เชิญคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ลิ้มลองเมนูจาก เชฟมิชลินสตาร์ 3 ดาว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Elegant Journeys ร่วมมือกับ SCB, The Mall Group, G Four Wines และ Jagota เชิญคนไทยร่วมลิ้มลองอาหารจากฝีมือเชฟ Bruno Menard สุดยอดเชฟระดับโลก ดีกรีมิชลิน 3 ดาว ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารแนว Neoclassicial Frence ผสมผสานกับกลิ่นอายรสชาติอาหารท้องถิ่น

เชฟ Bruno Menard เล่าว่า การทำอาหารเปรียบเสมือนการถ่ายทอดและบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองลงในอาหารแต่ละจาน ทั้งในเรื่องที่มาวัตถุดิบ เครื่องปรุง และรายละเอียดการสร้างสรรค์สูตรลับการปรุงอาหาร

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก Elegant Journeys จึงจัดโปรเจกต์พิเศษ เชิญเชฟ Bruno Menard มาแสดงฝีมือการทำอาหารระดับโลกแบบจัดเต็ม 7 เมนู ให้คนไทยได้ลิ้มลองระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.30 น. ณ ห้องอาหารเทเบิลส์ กริลล์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ทั้งนี้เชฟ Bruno Menard เป็นเชฟคนแรกในประวัติศาสตร์ของ Michelin Guide ที่ทำให้ห้องอาหาร L’Osier Tokyo ขึ้นจากไม่มีดาวเป็น 3 ดาวทันทีภายใน 1 ปี และยังคงคุณภาพระดับ 3 ดาวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เขาประจำอยู่ ทั้งยังเคยกวาดรางวัลมากมาย เช่น 3 Red Chefs Hats by Gault & Millau Guide (France), 5 stars by the Mobil Travel Guide (USA) และ 5 diamonds by the AAA (American Automobile Association) (USA) อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานของ Bocuse d’Or Asia Pacific การแข่งขันอันโด่งดังของโลกด้านการทำอาหาร ปัจจุบันเชฟบรูโน่ เมนาร์ด เป็น 1 ใน 3 กรรมการของ มาสเตอร์เชฟ เอเชีย (MasterChef Asia) รายการแข่งขันทำอาหารทางทีวีชื่อดังที่ออนแอร์ไปทั่วเอเชีย

ท่านใดสนใจร่วมเปิดประสบการณ์อาหารกับเชฟระดับโลก สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TheElegantJourneys หรือโทร. 08-5666-1616