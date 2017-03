ชวนดื่มด่ำไวน์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับซอมเมอลิเยร์ระดับโลก

By

ไวน์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับซอมเมอลิเยร์ระดับโลก ณ ห้องอาหารอิตาเลียนบิสก็อตติ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560

ลูก้า มาร์ตินี่ (Luca Martini) ซอมเมอลิเยร์

ขอเชิญคุณมาดื่มด่ำไปกับดินเนอร์มื้อพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยได้รับเกียรติจากลูก้า มาร์ตินี่ (Luca Martini) ซอมเมอลิเยร์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์) ที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลก มาคัดสรรไวน์ชั้นเลิศจับเข้าคู่กับอาหารอิตาเลียน 6 คอร์ส ณ ห้องอาหารบิสก็อตติ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม ศกนี้

ทีมเชฟจากบิสก็อตติ และ ลูก้า มาร์ตินี่ ซอมเมอลิเยร์ชื่อดัง เจ้าของรางวัล “ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ที่ดีที่สุดระดับโลก (Best Sommelier in The World)” จากสมาคมซอมเมอลิเยร์โลก หรือ WSA (Worldwide Sommelier Association)ในปี ค. ศ. 2013ร่วมกันรังสรรค์ดินเนอร์แห่งประสบการณ์พิเศษ โดยที่คุณจะได้ลิ้มรสชาติอาหารอิตาเลียนเลิศรส 6 คอร์ส อาทิ สลัดทูน่าสดกับซอสแอ๊ปเปิ้ลเขียวและไข่ปลาแซลมอนทานคู่กับสปาร์คกลิ้งไวน์Ferrari Perle’ Brut 2008,สะโพกเนื้อแกะออสเตรเลียย่าง ทานคู่กับไวน์ Castellare di Castellina I Sodi Di San Niccolo 2012, เนื้อแก้มวัววากิวตุ๋นกับสตูว์เห็ดและมันฝรั่งบด ทานคู่กับไวน์ Brunello di MontalcinoRiservaTenuteRenieri 2010, เป็นต้น โดยในแต่ละคอร์ส ลูก้าได้คัดสรรค์ไวน์ชั้นเลิศบรรจงจับคู่กันให้แต่ละจานของคุณอร่อยล้ำยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นมื้อพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด

ไวน์ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับซอมเมอลิเยร์ระดับโลกเปิดบริการมื้อค่ำเวลา 18.00-22.30 น. ณ ห้องอาหารบิสก็อตติ (ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม – ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชดำริ) ในราคา 4,900 ++ บาท ต่อท่าน (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งก่อนพลาดโอกาสสำคัญ โทร.0 2126 8866 ต่อ บิสก็อตติ

หรือ อีเมล:biscotti.asia@anantara.com