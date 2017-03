ชวนลิ้มรสอาหารนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี “Bangkok Gourmet Festival 2017” ณ รอยัล พารากอนฮอลล์

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

สุดยอดเทศกาลอาหารนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี “Bangkok Gourmet Festival 2017” ยกขบวนเชฟมิชลินสตาร์ระดับโลก และร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งชื่อดังในงานเดียวจัดเต็มความสนุก ความอร่อย รวมทั้งศาสตร์และศิลป์การปรุงอาหาร ในวันที่ 3-5 มีนาคม นี้ ที่ รอยัล พารากอนฮอลล์

เปิดประสบการณ์ความสุขรูปแบบใหม่เต็มอิ่มกับการลิ้มชิมสุดยอดอาหารทั้งจากมาสเตอร์เชฟชาวไทย และเซเลบริตี้เชฟชาวต่างชาติระดับโลกจากยุโรป อเมริกาและเอเชียที่การันตีโดยมิชลินสตาร์รวม 10 ดาว หรือเลือกอิ่มอร่อยกับอาหารชั้นเลิศจากจาก 60 ร้าน อาหารไฟน์ไดนิ่งชื่อดังทั้งจากต่างประเทศและทั่วทุกภาคของไทย พร้อมสัมผัสเทรนด์อาหารใหม่ๆ จากทั่วโลกศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ทั้งพบหลากหลายนวัตกรรมด้านอาหารและร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษตลอดสามวันเต็มๆ

ซึ่งงานนี้ นายองอาจ ประภากมล กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า

ด้วยปัจจุบันชาวไทยและต่างชาติต่างให้ความสนใจในรสชาติและรูปแบบอาหารต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งนิยมที่จะสรรหาอาหารสไตล์ไฟน์ไดนิ่ง ทั้งจากร้านอาหารชั้นนำและเชฟระดับมิชลินสตาร์ จึงเป็นที่มาของการจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok Gourmet Festival 2017 ที่กลุ่มทรูตั้งใจสร้างสรรค์เพื่อมอบสุดยอดประสบการณ์ด้านอาหารรูปแบบใหม่ครั้งแรกของไทยที่รวมเชฟมิชลินสตาร์ระดับโลกและร้านไฟน์ไดนิ่งชั้นนำไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารนานาชาติและโดยเฉพาะอาหารไทย ตอกย้ำความโดดเด่นด้านรสชาติและความอร่อยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

เทศกาล Bangkok Gourmet Festival 2017 จะนำเสนออาหารนานาชาติกว่า 60 ร้านค้า ผสมผสานทั้งร้านอาหารต่างประเทศชั้นเลิศกับอาหารรสชาติดั้งเดิมของไทยจากทั้งห้าภาค เต็มอิ่มจุใจกับอาหารแบบพอดีคำ (bite size) จากร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งและร้านอาหารชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในเรื่องของรสชาติและรูปแบบการนำเสนอและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเข้าร่วมงาน โดยจะมีเมนูสุดพิเศษจากร้าน Iron Chef Table, Savelberg, Osha, Ginza Sushi Ichi, J’aime by Jean-Michel Lorain, Lenzi Tuscan Kitchen, Crostini Italian Restaurant, Honmono Sushi, Saffron, Benjarong Thai Cuisine, The Reflexions, Upstairs Mikkeller, Indus, Cuisine de Garden, Lobster & Oyster, ห้องอาหารจากโรงแรมสุโขทัย และร้านอาหารชั้นนำมากมาย

Bangkok Gourmet Festival 2017 1 of 5

พลาดไม่ได้กับการชิมอาหารสุดพิเศษจากเชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Alvin Leung เชฟมิชลินสตาร์สามดาวเจ้าของฉายา Demon Chef จากร้าน Bo Innovation จากฮ่องกง เชฟมิชลินสตาร์สามดาวชื่อดังจากชิคาโก้อย่างเชฟCurtis Duffy ที่มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับเมนูสุดพิเศษจากร้าน Grace และเชฟ Guillaume Galliot จากร้าน The Tasting Room ในมาเก๊า พร้อมกับมาสเตอร์เชฟในประเทศไทยเชฟ Henk Savelberg จากร้าน Savelberg เชฟ Amerigo Sesti จากร้าน J’aime by Jean-Michel Lorain เชฟบุญธรรม ภาคโพคโพธิ์ จากร้าน Honmono Sushi เชฟอาร์ท ประสบโชค ตระกูลแพทย์และเชฟไก่ อนัญญา วิลคินสัน จาก Iron Chef Table เชฟ Francesco Lenzi จากร้าน Lenzi Tuscan Kitchen เชฟMasakazu Ishibashi จากร้าน Ginza Sushi Ichi เชฟ Roxanne Lange จากร้าน The Reflexionsและ เชฟปู ปูริดา ธีระพงษ์ ที่จะมาวาดลวดลายการทำอาหารจานพิเศษให้ได้ลิ้มลอง

Bangkok Gourmet Festival 2017 1 of 5

ภายในงานนั้นยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีเลคโทรลักซ์ เป็นผู้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับร้านไฟน์ไดนิ่งและบนเวที รวมถึง “Kuche” (คูเช่อร์) luxury built in kitchen จาก SB Design Square ด้วย พร้อมพบบูธสุดเก๋จาก Acqua Panna & S.Pellegrino ให้คุณแวะมาเติมความสดชื่นได้ และเลือกซื้อสินค้าเครื่องครัวคุณภาพจาก True Select และวัตถุดิบนำเข้าจาก Siam Food, Jagota และอีกมากมาย

Bangkok Gourmet Festival 2017 1 of 4

งานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมด้านอาหารทั้งของไทยและนานาชาติเป็นครั้งแรกของทรูเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารจากร้านอาหารชื่อดังที่ทรูได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าร่วมสัมผัสความอร่อยของอาหารไทยและอาหารนานาชาติในราคาสุดพิเศษและสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆในงาน

งาน Bangkok Gourmet Festival 2017 จัดขึ้น 3 วันเต็ม ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยาม พารากอน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 10:00-22:00 น. ค่าบัตรผ่านประตู 200 บาท (บัตรเข้างานราคา 200 บาท สามารถใช้จ่ายในงานได้มูลค่า 200 บาท)

ติดตามรายละเอียดร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการและกิจกรรมต่างๆได้ที่