How-to ฟังเสียงตัวเอง รักษาโรคได้ ง่าย ไว

ฟังเสียงตัวเอง

เราได้ยินประโยค “You are your own doctor” จากนักปรัชญาการแพทย์มาบ่อยๆ รวมทั้งประโยคที่ว่า “Listen to your body” ซึ่งหมายถึงการให้เรารู้จัก ฟังเสียงตัวเอง เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง

อึมมมม…สำหรับเรา มันต้องเริ่มจากการอยู่กับลมหายใจบ่อยๆ จนจิตละเอียดในระดับหนึ่ง สามารถแยกอารมณ์ความรู้สึกวูบวาบ กับความต้องการแท้จริงได้ (ออกแนวแยกรูปแยกนามได้…ยากเนอะ)

เอาง่ายๆ ดีกว่าค่ะ ให้สังเกตตนเองว่ามีอารมณ์และความรู้สึกไหม แล้วระหว่างอารมณ์กับความรู้สึกนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไร เช่น โมโหเลยหิว อยากได้สิ่งนี้มากเลยใจสั่น กังวลเรื่องนี้เหลือเกินเลยปวดท้อง ถ้าพบความเชื่อมโยงแบบนี้ แปลว่าอาการดังกล่าว “ไม่ใช่” เสียงจากร่างกายตนเอง

จึงต้องพยายามทำจิตใจให้สงบ เพราะเมื่อละวางอารมณ์เหล่านั้นได้ ความรู้สึกที่ตามมาก็จะหายไปด้วย เพื่อหลังจากนี้ เสียงจากร่างกายของตนเองก็จะปรากฏ เช่น อยากกินผัก เพราะร่างกายขาดวิตามิน อยากดื่มน้ำเยอะๆ เพราะร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอ และเมื่อร่างกายได้รับการตอบสนอง ความต้องการนั้นก็จะหายไป

หรือในรายของเรา สามารถกินข้าวกล้อง และอาหารสุขภาพอย่างเอร็ดอร่อยได้นาน เพราะร่างกายขาดสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานานนั่นเอง (แฟนบ.ก.ขอแชร์ตั้งแต่ตอนแรกจะรู้ว่า ก่อนป่วย เราไม่กินข้าวกินปลาเอาเลย)

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป