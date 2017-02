เดอะเฮ้าส์ออนสาทร ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับ ‘วีคเอนด์ บรั้นช์’ สุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพ

By

เดอะเฮ้าส์ออนสาทร ชวนคุณมาอิ่มอร่อยกับ ‘วีคเอนด์ บรั้นช์’ ที่จะทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณพิเศษยิ่งกว่าเดิม



เดอะเฮ้าส์ออนสาทร เอาใจคุณด้วยตัวเลือกเมนู ‘บรั้นช์’ ในแบบอาลาคาร์ทที่มุ่งเน้นไปเพื่อสุขภาพ

เดอะคอร์ทยาร์ด (The Courtyard) ที่เดอะเฮ้าส์ออนสาทร (The House on Sathorn) สวนสวยใจกลางบ้านที่เป็นสถานที่โปรดของใครหลายๆคน ได้นำเสนอโปรโมชั่นใหม่อย่าง ‘วีคเอนด์ บรั้นช์ (Weekend Brunch)’ สารพัดเมนูบรั้นช์เอาใจคนรักสุขภาพที่เชฟฟาติห์พิถีพิถันและใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ เพื่อให้คุณได้อิ่มอร่อยไปกับทุกเมนู

เมนูไฮไลท์ของ ‘วีคเอนด์ บรั้นช์’ มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ‘ซันนี่ สแกนดิเนเวียน เดย์’ ปลาแซลมอนหมัก (Gravlax) บนขนมปังโรยหน้าด้วยไข่ปลาลัมป์ฟิช (Lumpfish Roe) หอมแดง หัวผักกาด ผักชีลาว และซอสฮอฟมาสตาร์ (Hovmastar) หรือจะเป็นของหวานอย่าง ‘แพนเค้กราดซอสนูเทลล่าท็อปปิ้งกล้วยหอม’ นอกจากนี้เรายังมีตัวเลือกสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติ เช่น ‘ไข่กวนสไตล์ตุรกี (Turkish Menemen)’ ที่นำไข่ออร์แกนิค มะเขือเทศ และเฟต้า ชีส (Feta Cheese) มาทอดไฟอ่อนๆ โรยหน้าด้วยพริกไทยอ่อนและพาร์สเลย์ (Parsley) และ ‘เอ้ก เบเนดิกต์’ สูตรพิเศษที่ใช้ปลาแซลมอนจากสก็อตแลนด์ หน่อไม้ฝรั่ง ซอสฮอลแลนเดส (Hollandaise) ขนมปังซาวโดว์ และไข่ปลาเฮอร์ริ่ง (Avruga Cavier) พร้อมด้วยอาร์ติซานชีสแพลตเตอร์ (Artisan Cheese Platter) และ โคลด์ คัท (Charcuterie) ที่ประกอบไปด้วยตัวเลือกเกรดพรีเมี่ยมมากมายให้คุณทานคู่กับเมนูอาลาคาร์ทหลักอีกด้วย

‘วีคเอนด์ บรั้นช์’ ที่เดอะคอร์ทยาร์ด ให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.00 น. เริ่มเสิร์ฟตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 ราคาเริ่มต้นที่ 180++ บาท/จาน