความร่ำรวยในรสชาดและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบสเปน ที่เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟชาวสเปน เปโดร คาร์ริญโร (Pedro Carrillo) เลือกเมนูเด่นมาส่งผ่านความอร่อยเหมือนคุณได้นั่งรับประทานอยู่ในสเปน พร้อมเสิร์ฟบนบอร์ดไม้ขนาดยาวถึงหนึ่งเมตร เหมาะสำหรับการแชร์ช่วงเวลาสบายๆได้มากถึง 4 ท่าน เริ่มต้นเรียกน้ำย่อยไปกับ ฮามอนอีแบริโก้-สุดยอดแฮมหมูดำแห่งคาบสมุทรไอบีเรีย ปลาหมึกผัดกับไส้กรอกสเปนโชริโซ (calamares salteados con chorizo) หอยแมลงภู่ลายเสือชุบเกล็ดขนมปังทอด เสิร์ฟคู่กับซอสเผ็ดสไตล์สเปน (mejillones tigres) ไส้กรอกสเปนโชริโซย่างเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งอบ (Catalan calamari sautéed with chorizo) มินิเบอเกอร์เนื้อวัวเสิร์ฟคู่กับซอสสไตล์สเปน (beef sliders with sobrasada and green mojo sauce) และอีกหลากเมนูที่จะทำให้คุณหลงรักอาหารสเปนโดยไม่รู้ตัว

ร่วมค้นพบความอร่อยของ The Best of Tapas-“ที่สุดของทาปาส” ได้แล้วทุกวัน ระหว่างเวลา 18.00 น.-23.00 น. ที่ ทาปาส อิ วิโน่ ไวน์บาร์ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ราคาชุดละ 2,100++ บาท

เวลาให้บริการ: ทุกวัน, ระหว่างเวลา18.00น. – 23.00 น.

ราคา: 2,100++บาท/ชุดสำหรับ 4 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 02 204 4000

เว็ปไซต์: www.pullmanbangkokgrandesukhumvit.com/restaurants-bars/tapas-y-vino/